https://sputnik-abkhazia.ru/20250905/vystuplenie-vladimira-putina-na-plenarnom-zasedanii-vef-pryamaya-translyatsiya-1057321666.html

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ

Sputnik Абхазия

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября, в нем принимают участие более 4,5 тысячи человек из 70 стран. 05.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-05T06:47+0300

2025-09-05T06:47+0300

2025-09-05T10:46+0300

владимир путин

россия

мультимедиа

видео

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/05/1057323656_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_6537c123a5b64aa1a4203728d9e015af.jpg

Владимир Путин выступит на пленарном заседании X Восточного экономического форума. Российский президент приехал во Владивосток из Китая, где находился с рабочей поездкой. Он уже провел ряд двусторонних встреч с почетными гостями. Тема форума в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". На него прибыли представители более 70 государств, в том числе Индии, Вьетнама, Малайзии и Таиланда.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, россия, мультимедиа, видео, видео