Иностранные студенты в России с 2013 по 2024 год

Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҵарадырра амш: Аҟәа араион аҿы уи шԥахацыркхеи
13:05
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҵарашықәс ҿыц Аҟәатәи алицеи-интернат азы: аиҳабы лыҿцәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аԥсуа бызшәа амаҭәар рызҭо руалафахәы ашьҭыхра: арҵаҩы лыҿцәажәара
13:34
16 мин
Аицәажәара
Ахәыҷбаҳчақәа рҭагылазаашьа: Аҵара аминистрра ахаҭарнак лыҿцәажәара
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Новый учебный год. Разговор с начальником отдела образования Гудаутского района
14:04
17 мин
Радио
Школы, кадры, ученики: о новом учебном годе в Галском районе начальник отдела образования
14:21
9 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Поручения президента правительству Абхазии: разговор с министром туризма
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҵарадырра амш: Аҟәа араион аҿы уи шԥахацыркхеи
18:05
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Калдахәаратәи алицеи – интернат иаҭагылазаашьоузеи: аиҳабы иҿцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Новый учебный год. Разговор с начальником отдела образования Гудаутского района
18:34
16 мин
Интервью
Погода в первой половине сентября в Абхазии: прогноз климатолога
18:50
8 мин
Инструкция по применению
Как продлить жизнь цветам
18:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҵарадырра амш: Аҟәа араион аҿы уи шԥахацыркхеи
21:05
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Калдахәаратәи алицеи – интернат иаҭагылазаашьоузеи: аиҳабы иҿцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Новый учебный год. Разговор с начальником отдела образования Гудаутского района
21:34
16 мин
Интервью
Погода в первой половине сентября в Абхазии: прогноз климатолога
21:50
8 мин
Инструкция по применению
Как продлить жизнь цветам
21:57
2 мин
К эфиру
А к 2030 году Россия ожидает не менее 500 тыс. студентов из-за рубежа, говорится в Едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Россия входит в десятку ведущих стран мира по экспорту образования — по итогам 2024 года заняла седьмое место (в рейтинге учитываются только "очники"), следует из отчета Института международного образования. С 2017 года в России реализуют федеральный проект "Экспорт образования", направленный на усиление конкурентоспособности российских вузов на международной арене.
инфографика, образование, высшее образование, россия, инфографика, мультимедиа

Иностранные студенты в России с 2013 по 2024 год

15:00 01.09.2025 (обновлено: 17:43 01.09.2025)
Подписаться
В 2024 году для обучения Россию выбрали 389 тыс. иностранных студентов, в 2025 году их число должно вырасти до 410 тыс.
А к 2030 году Россия ожидает не менее 500 тыс. студентов из-за рубежа, говорится в Едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Россия входит в десятку ведущих стран мира по экспорту образования — по итогам 2024 года заняла седьмое место (в рейтинге учитываются только "очники"), следует из отчета Института международного образования.
С 2017 года в России реализуют федеральный проект "Экспорт образования", направленный на усиление конкурентоспособности российских вузов на международной арене.
