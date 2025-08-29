https://sputnik-abkhazia.ru/20250829/skolko-detey-poydut-v-pervyy-klass-v-abkhazii-v-2025-godu-1057185137.html
Сколько детей пойдут в первый класс в Абхазии в 2025 году
Более двух тысяч детей 1 сентября 2025 года впервые сядут за парты в школах Абхазии.По предварительным данным, больше всего первоклассников ожидается в Сухуме — 717. В Сухумском районе — 33, Гудаутском — 402, Гагрском — 423, Ткуарчалском — 115, Галском — 187, Очамчырском — 178, Гулрыпшском — 173.Всего в 152 школы Абхазии в новом учебном году пойдут около 29 тысяч учеников. В общеобразовательных учреждениях страны работают более 3,9 тысячи педагогов.
Сколько детей пойдут в первый класс в Абхазии в 2025 году
11:49 29.08.2025 (обновлено: 11:51 29.08.2025)
