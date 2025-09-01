https://sputnik-abkhazia.ru/20250901/inostrannye-studenty-v-rossii-s-2013-po-2024-god-1057238233.html

Иностранные студенты в России с 2013 по 2024 год

В 2024 году для обучения Россию выбрали 389 тыс. иностранных студентов, в 2025 году их число должно вырасти до 410 тыс. 01.09.2025, Sputnik Абхазия

А к 2030 году Россия ожидает не менее 500 тыс. студентов из-за рубежа, говорится в Едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Россия входит в десятку ведущих стран мира по экспорту образования — по итогам 2024 года заняла седьмое место (в рейтинге учитываются только "очники"), следует из отчета Института международного образования. С 2017 года в России реализуют федеральный проект "Экспорт образования", направленный на усиление конкурентоспособности российских вузов на международной арене.

