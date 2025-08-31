https://sputnik-abkhazia.ru/20250831/prazdnik-futbola-match-mezhdu-apsny-i-chertanovo-1057215126.html

Праздник футбола: матч между "Апсны" и "Чертаново"

В Сухуме 30 августа прошло масштабное событие - абхазская команда официально дебютировала в российской Медийной футбольной лиге. 31.08.2025, Sputnik Абхазия

В Сухуме 30 августа прошло масштабное событие - абхазская команда официально дебютировала в российской Медийной футбольной лиге.Трибуны столичного стадиона "Динамо" были переполнены - болельщики с флагами и символикой любимой команды громко поддерживали спортсменов.Несмотря на то, что для "Апсны" встреча завершилась поражением - 0:3, жители республики надолго запомнят этот праздник футбола.

