Турбаза: Гергедава об инклюзивном туризме в Абхазии
Победители конкурса "Команда Абхазии" представили интересные идеи в этом направлении. Одна из инициаторов проекта по открытию в Сухуме инклюзивного пляжа, президент Ассоциации инклюзивного туризма, финалистка конкурса "Команда Абхазии" – Руслана Гергедава. В эфире радио Sputnik она рассказала о том, какая работа ведется для создания условий людям с ограниченными физическими возможностями. Слушайте подкаст.
10:18 27.08.2025 (обновлено: 11:16 27.08.2025)
Руслана Гергедава о развитии инклюзивного туризма в Абхазии, о том, какие условия для этого есть.
Победители конкурса "Команда Абхазии" представили интересные идеи в этом направлении. Одна из инициаторов проекта по открытию в Сухуме инклюзивного пляжа, президент Ассоциации инклюзивного туризма, финалистка конкурса "Команда Абхазии" – Руслана Гергедава. В эфире радио Sputnik она рассказала о том, какая работа ведется для создания условий людям с ограниченными физическими возможностями.