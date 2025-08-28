Главный четверг: Григорян о сельскохозяйственных итогах лета в Гулрыпше

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа театр 94-тәи асезон: аихшьаалақәа анапхгаҩи актиори рцәажәараҿы
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Аволонтиорцәа-амедицина аусзуҩцәа рфорум Сенеж иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
13:33
13 мин
Аицәажәара
Агәыбедиатәи ашкол аҵарашықәс ишазхиоу: аиҳабы иҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Школы, кадры, проекты: о готовности к учебному году первый замминистра просвещения
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Переток электроэнергии из России. Объемы и цели
14:33
9 мин
Актуальный комментарий
Обслуживание и ремонт дорог в Абхазии. Интервью с зампредседателя Дорожного фонда
14:42
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Атеатр амузеи аартуп Аҟәа. РУСДРАМ аусзуҩ иҿцәажәара
18:04
13 мин
Аицәажәара
Аволонтиорцәа-амедицина аусзуҩцәа рфорум Сенеж иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Делегация Абхазии на Международной ярмарке в Сирии. Интервью с главой МИД
18:35
12 мин
Посредник
Школы, кадры, проекты: о готовности к учебному году первый замминистра просвещения
18:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Атеатр амузеи аартуп Аҟәа. РУСДРАМ аусзуҩ иҿцәажәара
21:04
13 мин
Аицәажәара
Аволонтиорцәа-амедицина аусзуҩцәа рфорум Сенеж иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Делегация Абхазии на Международной ярмарке в Сирии. Интервью с главой МИД
21:35
12 мин
Посредник
Школы, кадры, проекты: о готовности к учебному году первый замминистра просвещения
21:47
13 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20250828/glavnyy-chetverg-grigoryan-o-selskokhozyaystvennykh-itogakh-leta-v-gulrypshe-1057152678.html
Главный четверг: Григорян о сельскохозяйственных итогах лета в Гулрыпше
Главный четверг: Григорян о сельскохозяйственных итогах лета в Гулрыпше
Sputnik Абхазия
Как развивается сельское хозяйство в Гулрыпшском районе, с какими показателями закончили лето, каковы перспективы на осень и зиму, в эфире радио Sputnik... 28.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-28T12:40+0300
2025-08-28T12:41+0300
радио
подкасты
абхазия
главный четверг
гулрыпшский район
сельское хозяйство
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/1b/1057152783_0:174:1280:894_1920x0_80_0_0_2b594220f03db372cdfbcaaa2e65ff80.jpg
Главный четверг: Григорян о сельскохозяйственных итогах лета в Гулрыпше
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Григорян о сельскохозяйственных итогах лета в Гулрыпше
Как развивается сельское хозяйство в Гулрыпшском районе, с какими показателями закончили лето, каковы перспективы на осень и зиму, в эфире радио Sputnik рассказал замглавы администрации района Рафик Григорян.Слушайте подкаст.
абхазия
гулрыпшский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/1b/1057152783_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bc78e06ea2bc3af63e15724b39a2c0dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, главный четверг, гулрыпшский район, сельское хозяйство, аудио
подкасты, абхазия, главный четверг, гулрыпшский район, сельское хозяйство, аудио

Главный четверг: Григорян о сельскохозяйственных итогах лета в Гулрыпше

12:40 28.08.2025 (обновлено: 12:41 28.08.2025)
Радио
Главный четверг: Григорян о сельскохозяйственных итогах лета в Гулрыпше
Подписаться
Как развивается сельское хозяйство в Гулрыпшском районе, с какими показателями закончили лето, каковы перспективы на осень и зиму, в эфире радио Sputnik рассказал замглавы администрации района Рафик Григорян.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0