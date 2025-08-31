Абхазия
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО за ночь перехватили над Россией 21 украинский дрон
Средства ПВО за ночь перехватили над Россией 21 украинский дрон
Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа, большинство из них перехватывают...
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Средства ПВО за ночь перехватили над Россией 21 украинский дрон, сообщили в Минобороны.Над Волгоградской областью уничтожили 11 беспилотников, над Ростовской - восемь.По одному дрону сбили над Белгородской и Брянской областями.
Новости
Средства ПВО за ночь перехватили над Россией 21 украинский дрон

10:01 31.08.2025 (обновлено: 10:25 31.08.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 31.08.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа, большинство из них перехватывают средства противовоздушной обороны.
СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Средства ПВО за ночь перехватили над Россией 21 украинский дрон, сообщили в Минобороны.
Над Волгоградской областью уничтожили 11 беспилотников, над Ростовской - восемь.
По одному дрону сбили над Белгородской и Брянской областями.
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 30.08.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Герасимов: стратегическая инициатива в зоне СВО находится у российских войск
Вчера, 16:32
