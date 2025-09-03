https://sputnik-abkhazia.ru/20250903/poseschaemost-novoafonskoy-peschery-letom-2025-goda--1057284709.html
Посещаемость Новоафонской пещеры летом 2025 года
Более 226 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за летний период. В июне количество туристов составило 51 785 человек, в июле — 81 723, а в августе — 93 463, что на 11 740 человек больше, чем в июле. За аналогичный период 2024 года пещера привлекла 240 726 посетителей. Несмотря на снижение общего числа гостей, в июне 2025 года посещаемость была выше, чем годом ранее. По словам замдиректора Новоафонской пещеры Дамея Смыр, общий доход от продажи билетов за лето 2025 года составил 158,8 млн рублей. Это на 9,7 млн меньше, чем в прошлом году, когда за тот же период было собрано 168,5 млн рублей.
