https://sputnik-abkhazia.ru/20250901/ostorozhno-spoyler-multfilm-kak-priruchit-drakona-i-roman-na-reke-almady-1057146754.html
"Осторожно, спойлер!": мультфильм "Как приручить дракона" и роман "На реке" Альмады
"Осторожно, спойлер!": мультфильм "Как приручить дракона" и роман "На реке" Альмады
Sputnik Абхазия
Вместе с гостьей передачи "Осторожно, спойлер!" Валерией Лакербая обсудили киноремейк мультфильма "Как приручить дракона". В книжной части выпуска поговорили о... 01.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-01T10:40+0300
2025-09-01T10:40+0300
2025-09-01T10:55+0300
осторожно, спойлер!
подкасты
абхазия
осторожно, спойлер
книги
литература
кино
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/1b/1057147163_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_761a4efbc600f86f39a7ec4d1999bc30.jpg
"Осторожно, спойлер!": мультфильм "Как приручить дракона" и роман "На реке" Альмады
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": мультфильм "Как приручить дракона" и роман "На реке" Альмады
Вместе с гостьей передачи "Осторожно, спойлер!" Валерией Лакербая обсудили киноремейк мультфильма "Как приручить дракона". В книжной части выпуска поговорили о романе "Не река" аргентинской писательницы Сельвы Альмады.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/1b/1057147163_123:0:1563:1080_1920x0_80_0_0_13996c44f87cf115df4a19d6cbe73215.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , книги, литература, кино, аудио
подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , книги, литература, кино, аудио
Вместе с гостьей передачи "Осторожно, спойлер!" Валерией Лакербая обсудили киноремейк мультфильма "Как приручить дракона". В книжной части выпуска поговорили о романе "Не река" аргентинской писательницы Сельвы Альмады.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.