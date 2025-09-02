https://sputnik-abkhazia.ru/20250902/99-let-so-dnya-rozhdeniya-vydayuschegosya-uchenogo-i-politicheskogo-deyatelya-abkhazii-tamary-shakryl-1057259591.html

99 лет со дня рождения выдающегося ученого и политического деятеля Абхазии Тамары Шакрыл

2 сентября исполнилось 99 лет со дня рождения выдающегося абхазского ученого, языковеда, общественного и политического деятеля Тамары Платоновны Шакрыл. 02.09.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Тамара Платоновна родилась в семье просветителей. Ее отец, Платон Шакрыл, был первым автором абхазской пьесы и организатором культурной жизни начала XX века. Дядя — Константин Шакрыл — доктор филологических наук, один из тех, кто в 1947 году подписал письмо против грузинизации Абхазии.Спустя несколько лет, уже в аспирантуре, Тамара с сестрой Екатериной написали письмо Сталину с требованием восстановить права абхазов на образование на родном языке. Их не репрессировали — ситуация изменилась после смерти Сталина и ареста Берии. Преподавание на абхазском языке было восстановлено.Шакрыл продолжала бороться за права народа и в последующие десятилетия — участвовала в народных сходах, была активной участницей движения "Аидгылара". За "националистические настроения" ее пытались уволить из Сухумского пединститута, но она оставалась непреклонной.В семье Шакрыл патриотизм передавался как генетический код. Тамара Платоновна была строгой, но справедливой. Она прощала, давала второй шанс, умела говорить с теми, кто ее не слушал. "Кабинетом" Шакрыл была набережная Сухума, где под эвкалиптом она вела разговоры с политиками, "мягко забивая в голову" главные мысли.Несмотря на возраст, она оставалась современной. В 75 лет освоила компьютер, продолжала читать, писать и работать. Квартира Шакрыл была наполнена книгами — ничего нельзя было трогать, все лежало на своих местах.Доктор филологических наук, автор фундаментальных трудов по абхазскому языку, философии языкознания, участница научных конференций и авторитет для коллег. Ее имя включено в энциклопедию "Ведущие языковеды мира".12 ноября 2004 года Тамара Платоновна получила смертельное ранение во время массовых беспорядков. Ее уход стал невосполнимой утратой для Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/besstrashie-i-aristokratichnost-pravila-zhizni-tamary-shakryl-1052152632.html

