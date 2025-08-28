https://sputnik-abkhazia.ru/20250828/rossiyskie-voyska-porazili-ukrainskiy-korabl-simferopol-v-uste-dunaya-1057175375.html

Российские войска поразили украинский корабль "Симферополь" в устье Дуная

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Российские войска поразили украинский корабль "Симферополь" в устье Дуная, сообщили в Минобороны России. 28.08.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Российские войска поразили украинский корабль "Симферополь" в устье Дуная, сообщили в Минобороны России.Также в ночь на 28 августа ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал" и беспилотниками по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины. Цель удара достигнута, назначенные объекты поражены. Освобожден населенный пункт Нелеповка в ДНР. Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов и беспилотников, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 192 украинских беспилотника.

