https://sputnik-abkhazia.ru/20250904/ucheniya-odkb-eshelon-2025-nachalis-v-belarusi-1057318326.html
Учения ОДКБ "Эшелон-2025" начались в Беларуси
Учения ОДКБ "Эшелон-2025" начались в Беларуси
Sputnik Абхазия
Всего в учениях на территории Беларуси участвуют более 2 тысяч военных и 430 единиц техники и вооружения. 04.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-04T17:59+0300
2025-09-04T17:59+0300
2025-09-04T19:09+0300
новости
одкб
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/04/1057318156_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a2a4f6ceb8a6211874539bdf6808beb6.jpg
СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Учения ОДКБ "Эшелон-2025" начались в Беларуси.Сегодня с их ходом ознакомился начальник штаба ОДКБ Андрей Сердюков.В том числе, военные отрабатывали подвоз материальныз средств сводным автомобильным подразделением. Для защиты машин от дронов организовали коридор, оборудованный масками из сетей и посты воздушного наблюдения. Для доставки подразделениям, действующим отдельно от основных сил, использовали коптеры.Кроме того, в рамках учений организовали выставку образцов техники служб тыла.В Беларуси сейчас также проходят совместное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" и учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025".Всего в них задействовано более 2 тысяч военных и 450 единиц техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250904/1057316343.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/04/1057318156_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4920cb21baa7f43911bc43b01001b1c0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, одкб
Учения ОДКБ "Эшелон-2025" начались в Беларуси
17:59 04.09.2025 (обновлено: 19:09 04.09.2025)
Всего в учениях на территории Беларуси участвуют более 2 тысяч военных и 430 единиц техники и вооружения.
СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Учения ОДКБ "Эшелон-2025" начались в Беларуси.
Сегодня с их ходом ознакомился начальник штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
Учения проходят на полигоне "Лосвидо", в них участвуют контингенты коллективных сил организации, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
В том числе, военные отрабатывали подвоз материальныз средств сводным автомобильным подразделением. Для защиты машин от дронов организовали коридор, оборудованный масками из сетей и посты воздушного наблюдения. Для доставки подразделениям, действующим отдельно от основных сил, использовали коптеры.
Кроме того, в рамках учений организовали выставку образцов техники служб тыла.
В Беларуси сейчас также проходят совместное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" и учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025".
Всего в них задействовано более 2 тысяч военных и 450 единиц техники.