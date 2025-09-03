https://sputnik-abkhazia.ru/20250903/1057272283.html

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын на мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы

Sputnik Абхазия

Лидеры России, Китая и КНДР приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Азии. 03.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-03T13:00+0300

2025-09-03T13:00+0300

2025-09-03T13:00+0300

фото

мультимедиа

китай

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/03/1057272465_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_1f08c8207272411a6c1eb22999547fd9.jpg

В ходе церемоний в Пекине была подчеркнута историческая общность народов, внесших решающий вклад в победу над нацизмом, фашизмом и милитаризмом. Участие Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в памятных мероприятиях стало символом укрепляющегося сотрудничества между странами на фоне общей исторической памяти и современных вызовов.В фотоленте — ключевые моменты церемоний, встречи лидеров и знаковые эпизоды дня.

