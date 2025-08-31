Абхазия
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Праздник футбола: матч между "Апсны" и "Чертаново"
Праздник футбола: матч между "Апсны" и "Чертаново"
В Сухуме 30 августа прошло масштабное событие - абхазская команда официально дебютировала в российской Медийной футбольной лиге. 31.08.2025
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
футбол
спорт
В Сухуме 30 августа прошло масштабное событие - абхазская команда официально дебютировала в российской Медийной футбольной лиге.Трибуны столичного стадиона "Динамо" были переполнены - болельщики с флагами и символикой любимой команды громко поддерживали спортсменов.Несмотря на то, что для "Апсны" встреча завершилась поражением - 0:3, жители республики надолго запомнят этот праздник футбола.
Праздник футбола: матч между "Апсны" и "Чертаново"

15:59 31.08.2025
В Сухуме 30 августа прошло масштабное событие - абхазская команда официально дебютировала в российской Медийной футбольной лиге.
Трибуны столичного стадиона "Динамо" были переполнены - болельщики с флагами и символикой любимой команды громко поддерживали спортсменов.
Несмотря на то, что для "Апсны" встреча завершилась поражением - 0:3, жители республики надолго запомнят этот праздник футбола.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухуме прошел настоящий праздник футбола.

В Сухуме прошел настоящий праздник футбола. - Sputnik Абхазия
1/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухуме прошел настоящий праздник футбола.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды "Апсны" и "Чертаново" встретились на стадионе "Динамо".

Команды &quot;Апсны&quot; и &quot;Чертаново&quot; встретились на стадионе &quot;Динамо&quot;. - Sputnik Абхазия
2/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды "Апсны" и "Чертаново" встретились на стадионе "Динамо".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазские футболисты вышли на поле в бурках и башлыках под песню "Амарџьақәа"

Абхазские футболисты вышли на поле в бурках и башлыках под песню &quot;Амарџьақәа&quot; - Sputnik Абхазия
3/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазские футболисты вышли на поле в бурках и башлыках под песню "Амарџьақәа"

© Sputnik / Томас Тхайцук

За дебютом абхазской команды наблюдали высокопоставленные гости, в том числе президент Бадра Гунба.

За дебютом абхазской команды наблюдали высокопоставленные гости, в том числе президент Бадра Гунба. - Sputnik Абхазия
4/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

За дебютом абхазской команды наблюдали высокопоставленные гости, в том числе президент Бадра Гунба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Трибуны были переполнены.

Трибуны были переполнены. - Sputnik Абхазия
5/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Трибуны были переполнены.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В матче было множество опасных моментов.

В матче было множество опасных моментов. - Sputnik Абхазия
6/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В матче было множество опасных моментов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Медиафутбол - новый спорт для Абхазии.

Медиафутбол - новый спорт для Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Медиафутбол - новый спорт для Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несколько раз абхазские футболисты были близки к голу.

Несколько раз абхазские футболисты были близки к голу. - Sputnik Абхазия
8/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несколько раз абхазские футболисты были близки к голу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Создание контента - важная часть медиафутбола.

Создание контента - важная часть медиафутбола. - Sputnik Абхазия
9/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Создание контента - важная часть медиафутбола.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В игру на три минуты ввели красный мяч, гол которым приравнивается к двум.

В игру на три минуты ввели красный мяч, гол которым приравнивается к двум. - Sputnik Абхазия
10/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В игру на три минуты ввели красный мяч, гол которым приравнивается к двум.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Защита ворот у команды "Чертаново" была крепкой.

Защита ворот у команды &quot;Чертаново&quot; была крепкой. - Sputnik Абхазия
11/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Защита ворот у команды "Чертаново" была крепкой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Московская команда даже воспользовалась своим правом ввести 12-го игрока.

Московская команда даже воспользовалась своим правом ввести 12-го игрока. - Sputnik Абхазия
12/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Московская команда даже воспользовалась своим правом ввести 12-го игрока.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазских спортсменов активно поддерживали болельщики.

Абхазских спортсменов активно поддерживали болельщики. - Sputnik Абхазия
13/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазских спортсменов активно поддерживали болельщики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Трибуны были переполнены - на футбол пришли более 8 тысяч человек.

Трибуны были переполнены - на футбол пришли более 8 тысяч человек. - Sputnik Абхазия
14/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Трибуны были переполнены - на футбол пришли более 8 тысяч человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все они скандировали "Апсны!" и размахивали флагами.

Все они скандировали &quot;Апсны!&quot; и размахивали флагами. - Sputnik Абхазия
15/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все они скандировали "Апсны!" и размахивали флагами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч подарил множество ярких эмоций.

Матч подарил множество ярких эмоций. - Sputnik Абхазия
16/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч подарил множество ярких эмоций.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот день запомнится надолго.

Этот день запомнится надолго. - Sputnik Абхазия
17/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот день запомнится надолго.

