Пять самых популярных направлений для отдыха у россиян в сентябре
Абхазия вошла в топ-5 направлений для отдыха в сентябре у россиян, сообщили в АТОР. 01.09.2025, Sputnik Абхазия
Абхазия вошла в топ-5 направлений для отдыха в сентябре у россиян, сообщили в АТОР.Доля продаж туров в республику составляет 5,9% от общего объема. В этом году она выросла на 0,4%, из-за чего Абхазия поменялась местами с Таиландом, "закрывавшим" пятерку годом ранее. Лидером традиционно стала Турция, на долю которой приходится более 40% купленных путевок. В десятке популярных направлений также Вьетнам, Китай, Мальдивы и Куба.
Доля продаж туров в республику составляет 5,9% от общего объема. В этом году она выросла на 0,4%, из-за чего Абхазия поменялась местами с Таиландом, "закрывавшим" пятерку годом ранее.
Лидером традиционно стала Турция, на долю которой приходится более 40% купленных путевок. В десятке популярных направлений также Вьетнам, Китай, Мальдивы и Куба.