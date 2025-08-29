https://sputnik-abkhazia.ru/20250829/skolko-detey-poydut-v-pervyy-klass-v-abkhazii-v-2025-godu-1057185137.html

Сколько детей пойдут в первый класс в Абхазии в 2025 году

Сколько детей пойдут в первый класс в Абхазии в 2025 году

Sputnik Абхазия

Более двух тысяч детей 1 сентября 2025 года впервые сядут за парты в школах Абхазии. 29.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-29T11:49+0300

2025-08-29T11:49+0300

2025-08-29T11:51+0300

инфографика

школы

первоклассники

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/1d/1057184564_0:102:1775:1100_1920x0_80_0_0_260c0e1585c383ac28da5d965f1d6c6b.png

Более двух тысяч детей 1 сентября 2025 года впервые сядут за парты в школах Абхазии.По предварительным данным, больше всего первоклассников ожидается в Сухуме — 717. В Сухумском районе — 33, Гудаутском — 402, Гагрском — 423, Ткуарчалском — 115, Галском — 187, Очамчырском — 178, Гулрыпшском — 173.Всего в 152 школы Абхазии в новом учебном году пойдут около 29 тысяч учеников. В общеобразовательных учреждениях страны работают более 3,9 тысячи педагогов.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

инфографика, школы, первоклассники, абхазия, инфографика