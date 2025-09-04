Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Учения ОДКБ "Эшелон-2025" начались в Беларуси
Учения ОДКБ "Эшелон-2025" начались в Беларуси
Всего в учениях на территории Беларуси участвуют более 2 тысяч военных и 430 единиц техники и вооружения. 04.09.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Учения ОДКБ "Эшелон-2025" начались в Беларуси.Сегодня с их ходом ознакомился начальник штаба ОДКБ Андрей Сердюков.В том числе, военные отрабатывали подвоз материальныз средств сводным автомобильным подразделением. Для защиты машин от дронов организовали коридор, оборудованный масками из сетей и посты воздушного наблюдения. Для доставки подразделениям, действующим отдельно от основных сил, использовали коптеры.Кроме того, в рамках учений организовали выставку образцов техники служб тыла.В Беларуси сейчас также проходят совместное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" и учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025".Всего в них задействовано более 2 тысяч военных и 450 единиц техники.
Учения ОДКБ "Эшелон-2025" начались в Беларуси

17:59 04.09.2025 (обновлено: 19:09 04.09.2025)
Всего в учениях на территории Беларуси участвуют более 2 тысяч военных и 430 единиц техники и вооружения.
СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Учения ОДКБ "Эшелон-2025" начались в Беларуси.
Сегодня с их ходом ознакомился начальник штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

Учения проходят на полигоне "Лосвидо", в них участвуют контингенты коллективных сил организации, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

В том числе, военные отрабатывали подвоз материальныз средств сводным автомобильным подразделением. Для защиты машин от дронов организовали коридор, оборудованный масками из сетей и посты воздушного наблюдения. Для доставки подразделениям, действующим отдельно от основных сил, использовали коптеры.
Кроме того, в рамках учений организовали выставку образцов техники служб тыла.
В Беларуси сейчас также проходят совместное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" и учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025".
Всего в них задействовано более 2 тысяч военных и 450 единиц техники.
