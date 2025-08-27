https://sputnik-abkhazia.ru/20250827/turbaza-gergedava-ob-inklyuzivnom-turizme-v-abkhazii--1057146279.html

Турбаза: Гергедава об инклюзивном туризме в Абхазии

Турбаза: Гергедава об инклюзивном туризме в Абхазии

Руслана Гергедава о развитии инклюзивного туризма в Абхазии, о том, какие условия для этого есть. 27.08.2025

2025-08-27T10:18+0300

2025-08-27T10:18+0300

2025-08-27T11:16+0300

Победители конкурса "Команда Абхазии" представили интересные идеи в этом направлении. Одна из инициаторов проекта по открытию в Сухуме инклюзивного пляжа, президент Ассоциации инклюзивного туризма, финалистка конкурса "Команда Абхазии" – Руслана Гергедава. В эфире радио Sputnik она рассказала о том, какая работа ведется для создания условий людям с ограниченными физическими возможностями. Слушайте подкаст.

