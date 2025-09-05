https://sputnik-abkhazia.ru/20250905/vystuplenie-vladimira-putina-na-plenarnom-zasedanii-vef-pryamaya-translyatsiya-1057321666.html
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября, в нем принимают участие более 4,5 тысячи человек из 70 стран.
Владимир Путин выступит на пленарном заседании X Восточного экономического форума. Российский президент приехал во Владивосток из Китая, где находился с рабочей поездкой. Он уже провел ряд двусторонних встреч с почетными гостями. Тема форума в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". На него прибыли представители более 70 государств, в том числе Индии, Вьетнама, Малайзии и Таиланда.
06:47 05.09.2025 (обновлено: 10:46 05.09.2025)
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября, в нем принимают участие более 4,5 тысячи человек из 70 стран.
Владимир Путин выступит на пленарном заседании X Восточного экономического форума.
Российский президент приехал во Владивосток из Китая, где находился с рабочей поездкой.
Он уже провел ряд двусторонних встреч с почетными гостями. Тема форума в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". На него прибыли представители более 70 государств, в том числе Индии, Вьетнама, Малайзии и Таиланда.