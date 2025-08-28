https://sputnik-abkhazia.ru/20250828/glavnyy-chetverg-grigoryan-o-selskokhozyaystvennykh-itogakh-leta-v-gulrypshe-1057152678.html

Главный четверг: Григорян о сельскохозяйственных итогах лета в Гулрыпше

Как развивается сельское хозяйство в Гулрыпшском районе, с какими показателями закончили лето, каковы перспективы на осень и зиму, в эфире радио Sputnik... 28.08.2025, Sputnik Абхазия

Как развивается сельское хозяйство в Гулрыпшском районе, с какими показателями закончили лето, каковы перспективы на осень и зиму, в эфире радио Sputnik рассказал замглавы администрации района Рафик Григорян.Слушайте подкаст.

