https://sputnik-abkhazia.ru/20250828/glavnyy-chetverg-grigoryan-o-selskokhozyaystvennykh-itogakh-leta-v-gulrypshe-1057152678.html
Главный четверг: Григорян о сельскохозяйственных итогах лета в Гулрыпше
Главный четверг: Григорян о сельскохозяйственных итогах лета в Гулрыпше
Sputnik Абхазия
Как развивается сельское хозяйство в Гулрыпшском районе, с какими показателями закончили лето, каковы перспективы на осень и зиму, в эфире радио Sputnik... 28.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-28T12:40+0300
2025-08-28T12:40+0300
2025-08-28T12:41+0300
радио
подкасты
абхазия
главный четверг
гулрыпшский район
сельское хозяйство
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/1b/1057152783_0:174:1280:894_1920x0_80_0_0_2b594220f03db372cdfbcaaa2e65ff80.jpg
Главный четверг: Григорян о сельскохозяйственных итогах лета в Гулрыпше
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Григорян о сельскохозяйственных итогах лета в Гулрыпше
Как развивается сельское хозяйство в Гулрыпшском районе, с какими показателями закончили лето, каковы перспективы на осень и зиму, в эфире радио Sputnik рассказал замглавы администрации района Рафик Григорян.Слушайте подкаст.
абхазия
гулрыпшский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/1b/1057152783_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bc78e06ea2bc3af63e15724b39a2c0dc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, главный четверг, гулрыпшский район, сельское хозяйство, аудио
подкасты, абхазия, главный четверг, гулрыпшский район, сельское хозяйство, аудио
Как развивается сельское хозяйство в Гулрыпшском районе, с какими показателями закончили лето, каковы перспективы на осень и зиму, в эфире радио Sputnik рассказал замглавы администрации района Рафик Григорян.