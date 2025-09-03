Абхазия
80 лет Победы Китая над японским милитаризмом
80 лет Победы Китая над японским милитаризмом
китай
япония
вторая мировая война (1939-1945)
В этом году исполняется 80 лет со дня Победы Китая над японским милитаризмом — события, ставшего важнейшей вехой не только в истории Китая, но и всего мира в контексте Второй мировой войны.Китай стал главным фронтом антифашистской борьбы на Востоке. Именно здесь были сковывающие значительные силы японской армии, что оказало решающее влияние на исход войны в Азии и за ее пределами. Народ Китая проявил выдающееся мужество и стойкость, а вклад страны в общую Победу был признан на международном уровне — Китай стал одним из государств-основателей ООН и символом единства народов перед лицом агрессии.В фотоленте — ключевые моменты тех трагических и героических лет.
китай
япония
С 1937 по 1945 год Китай вел героическую борьбу с агрессором, понеся огромные жертвы — более 35 миллионов погибших и десятки миллионов беженцев.
В этом году исполняется 80 лет со дня Победы Китая над японским милитаризмом — события, ставшего важнейшей вехой не только в истории Китая, но и всего мира в контексте Второй мировой войны.
Китай стал главным фронтом антифашистской борьбы на Востоке. Именно здесь были сковывающие значительные силы японской армии, что оказало решающее влияние на исход войны в Азии и за ее пределами. Народ Китая проявил выдающееся мужество и стойкость, а вклад страны в общую Победу был признан на международном уровне — Китай стал одним из государств-основателей ООН и символом единства народов перед лицом агрессии.
В фотоленте — ключевые моменты тех трагических и героических лет.
Толпы ликующих китайцев поднимают в воздух лес рук, размахивая ими во время празднования победы в Чунцине 29 августа 1945 года. Многие из них складывают пальцы в знак "V" — символ победы. Это произошло после того, как поступили радостные новости о том, что японцы в Чунцине выразили желание сдаться.

Японский крейсер в Восточно-Китайском море подвергается атаке американских военных самолетов, 1944 или 1945 год.

Жители Гуанджоу (Кантона) спасаются бегством во время бомбардировки города японцами во Второй японо-китайской войне 1937–1945 годов.

Председатель Мао беседует с крестьянами деревни Янцзялин в Юнани, провинция Северный Шэньси, во время Второй японо-китайской войны 1937–1945 годов.

1 января 1945 года в порту Калькутты, Индия, разгружали груз для фронтов в Бирме и Китае.

Члены Женского оборонного корпуса Кантона делают перерыв на напитки во время тренировок по защите своего города во время Второй японо-китайской войны 1937–1945 годов.

В Чунцине 17 апреля 1945 года китайцам показывали только часть военных новостей на стендах — чтобы узнать все, нужно было купить газету. Такой ход помогал увеличить тираж.

Японских рабочих в Шанхае, Китай, 16 октября 1945 года заставили разбирать один из баррикад, которые они ранее построили в ожидании вторжения союзников.

Dстреча советских офицеров с местными жителями в районе Большого Хингана, Китай, август 1945 года.

Женщина с младенцем на платформе разрушенной железнодорожной станции после японского авианалета. Шанхай, сентябрь–октябрь 1937 года.

Бойцы Советской армии в Порт-Артуре.

Китайские девочки-сироты, двое из которых держат носилки, во время подготовки в составе отряда Красного Креста в Чунцине, юго-западный Китай, около 1945 года.

Потрясенные жители Чунцина возвращаются к развалинам своих домов после разрушительной воздушной бомбардировки со стороны японцев во время Второй японо-китайской войны (1937–1945)

Мао Цзэдун (в центре) позирует с Чжоу Эньлаем (слева) и Чжу Дэ (справа) на военной базе китайских коммунистов в Яньани, Китай, 1945 год.

Китайские войска входят в освобожденный город Лэйчжоу 23 июля 1945 года, сожженный отступающими японцами. В Лэйчжоу располагалась американская авиабаза.

