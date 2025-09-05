https://sputnik-abkhazia.ru/20250905/kometa-tekhnicheskie-kharakteristiki-sudna-i-marshrut-sochi--sukhum-1057327901.html
"Комета": технические характеристики судна и маршрут Сочи – Сухум
"Комета" будет совершать еженедельные рейсы Сочи — Сухум по пятницам.Расстояние в 146 километров скоростное судно на подводных крыльях может преодолеть за 2,5... 05.09.2025, Sputnik Абхазия
"Комета" будет совершать еженедельные рейсы Сочи — Сухум по пятницам.Расстояние в 146 километров скоростное судно на подводных крыльях может преодолеть за 2,5 часа.На борту "Кометы" помещается 120 человек вместе с экипажем. В свой первый регулярный рейс 30 августа она привезла 81 пассажира.Из Сочи теплоход отправляется в 08:30, из Сухума — в 15:30. Цена билета "туда — обратно" составит 2000-2500 рублей.
"Комета" будет совершать еженедельные рейсы Сочи — Сухум по пятницам.
Расстояние в 146 километров скоростное судно на подводных крыльях может преодолеть за 2,5 часа.
На борту "Кометы" помещается 120 человек вместе с экипажем. В свой первый регулярный рейс 30 августа она привезла 81 пассажира.
Из Сочи теплоход отправляется в 08:30, из Сухума — в 15:30. Цена билета "туда — обратно" составит 2000-2500 рублей.