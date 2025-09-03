Посещаемость Новоафонской пещеры летом 2025 года

Абхазия
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Изеиԥшрааз аԥхын аамҭа атуризм ахырхарҭазы: асасаирҭа аиҳабы лыҿцәажәара
13:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшәа иадҳәалоу акгьы мацхәӡам: арҵаҩы лыҿцәажәара
13:13
16 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Тҟәарчалтәи акомедиатә театр сынтәа 70 шықәса ахыҵуеит
13:34
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Калдахәаратәи алицеи – интернат иаҭагылазаашьоузеи: аиҳабы иҿцәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Классификация отелей. Ситуация в абхазской турсфере
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
35 лет со дня образования ПМР. Интервью с послом Приднестровья в Абхазии
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
2026 шықәса Аҟәа ариаҵәара иашықәсхоит: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшәа иадҳәалоу акгьы мацхәӡам: арҵаҩы лыҿцәажәара
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Поручения Президента Правительству: комментарий директора Института экономики
18:34
7 мин
Турбаза
Классификация отелей. Ситуация в абхазской турсфере
18:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
2026 шықәса Аҟәа ариаҵәара иашықәсхоит: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшәа иадҳәалоу акгьы мацхәӡам: арҵаҩы лыҿцәажәара
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Поручения Президента Правительству: комментарий директора Института экономики
21:34
7 мин
Турбаза
Классификация отелей. Ситуация в абхазской турсфере
21:42
18 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахада аиҳабыра ирыиҭаз анапынҵақәа: аҿар рполитика знапы алакыз игәаанагара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Даӷьсҭан ателерадиодырраҭарақәа рфестиваль аҟны аҳамҭа ҷыда: ажурналист лыҿцәажәара
13:33
14 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аветеринар Ерик Аншба диижьҭеи 65 шықәса ҵит: аҩыза гәакьа игәалашәарақәа
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Визиты в Сирию и Турцию. Интервью с министром иностранных дел Абхазии
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Такие обстоятельства
Реформы молодежной политики и спорта. Мнения экспертов
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аветеринар Ерик Аншба диижьҭеи 65 шықәса ҵит: аҩыза гәакьа игәалашәарақәа
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Актуальный комментарий
Матч "Апсны-Чертаново". Оценка руководителя Медиалиги
18:53
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Посещаемость Новоафонской пещеры летом 2025 года
Более 226 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за летний период. В июне количество туристов составило 51 785 человек, в июле — 81 723, а в августе — 93 463, что на 11 740 человек больше, чем в июле. За аналогичный период 2024 года пещера привлекла 240 726 посетителей. Несмотря на снижение общего числа гостей, в июне 2025 года посещаемость была выше, чем годом ранее. По словам замдиректора Новоафонской пещеры Дамея Смыр, общий доход от продажи билетов за лето 2025 года составил 158,8 млн рублей. Это на 9,7 млн меньше, чем в прошлом году, когда за тот же период было собрано 168,5 млн рублей.
Посещаемость Новоафонской пещеры летом 2025 года

13:17 03.09.2025 (обновлено: 13:18 03.09.2025)
Подписаться
Посещаемость Новоафонской пещеры летом 2024 и 2025 годов - Sputnik Абхазия
Более 226 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за летний период.
В июне количество туристов составило 51 785 человек, в июле — 81 723, а в августе — 93 463, что на 11 740 человек больше, чем в июле.
За аналогичный период 2024 года пещера привлекла 240 726 посетителей. Несмотря на снижение общего числа гостей, в июне 2025 года посещаемость была выше, чем годом ранее.
По словам замдиректора Новоафонской пещеры Дамея Смыр, общий доход от продажи билетов за лето 2025 года составил 158,8 млн рублей. Это на 9,7 млн меньше, чем в прошлом году, когда за тот же период было собрано 168,5 млн рублей.
0