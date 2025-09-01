Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в зоне СВО
Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в зоне СВО
СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Российские войска уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.
СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Российские войска уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение пунктам управления и цехам производства БпЛА, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации ВСУ в 150 районах. Средствами ПВО России сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 260 беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 БпЛА, 627 ЗРК, 24 910 танков и других боевых бронированных машин, 1 589 боевых машин РСЗО, 29 143 орудия полевой артиллерии и миномета, 40 818 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в зоне СВО

13:30 01.09.2025
СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Российские войска уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка ЗРК Patriot.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение пунктам управления и цехам производства БпЛА, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации ВСУ в 150 районах.
Средствами ПВО России сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 260 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 БпЛА, 627 ЗРК, 24 910 танков и других боевых бронированных машин, 1 589 боевых машин РСЗО, 29 143 орудия полевой артиллерии и миномета, 40 818 единиц специальной военной автомобильной техники.
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Герасимов: стратегическая инициатива в зоне СВО находится у российских войск
30 августа, 16:32
30 августа, 16:32
