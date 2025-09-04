https://sputnik-abkhazia.ru/20250904/sukhum-ustupil-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-avgust--1057263521.html

Сухум уступил: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август

Сухум уступил: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали в общей сложности 7039 протоколов за различные нарушения ПДД в августе. 04.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-04T14:09+0300

2025-09-04T14:09+0300

2025-09-04T14:09+0300

в абхазии

абхазия

новости

гаи

пьянство

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/03/1054329497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0944375e3b45f97ba4bfd296a2fe806.jpg

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Инспекторы ГАИ Абхазии выписали 208 штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения в августе.Впервые за долгое время первое место в нашей статистике заняла не столица. В этот раз Сухум обошла Гагра, и сделала это с большим отрывом. На третьем месте оказался "новичок" — Очамчыра, которая обычно оставалась в шаге от "пьедестала", в августе вырвалась вперед и обогнала Гудауту. Разница между ними составила шесть "писем счастья".Вслед за Гудаутой расположились Сухумский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы. Даже если сложить все штрафы, выписанные там за езду в нетрезвом виде, их не хватит, чтобы дотянуться до третьего места — всего 27.В возрастной категории "золото" вновь взяли автолюбители от 30 до 35 лет — их было 46 человек."Серебро" досталось тем, кому от 35 до 40 — 39 человек, а "бронза" — возрастной группе 40–45 лет — 33 человека. Несовершеннолетних "лихачей" выявлено не было.Самому молодому нарушителю в августе было 19 лет, он из Сухума. Самому старшему — 68 лет, он из Гудауты.Среди всех автомобилистов "навеселе" 23 человека оказались гостями из России, по одному — из Белоруссии и Азербайджана.От блюстителей порядка "досталось" также девяти женщинам, севшим за руль в нетрезвом состоянии. Три из них приехали из России, шесть — местные жительницы Абхазии. Самой младшей было 24 года, самой старшей — 57.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250902/1057263942.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, гаи, пьянство