00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
13:00
30 мин
Утро на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
Sputnik Абхазия
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
Sputnik Абхазия
21:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Абхазия и Южная Осетия подпишут межправительственное соглашение о режиме торговли товарами. Перспективы этого соглашения в эфире радио Sputnik обсудили с директором Института экономики и права АНА Фатимой Камкия. Слушайте подкаст.
Взаимный интерес: Камкия о перспективах абхазо-югоосетинского сотрудничества

18:50 30.08.2025 (обновлено: 18:51 30.08.2025)
Радио
Взаимный интерес: Камкия о перспективах абхазо-югоосетинского сотрудничества
Абхазия и Южная Осетия подпишут межправительственное соглашение о режиме торговли товарами. Перспективы этого соглашения в эфире радио Sputnik обсудили с директором Института экономики и права АНА Фатимой Камкия.
Слушайте подкаст.
