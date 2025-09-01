Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
"Осторожно, спойлер!": мультфильм "Как приручить дракона" и роман "На реке" Альмады
"Осторожно, спойлер!": мультфильм "Как приручить дракона" и роман "На реке" Альмады
10:40 01.09.2025 (обновлено: 10:55 01.09.2025)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": мультфильм "Как приручить дракона" и роман "На реке" Альмады
Подписаться
Вместе с гостьей передачи "Осторожно, спойлер!" Валерией Лакербая обсудили киноремейк мультфильма "Как приручить дракона". В книжной части выпуска поговорили о романе "Не река" аргентинской писательницы Сельвы Альмады.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
