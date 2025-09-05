https://sputnik-abkhazia.ru/20250905/sredstva-pvo-sbili-nad-rossiey-92-drona-za-noch-1057326966.html

Средства ПВО сбили над Россией 92 дрона за ночь

Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа, большинство из них перехватывают...

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 92 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Над Рязанской областью уничтожили девять БпЛА, над Крымом – восемь, над Воронежской областью – семь.По пять дронов сбили в небе над Курской и Орловской областями, по два беспилотника – над Липецкой и Белгородской областями, по одному – над Смоленской областью, Азовским и Черным морями.

