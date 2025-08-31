https://sputnik-abkhazia.ru/20250831/prazdnik-futbola-match-mezhdu-apsny-i-chertanovo-1057215126.html
Праздник футбола: матч между "Апсны" и "Чертаново"
В Сухуме 30 августа прошло масштабное событие - абхазская команда официально дебютировала в российской Медийной футбольной лиге. 31.08.2025, Sputnik Абхазия
В Сухуме 30 августа прошло масштабное событие - абхазская команда официально дебютировала в российской Медийной футбольной лиге.Трибуны столичного стадиона "Динамо" были переполнены - болельщики с флагами и символикой любимой команды громко поддерживали спортсменов.Несмотря на то, что для "Апсны" встреча завершилась поражением - 0:3, жители республики надолго запомнят этот праздник футбола.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме прошел настоящий праздник футбола.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Команды "Апсны" и "Чертаново" встретились на стадионе "Динамо".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские футболисты вышли на поле в бурках и башлыках под песню "Амарџьақәа"
© Sputnik / Томас Тхайцук
За дебютом абхазской команды наблюдали высокопоставленные гости, в том числе президент Бадра Гунба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Трибуны были переполнены.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В матче было множество опасных моментов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Медиафутбол - новый спорт для Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Несколько раз абхазские футболисты были близки к голу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Создание контента - важная часть медиафутбола.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В игру на три минуты ввели красный мяч, гол которым приравнивается к двум.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Защита ворот у команды "Чертаново" была крепкой.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Московская команда даже воспользовалась своим правом ввести 12-го игрока.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазских спортсменов активно поддерживали болельщики.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Трибуны были переполнены - на футбол пришли более 8 тысяч человек.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Все они скандировали "Апсны!" и размахивали флагами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Матч подарил множество ярких эмоций.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Этот день запомнится надолго.
