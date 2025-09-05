Средства ПВО сбили над Россией 92 дрона за ночь

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Путин Шанхаитәи аиҿкаара аилатәара иалахәра, иҳәамҭақәа: аполитолог ихҳәаа
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Риҵатәи аҳәырԥсарраҟны ахаҳәқәа рлеира: аеколог ицәажәара
13:33
13 мин
Аицәажәара
Отаԥ аҳаԥы аҿы иазгәаҭоу аиҭашьақәыргыларатә усқәа: аиҳабы иҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Озеленение, ремонт набережной, фасадов. Заммэра о благоустройстве Сухума
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
В помощь ребенку фонд "Ашана" проведет благотворительный аукцион
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ахыци ахәымпали рыла ахысра амш: аклуб "Афырхы" анапхгаҩы ицәажәара
18:04
14 мин
Аицәажәара
Отаԥ аҳаԥы аҿы иазгәаҭоу аиҭашьақәыргыларатә усқәа: аиҳабы иҿцәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Школьные учебники: новинки и наличие
18:34
6 мин
Актуальный комментарий
Поручения Президента Правительству: комментарий директора Института экономики
18:40
7 мин
Актуальный комментарий
Фестиваль "Органные вечера" в Пицунде стартует 8 сентября
18:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ахыци ахәымпали рыла ахысра амш: аклуб "Афырхы" анапхгаҩы ицәажәара
21:04
14 мин
Аицәажәара
Отаԥ аҳаԥы аҿы иазгәаҭоу аиҭашьақәыргыларатә усқәа: аиҳабы иҿцәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Школьные учебники: новинки и наличие
21:34
6 мин
Актуальный комментарий
Поручения Президента Правительству: комментарий директора Института экономики
21:40
7 мин
Актуальный комментарий
Фестиваль "Органные вечера" в Пицунде стартует 8 сентября
21:48
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
ААУ азеиԥшнхарҭа аҭагылазаашьеи уи аусушьеи: аиҳабы иҿцәажәара
13:05
9 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
2026 шықәса Аҟәа ариаҵәара иашықәсхоит: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:14
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Контнет на основе ИИ. Советы эксперта
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Артисты из Абхазии на "Новой волне". Как все было
14:33
13 мин
Дополнительное время
Абхазия в Медиалиге. Как республика встретила гостей турнира
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Бадра Гәынба инапынҵақәа аҵарадырра аусхк аҿы: апедагогикатә институт аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Контнет на основе ИИ. Советы эксперта
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Бадра Гәынба инапынҵақәа аҵарадырра аусхк аҿы: апедагогикатә институт аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Контнет на основе ИИ. Советы эксперта
21:34
26 мин
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО сбили над Россией 92 дрона за ночь
Средства ПВО сбили над Россией 92 дрона за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа, большинство из них перехватывают... 05.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-05T10:32+0300
2025-09-05T10:41+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053142810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05975d03255e2771d82adb7a7cc82f2f.jpg
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 92 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Над Рязанской областью уничтожили девять БпЛА, над Крымом – восемь, над Воронежской областью – семь.По пять дронов сбили в небе над Курской и Орловской областями, по два беспилотника – над Липецкой и Белгородской областями, по одному – над Смоленской областью, Азовским и Черным морями.
10:32 05.09.2025 (обновлено: 10:41 05.09.2025)
Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа, большинство из них перехватывают средства противовоздушной обороны.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 92 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

Над Брянской областью сбили 15 беспилотников, над Ростовской областью – 13, над Тульской – 12, над Калужской – 11.

Над Рязанской областью уничтожили девять БпЛА, над Крымом – восемь, над Воронежской областью – семь.
По пять дронов сбили в небе над Курской и Орловской областями, по два беспилотника – над Липецкой и Белгородской областями, по одному – над Смоленской областью, Азовским и Черным морями.
