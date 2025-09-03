Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын на мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы
Президент РФ Владимир Путин после совместного фотографирования глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. В центре: председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань. Справа: председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
Президент РФ Владимир Путин после совместного фотографирования глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. В центре: председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань. Справа: председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
Подготовка к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Подготовка к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Над площадью Тяньаньмэнь пролетел воздушный эшелон с флагами Коммунистической партии Китая, КНР и Народно-освободительной армии. За ним последовали 26 вертолетов, выстроившихся в небе в символические цифры 8 и 0.
Над площадью Тяньаньмэнь пролетел воздушный эшелон с флагами Коммунистической партии Китая, КНР и Народно-освободительной армии. За ним последовали 26 вертолетов, выстроившихся в небе в символические цифры 8 и 0.
Председатель КНР Си Цзиньпин обходит войска перед военным парадом
Председатель КНР Си Цзиньпин обходит войска перед военным парадом
Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав иностранных делегаций
Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав иностранных делегаций
Перед началом торжественного приема по случаю 80-й годовщины Победы
Перед началом торжественного приема по случаю 80-й годовщины Победы
Бронетехника принимает участие в военном параде
Бронетехника принимает участие в военном параде
Председатель КНР Си Цзиньпин (справа), президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с другими мировыми лидерами встречаются на огромном экране перед военным парадом
Председатель КНР Си Цзиньпин (справа), президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с другими мировыми лидерами встречаются на огромном экране перед военным парадом
Подготовка к торжественному приему
Жидкотопливные межконтинентальные стратегические ядерные ракеты DF-5C принимают участие в военном параде в честь 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне
Жидкотопливные межконтинентальные стратегические ядерные ракеты DF-5C принимают участие в военном параде в честь 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне
Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на торжественном приеме
Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на торжественном приеме
Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Президент РФ Владимир Путин на параде
Беспилотный летательный аппарат GJ-11 на параде
Беспилотный летательный аппарат GJ-11 на параде
Военнослужащие перед воротами Тяньаньмэнь в Пекине
Военнослужащие перед воротами Тяньаньмэнь в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы
Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы