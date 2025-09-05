https://sputnik-abkhazia.ru/20250905/razvitie-dalnego-vostoka-i-globalnye-plany-vladimir-putin-vystupil-na-polyakh-vef-1057328564.html

Развитие Дальнего Востока и глобальные планы: Владимир Путин выступил на полях ВЭФ

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании X Восточного экономического форума. 05.09.2025, Sputnik Абхазия

Во Владивосток он приехал из Китая, где находился с рабочей поездкой. За три часа президент России затронул важные темы, среди которых развитие Дальнего Востока, ситуация в экономике и конфликт на Украине.Экономика и развитие Дальневосточного регионаВладимир Путин подчеркнул, что развитие Дальнего Востока и Сибири – приоритет России на XXI век. Эти усилия уже дают результат – по ряду показателей регион опережает общероссийские темпы развития. Сейчас формируется новая индустриальная карта Дальнего Востока, в нем появляются новые предприятия и точки роста. "Мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего с кардинальным улучшением среды для жизни в городах и поселках, с подготовкой востребованных профессиональных кадров, с высокотехнологичными проектами", – подчеркнул Путин.Глава государства также заявил, что Россия будет развивать трансарктический коридор, который позволит использовать транспортный потенциал рек Сибири.Говоря об экономике России в целом, Путин отметил профессионализм российских властей в борьбе с инфляцией – ЦБ успешно работает над целью вернуть инфляцию к показателю в 4%.Отношения с другими государствамиНа пленарном заседании Владимир Путин уделил внимание развитию отношений с другими странами, в первую очередь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.В частности, он отметил запуск авиасообщения между Россией и КНДР и добавил, что мост через реку Туманную в Северную Корею откроют в следующем году.Речь шла и об отношениях с США. В частности, Путин отметил, что у американских компаний есть хорошие предложения по работе на Аляске. "И в Арктике можно вместо работать. Кстати говоря, с китайскими партнерами обсуждалась возможность работать в трехстороннем формате [РФ, КНР и США] на некоторых арктических месторождениях уже сейчас", – добавил он.Рассказывая о рабочем визите в Китай, российский президент сообщил, что решение об отмене виз для россиян на год было неожиданным. По его мнению, Пекин с Москвой должны наращивать сотрудничество в туризме и постоянно облегчать взаимные поездки.Путин особо подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, в первую очередь, с друзьями.Путин добавил, что Москва не отказывалась от взаимодействия с государствами, которые хотели развивать с ней отношения, и компаниями, которые хотят работать на российском рынке. Так, многие европейские фирмы ушли по политическим соображениям, пока ограничения отпадут, и можно будет вернуться. "У нас стабильная, предсказуемая внешняя политика и экономическая политика. На мой взгляд, это является нашим объективным конкурентным преимуществом, потому что эта стабильность имеет значение для бизнеса. Поэтому мы ни от кого не отворачиваемся", — пояснил он.Украинский кризисГоворя о ситуации на Украине, российский президент рассказал, что еще недавно Киев исключал возможность контактов с Москвой, а сейчас сам ищет их. При этом договориться с ним практически невозможно, пояснил Путин. Помимо отсутствия политической воли, есть еще и юридические трудности — любые договоренности по территориям должны решаться на референдуме, который не проводится в условиях военного положения. Он также отметил иностранное вмешательство в конфликт, подчеркнув, что любые иностранные войска на территории Украины Россия будет считать законными целями для поражения.При этом, если договоренности по долгосрочному миру будут достигнуты, Москва будет исполнять их в полном объеме.

