ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250905/kometa-tekhnicheskie-kharakteristiki-sudna-i-marshrut-sochi--sukhum-1057327901.html
"Комета": технические характеристики судна и маршрут Сочи – Сухум
"Комета": технические характеристики судна и маршрут Сочи – Сухум
Sputnik Абхазия
"Комета" будет совершать еженедельные рейсы Сочи — Сухум по пятницам.Расстояние в 146 километров скоростное судно на подводных крыльях может преодолеть за 2,5... 05.09.2025, Sputnik Абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/06/1056747234_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4e33d6e5ff227af08b1f4871b5814751.jpg
"Комета" будет совершать еженедельные рейсы Сочи — Сухум по пятницам.Расстояние в 146 километров скоростное судно на подводных крыльях может преодолеть за 2,5 часа.На борту "Кометы" помещается 120 человек вместе с экипажем. В свой первый регулярный рейс 30 августа она привезла 81 пассажира.Из Сочи теплоход отправляется в 08:30, из Сухума — в 15:30. Цена билета "туда — обратно" составит 2000-2500 рублей.
"Комета": технические характеристики судна и маршрут Сочи – Сухум

12:00 05.09.2025
Подписаться
"Комета" будет совершать еженедельные рейсы Сочи — Сухум по пятницам.

Расстояние в 146 километров скоростное судно на подводных крыльях может преодолеть за 2,5 часа.

На борту "Кометы" помещается 120 человек вместе с экипажем. В свой первый регулярный рейс 30 августа она привезла 81 пассажира.

Из Сочи теплоход отправляется в 08:30, из Сухума — в 15:30. Цена билета "туда — обратно" составит 2000-2500 рублей.
