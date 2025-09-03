80 лет Победы Китая над японским милитаризмом
Толпы ликующих китайцев поднимают в воздух лес рук, размахивая ими во время празднования победы в Чунцине 29 августа 1945 года. Многие из них складывают пальцы в знак "V" — символ победы. Это произошло после того, как поступили радостные новости о том, что японцы в Чунцине выразили желание сдаться.
Фото: AP
Японский крейсер в Восточно-Китайском море подвергается атаке американских военных самолетов, 1944 или 1945 год.
Фото: ВМС США / Getty Images
Жители Гуанджоу (Кантона) спасаются бегством во время бомбардировки города японцами во Второй японо-китайской войне 1937–1945 годов.
Фото: © Hulton-Deutsch Collection/ Getty Images
Председатель Мао беседует с крестьянами деревни Янцзялин в Юнани, провинция Северный Шэньси, во время Второй японо-китайской войны 1937–1945 годов.
Фото: Sovfoto/Getty Images
1 января 1945 года в порту Калькутты, Индия, разгружали груз для фронтов в Бирме и Китае.
Фото: AP
Члены Женского оборонного корпуса Кантона делают перерыв на напитки во время тренировок по защите своего города во время Второй японо-китайской войны 1937–1945 годов.
Фото: © Hulton-Deutsch Collection/Getty Images
В Чунцине 17 апреля 1945 года китайцам показывали только часть военных новостей на стендах — чтобы узнать все, нужно было купить газету. Такой ход помогал увеличить тираж.
Фото: AP
Японских рабочих в Шанхае, Китай, 16 октября 1945 года заставили разбирать один из баррикад, которые они ранее построили в ожидании вторжения союзников.
Фото: AP
Dстреча советских офицеров с местными жителями в районе Большого Хингана, Китай, август 1945 года.
Женщина с младенцем на платформе разрушенной железнодорожной станции после японского авианалета. Шанхай, сентябрь–октябрь 1937 года.
Бойцы Советской армии в Порт-Артуре.
Китайские девочки-сироты, двое из которых держат носилки, во время подготовки в составе отряда Красного Креста в Чунцине, юго-западный Китай, около 1945 года.
Фото: Getty Images
Потрясенные жители Чунцина возвращаются к развалинам своих домов после разрушительной воздушной бомбардировки со стороны японцев во время Второй японо-китайской войны (1937–1945)
Фото: Getty Images
Мао Цзэдун (в центре) позирует с Чжоу Эньлаем (слева) и Чжу Дэ (справа) на военной базе китайских коммунистов в Яньани, Китай, 1945 год.
Фото: AP
Китайские войска входят в освобожденный город Лэйчжоу 23 июля 1945 года, сожженный отступающими японцами. В Лэйчжоу располагалась американская авиабаза.
Фото: AP
