Сухум уступил: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Инспекторы ГАИ Абхазии выписали 208 штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения в августе.Впервые за долгое время первое место в нашей статистике заняла не столица. В этот раз Сухум обошла Гагра, и сделала это с большим отрывом. На третьем месте оказался "новичок" — Очамчыра, которая обычно оставалась в шаге от "пьедестала", в августе вырвалась вперед и обогнала Гудауту. Разница между ними составила шесть "писем счастья".Вслед за Гудаутой расположились Сухумский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы. Даже если сложить все штрафы, выписанные там за езду в нетрезвом виде, их не хватит, чтобы дотянуться до третьего места — всего 27.В возрастной категории "золото" вновь взяли автолюбители от 30 до 35 лет — их было 46 человек."Серебро" досталось тем, кому от 35 до 40 — 39 человек, а "бронза" — возрастной группе 40–45 лет — 33 человека. Несовершеннолетних "лихачей" выявлено не было.Самому молодому нарушителю в августе было 19 лет, он из Сухума. Самому старшему — 68 лет, он из Гудауты.Среди всех автомобилистов "навеселе" 23 человека оказались гостями из России, по одному — из Белоруссии и Азербайджана.От блюстителей порядка "досталось" также девяти женщинам, севшим за руль в нетрезвом состоянии. Три из них приехали из России, шесть — местные жительницы Абхазии. Самой младшей было 24 года, самой старшей — 57.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Инспекторы ГАИ Абхазии выписали 208 штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения в августе.
Впервые за долгое время первое место в нашей статистике заняла не столица. В этот раз Сухум обошла Гагра, и сделала это с большим отрывом.
Для сравнения: сотрудники ГАИ за последний месяц лета составили 71 протокол за нетрезвое вождение в Гагре и 56 — в Сухуме.
На третьем месте оказался "новичок" — Очамчыра, которая обычно оставалась в шаге от "пьедестала", в августе вырвалась вперед и обогнала Гудауту. Разница между ними составила шесть "писем счастья".
Вслед за Гудаутой расположились Сухумский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы. Даже если сложить все штрафы, выписанные там за езду в нетрезвом виде, их не хватит, чтобы дотянуться до третьего места — всего 27.
В возрастной категории "золото" вновь взяли автолюбители от 30 до 35 лет — их было 46 человек.
Машина МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 02.09.2025
В Абхазии
Беслан Чкадуа поручил УГАИ МВД Абхазии усилить контроль за нарушениями ПДД
2 сентября, 17:30
"Серебро" досталось тем, кому от 35 до 40 — 39 человек, а "бронза" — возрастной группе 40–45 лет — 33 человека. Несовершеннолетних "лихачей" выявлено не было.
Самому молодому нарушителю в августе было 19 лет, он из Сухума. Самому старшему — 68 лет, он из Гудауты.
Среди всех автомобилистов "навеселе" 23 человека оказались гостями из России, по одному — из Белоруссии и Азербайджана.
От блюстителей порядка "досталось" также девяти женщинам, севшим за руль в нетрезвом состоянии. Три из них приехали из России, шесть — местные жительницы Абхазии. Самой младшей было 24 года, самой старшей — 57.
