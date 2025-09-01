https://sputnik-abkhazia.ru/20250901/pyat-samykh-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-u-rossiyan-v-sentyabre-1057241513.html

Пять самых популярных направлений для отдыха у россиян в сентябре

Абхазия вошла в топ-5 направлений для отдыха в сентябре у россиян, сообщили в АТОР. 01.09.2025

Абхазия вошла в топ-5 направлений для отдыха в сентябре у россиян, сообщили в АТОР.Доля продаж туров в республику составляет 5,9% от общего объема. В этом году она выросла на 0,4%, из-за чего Абхазия поменялась местами с Таиландом, "закрывавшим" пятерку годом ранее. Лидером традиционно стала Турция, на долю которой приходится более 40% купленных путевок. В десятке популярных направлений также Вьетнам, Китай, Мальдивы и Куба.

