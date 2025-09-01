https://sputnik-abkhazia.ru/20250901/ostorozhno-spoyler-multfilm-kak-priruchit-drakona-i-roman-na-reke-almady-1057146754.html

"Осторожно, спойлер!": мультфильм "Как приручить дракона" и роман "На реке" Альмады

Вместе с гостьей передачи "Осторожно, спойлер!" Валерией Лакербая обсудили киноремейк мультфильма "Как приручить дракона". В книжной части выпуска поговорили о... 01.09.2025, Sputnik Абхазия

Вместе с гостьей передачи "Осторожно, спойлер!" Валерией Лакербая обсудили киноремейк мультфильма "Как приручить дракона". В книжной части выпуска поговорили о романе "Не река" аргентинской писательницы Сельвы Альмады.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

