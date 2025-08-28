Российские войска поразили украинский корабль "Симферополь" в устье Дуная

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа театр 94-тәи асезон: аихшьаалақәа анапхгаҩи актиори рцәажәараҿы
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Аволонтиорцәа-амедицина аусзуҩцәа рфорум Сенеж иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
13:33
13 мин
Аицәажәара
Агәыбедиатәи ашкол аҵарашықәс ишазхиоу: аиҳабы иҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Школы, кадры, проекты: о готовности к учебному году первый замминистра просвещения
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Переток электроэнергии из России. Объемы и цели
14:33
9 мин
Актуальный комментарий
Обслуживание и ремонт дорог в Абхазии. Интервью с зампредседателя Дорожного фонда
14:42
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Атеатр амузеи аартуп Аҟәа. РУСДРАМ аусзуҩ иҿцәажәара
18:04
13 мин
Аицәажәара
Аволонтиорцәа-амедицина аусзуҩцәа рфорум Сенеж иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Делегация Абхазии на Международной ярмарке в Сирии. Интервью с главой МИД
18:35
12 мин
Посредник
Школы, кадры, проекты: о готовности к учебному году первый замминистра просвещения
18:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Атеатр амузеи аартуп Аҟәа. РУСДРАМ аусзуҩ иҿцәажәара
21:04
13 мин
Аицәажәара
Аволонтиорцәа-амедицина аусзуҩцәа рфорум Сенеж иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Делегация Абхазии на Международной ярмарке в Сирии. Интервью с главой МИД
21:35
12 мин
Посредник
Школы, кадры, проекты: о готовности к учебному году первый замминистра просвещения
21:47
13 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250828/rossiyskie-voyska-porazili-ukrainskiy-korabl-simferopol-v-uste-dunaya-1057175375.html
Российские войска поразили украинский корабль "Симферополь" в устье Дуная
Российские войска поразили украинский корабль "Симферополь" в устье Дуная
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Российские войска поразили украинский корабль "Симферополь" в устье Дуная, сообщили в Минобороны России. 28.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-28T15:30+0300
2025-08-28T15:30+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/0d/1047472046_0:82:3351:1967_1920x0_80_0_0_21c62138c3011c237734a5e5ca1d5a67.jpg
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Российские войска поразили украинский корабль "Симферополь" в устье Дуная, сообщили в Минобороны России.Также в ночь на 28 августа ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал" и беспилотниками по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины. Цель удара достигнута, назначенные объекты поражены. Освобожден населенный пункт Нелеповка в ДНР. Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов и беспилотников, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 192 украинских беспилотника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250828/1057172857.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/0d/1047472046_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_98a16ca31b739258c763b6844ff2038e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Российские войска поразили украинский корабль "Симферополь" в устье Дуная

15:30 28.08.2025
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлавный военно-морской парад России
Главный военно-морской парад России - Sputnik Абхазия, 1920, 28.08.2025
© Sputnik / Александр Гальперин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Российские войска поразили украинский корабль "Симферополь" в устье Дуная, сообщили в Минобороны России.
"С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю "Симферополь" ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул", - говорится в публикации.
Также в ночь на 28 августа ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал" и беспилотниками по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины. Цель удара достигнута, назначенные объекты поражены.
Освобожден населенный пункт Нелеповка в ДНР.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов и беспилотников, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.
Средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 192 украинских беспилотника.
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 28.08.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО за ночь уничтожили 102 украинских БпЛА над Россией
09:28
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0