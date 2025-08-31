https://sputnik-abkhazia.ru/20250831/sredstva-pvo-za-noch-perekhvatili-nad-rossiey-21-ukrainskiy-dron-1057216832.html

Средства ПВО за ночь перехватили над Россией 21 украинский дрон

Средства ПВО за ночь перехватили над Россией 21 украинский дрон

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа, большинство из них перехватывают... 31.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-31T10:01+0300

2025-08-31T10:01+0300

2025-08-31T10:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054236660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ad40c81849c4a6c69b77ce56d5b1df4.jpg

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Средства ПВО за ночь перехватили над Россией 21 украинский дрон, сообщили в Минобороны.Над Волгоградской областью уничтожили 11 беспилотников, над Ростовской - восемь.По одному дрону сбили над Белгородской и Брянской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250830/1057202361.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости