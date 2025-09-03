https://sputnik-abkhazia.ru/20250903/1057148408.html

80 лет Победы Китая над японским милитаризмом

80 лет Победы Китая над японским милитаризмом

Sputnik Абхазия

С 1937 по 1945 год Китай вел героическую борьбу с агрессором, понеся огромные жертвы — более 35 миллионов погибших и десятки миллионов беженцев. 03.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-03T09:00+0300

2025-09-03T09:00+0300

2025-09-03T09:00+0300

фото

китай

япония

вторая мировая война (1939-1945)

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/1b/1057148586_0:368:2604:1833_1920x0_80_0_0_30b36bffefdad3f576708220021916a8.jpg

В этом году исполняется 80 лет со дня Победы Китая над японским милитаризмом — события, ставшего важнейшей вехой не только в истории Китая, но и всего мира в контексте Второй мировой войны.Китай стал главным фронтом антифашистской борьбы на Востоке. Именно здесь были сковывающие значительные силы японской армии, что оказало решающее влияние на исход войны в Азии и за ее пределами. Народ Китая проявил выдающееся мужество и стойкость, а вклад страны в общую Победу был признан на международном уровне — Китай стал одним из государств-основателей ООН и символом единства народов перед лицом агрессии.В фотоленте — ключевые моменты тех трагических и героических лет.

китай

япония

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, фото , китай, япония, вторая мировая война (1939-1945)