Пять самых популярных направлений для отдыха у россиян в сентябре

Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҵарадырра амш: Аҟәа араион аҿы уи шԥахацыркхеи
13:05
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҵарашықәс ҿыц Аҟәатәи алицеи-интернат азы: аиҳабы лыҿцәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аԥсуа бызшәа амаҭәар рызҭо руалафахәы ашьҭыхра: арҵаҩы лыҿцәажәара
13:34
16 мин
Аицәажәара
Ахәыҷбаҳчақәа рҭагылазаашьа: Аҵара аминистрра ахаҭарнак лыҿцәажәара
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Новый учебный год. Разговор с начальником отдела образования Гудаутского района
14:04
17 мин
Радио
Школы, кадры, ученики: о новом учебном годе в Галском районе начальник отдела образования
14:21
9 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Поручения президента правительству Абхазии: разговор с министром туризма
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҵарадырра амш: Аҟәа араион аҿы уи шԥахацыркхеи
18:05
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Калдахәаратәи алицеи – интернат иаҭагылазаашьоузеи: аиҳабы иҿцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Новый учебный год. Разговор с начальником отдела образования Гудаутского района
18:34
16 мин
Интервью
Погода в первой половине сентября в Абхазии: прогноз климатолога
18:50
8 мин
Инструкция по применению
Как продлить жизнь цветам
18:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҵарадырра амш: Аҟәа араион аҿы уи шԥахацыркхеи
21:05
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Калдахәаратәи алицеи – интернат иаҭагылазаашьоузеи: аиҳабы иҿцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Новый учебный год. Разговор с начальником отдела образования Гудаутского района
21:34
16 мин
Интервью
Погода в первой половине сентября в Абхазии: прогноз климатолога
21:50
8 мин
Инструкция по применению
Как продлить жизнь цветам
21:57
2 мин
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Абхазия вошла в топ-5 направлений для отдыха в сентябре у россиян, сообщили в АТОР.
Доля продаж туров в республику составляет 5,9% от общего объема. В этом году она выросла на 0,4%, из-за чего Абхазия поменялась местами с Таиландом, "закрывавшим" пятерку годом ранее.
Лидером традиционно стала Турция, на долю которой приходится более 40% купленных путевок. В десятке популярных направлений также Вьетнам, Китай, Мальдивы и Куба.
