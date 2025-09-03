Абхазия
Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын на мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы
Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын на мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы
Sputnik Абхазия
Лидеры России, Китая и КНДР приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Азии.
Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын на мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы

Подписаться
Лидеры России, Китая и КНДР приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Азии.
В ходе церемоний в Пекине была подчеркнута историческая общность народов, внесших решающий вклад в победу над нацизмом, фашизмом и милитаризмом.
Участие Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в памятных мероприятиях стало символом укрепляющегося сотрудничества между странами на фоне общей исторической памяти и современных вызовов.
В фотоленте — ключевые моменты церемоний, встречи лидеров и знаковые эпизоды дня.
© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин после совместного фотографирования глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. В центре: председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань. Справа: председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Президент РФ Владимир Путин после совместного фотографирования глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. В центре: председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань. Справа: председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. - Sputnik Абхазия
1/17
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин после совместного фотографирования глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. В центре: председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань. Справа: председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov / Перейти в фотобанк

Подготовка к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Подготовка к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны - Sputnik Абхазия
2/17
© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov
/
Перейти в фотобанк

Подготовка к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

© Getty Images / VCG

Над площадью Тяньаньмэнь пролетел воздушный эшелон с флагами Коммунистической партии Китая, КНР и Народно-освободительной армии. За ним последовали 26 вертолетов, выстроившихся в небе в символические цифры 8 и 0.

Над площадью Тяньаньмэнь пролетел воздушный эшелон с флагами Коммунистической партии Китая, КНР и Народно-освободительной армии. За ним последовали 26 вертолетов, выстроившихся в небе в символические цифры 8 и 0. - Sputnik Абхазия
3/17
© Getty Images / VCG

Над площадью Тяньаньмэнь пролетел воздушный эшелон с флагами Коммунистической партии Китая, КНР и Народно-освободительной армии. За ним последовали 26 вертолетов, выстроившихся в небе в символические цифры 8 и 0.

© AP Photo Andy Wong

Председатель КНР Си Цзиньпин обходит войска перед военным парадом

Председатель КНР Си Цзиньпин обходит войска перед военным парадом - Sputnik Абхазия
4/17
© AP Photo Andy Wong

Председатель КНР Си Цзиньпин обходит войска перед военным парадом

© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov / Перейти в фотобанк

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине - Sputnik Абхазия
5/17
© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov
/
Перейти в фотобанк

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав иностранных делегаций

Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав иностранных делегаций - Sputnik Абхазия
6/17
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав иностранных делегаций

© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov / Перейти в фотобанк

Перед началом торжественного приема по случаю 80-й годовщины Победы

Перед началом торжественного приема по случаю 80-й годовщины Победы - Sputnik Абхазия
7/17
© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov
/
Перейти в фотобанк

Перед началом торжественного приема по случаю 80-й годовщины Победы

© AP Photo Ng Han Guan

Бронетехника принимает участие в военном параде

Бронетехника принимает участие в военном параде - Sputnik Абхазия
8/17
© AP Photo Ng Han Guan

Бронетехника принимает участие в военном параде

© AP Photo /Andy Wong

Председатель КНР Си Цзиньпин (справа), президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с другими мировыми лидерами встречаются на огромном экране перед военным парадом

Председатель КНР Си Цзиньпин (справа), президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с другими мировыми лидерами встречаются на огромном экране перед военным парадом - Sputnik Абхазия
9/17
© AP Photo /Andy Wong

Председатель КНР Си Цзиньпин (справа), президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с другими мировыми лидерами встречаются на огромном экране перед военным парадом

© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov / Перейти в фотобанк

Подготовка к торжественному приему

Подготовка к торжественному приему - Sputnik Абхазия
10/17
© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov
/
Перейти в фотобанк

Подготовка к торжественному приему

© AP Photo Andy Wong

Жидкотопливные межконтинентальные стратегические ядерные ракеты DF-5C принимают участие в военном параде в честь 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне

Жидкотопливные межконтинентальные стратегические ядерные ракеты DF-5C принимают участие в военном параде в честь 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне - Sputnik Абхазия
11/17
© AP Photo Andy Wong

Жидкотопливные межконтинентальные стратегические ядерные ракеты DF-5C принимают участие в военном параде в честь 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне

© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov / Перейти в фотобанк

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на торжественном приеме

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на торжественном приеме - Sputnik Абхазия
12/17
© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov
/
Перейти в фотобанк

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на торжественном приеме

© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov / Перейти в фотобанк

Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине - Sputnik Абхазия
13/17
© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov
/
Перейти в фотобанк

Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине

© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин на параде

Президент РФ Владимир Путин на параде - Sputnik Абхазия
14/17
© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov
/
Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин на параде

© AP Photo Andy Wong

Беспилотный летательный аппарат GJ-11 на параде

Беспилотный летательный аппарат GJ-11 на параде - Sputnik Абхазия
15/17
© AP Photo Andy Wong

Беспилотный летательный аппарат GJ-11 на параде

© AP Photo Andy Wong

Военнослужащие перед воротами Тяньаньмэнь в Пекине

Военнослужащие перед воротами Тяньаньмэнь в Пекине - Sputnik Абхазия
16/17
© AP Photo Andy Wong

Военнослужащие перед воротами Тяньаньмэнь в Пекине

© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov / Перейти в фотобанк

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы - Sputnik Абхазия
17/17
© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov
/
Перейти в фотобанк

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы

