Средства ПВО за ночь перехватили над Россией 21 украинский дрон
Средства ПВО за ночь перехватили над Россией 21 украинский дрон
Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа, большинство из них перехватывают... 31.08.2025
СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Средства ПВО за ночь перехватили над Россией 21 украинский дрон, сообщили в Минобороны.Над Волгоградской областью уничтожили 11 беспилотников, над Ростовской - восемь.По одному дрону сбили над Белгородской и Брянской областями.
10:01 31.08.2025 (обновлено: 10:25 31.08.2025)
Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа, большинство из них перехватывают средства противовоздушной обороны.
СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Средства ПВО за ночь перехватили над Россией 21 украинский дрон, сообщили в Минобороны.
Над Волгоградской областью уничтожили 11 беспилотников, над Ростовской - восемь.
По одному дрону сбили над Белгородской и Брянской областями.