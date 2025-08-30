https://sputnik-abkhazia.ru/20250830/vzaimnyy-interes-kamkiya-o-perspektivakh-abkhazo-yugoosetinskogo-sotrudnichestva--1057203912.html
Взаимный интерес: Камкия о перспективах абхазо-югоосетинского сотрудничества
Абхазия и Южная Осетия подпишут межправительственное соглашение о режиме торговли товарами. Перспективы этого соглашения в эфире радио Sputnik обсудили с директором Института экономики и права АНА Фатимой Камкия. Слушайте подкаст.
18:50 30.08.2025 (обновлено: 18:51 30.08.2025)
Абхазия и Южная Осетия подпишут межправительственное соглашение о режиме торговли товарами. Перспективы этого соглашения в эфире радио Sputnik обсудили с директором Института экономики и права АНА Фатимой Камкия.