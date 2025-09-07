https://sputnik-abkhazia.ru/20250907/afisha-kulturnykh-sobytiy-v-abkhazii-s-8-po-14-sentyabrya-1057361490.html

Афиша культурных событий в Абхазии с 8 по 14 сентября

Пицунда8 сентября, в 17:00 – открытие фестиваля "Органные вечера в Пицунде" в Пицундском 12 сентября в 17:00 – Гала-концерт и закрытие фестиваля "Органные вечере в Пицунде". 9 и 12 сентября в 17:00, 14 сентября в 20:00– концерты органной музыки "От классики до современности" в исполнении Луки Гаделия. 13 сентября в 17:00 – концерт органной и вокально-инструментальной музыки. 13 сентября 20:00 – сольный концерт группы "Непара" в Пицундском летнем амфитеатре.Дом Культуры в Гудауте10 сентября в 18:00 – концерт Государственного оркестра имени Отара Хунцария.Концерты Султана Лагучева9 сентября в 20:00 – в Государственной филармонии.10 сентября в 20:00 – в концертном зале "Амза" в Гагре. Абхазский театр8 и 10 сентября в 19:00 – комедийный спектакль "Голый король". Режиссер Герман Дзудцов.РУСДРАМ8 сентября в 19:00 – спектакль "Примадонны".9 сентября в 19:00 – спектакль "Роман с кокином".10 сентября в 19:00 – спектакль "Кьоджинские перепалки".11 сентября в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших".12 сентября в 19:00 – спектакль "Клинический случай".13 и 14 сентября в 19:00 – спектакль "Рассказал мула старого хабуга".Выставкадо 14 сентября - выставка Александра Семенцова в The Wall Gallery в Сухуме.Цирк 10 и 11 сентября в 18:00, 12 сентября в 16:00 и 18:00 — цирковое шоу "Созвездие смелых" на республиканском стадионе в Сухуме.

