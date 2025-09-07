Алеко Гварамия: выдающийся ученый и деятель образования Абхазии

https://sputnik-abkhazia.ru/20250907/aleko-gvaramiya-vydayuschiysya-uchenyy-i-deyatel-obrazovaniya-abkhazii-1057355171.html
Ректор АГУ, профессор, ученый, первый абхаз-математик родился 7 сентября 1940 года в селе Гуп, Очамчырского района.
СУХУМ, 7 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Алеко Алексеевич Гварамия — ректор Абхазского государственного университета, академик Академии наук Абхазии, Адыгской международной академии наук, Европейской и Российской академий естественных наук. Он также является Почетным профессором МГУ имени М. В. Ломоносова, почетным доктором ряда российских и зарубежных университетов, заслуженным деятелем науки Абхазии и Южной Осетии, членом Клуба ректоров Европы и Совета Оксфордского Академического Союза.Гварамия — один из ведущих специалистов в мире по алгебраической теории квазигрупп. Кандидатскую диссертацию он защитил в 1967 году в Москве на тему "Исследование некоторых классов квазигрупп с тождествами", а докторскую — в 1985 году в Новосибирске ("Аксиоматизируемые классы квазигрупп и многосортная универсальная алгебра"). Научная и педагогическая деятельность Гварамия охватывает более 50 лет. Он читал лекции в 19 университетах мира, включая Московский, Берлинский, Дрезденский, Лейпцигский, Нью-Йоркский, Болонский, Тель-Авивский, Кардиффский, Тбилисский и другие. В качестве члена научно-методического совета по математике Минпросвещения СССР он направлялся в длительные командировки за рубеж, включая ГДР, где подготовил четырех докторов наук. За успешную работу в вузах был награжден "Знаком Почета" министерства образования ГДР.Гварамия занимался руководством комиссий по инспектированию учебных заведений СССР, однако вернулся на Родину в сложный период, чтобы поддержать Абхазию во время начала грузино-абхазской войны.В политической сфере он был депутатом Верховного Совета Республики Абхазия 1991–1996 годов, министром общего, среднего и высшего образования 2002–2004 годов, совмещая должность с работой ректора университета.После окончания войны в 1993 году Алеко Гварамия обеспечил вступление Абхазского государственного университета в Евразийскую ассоциацию университетов, что позволило укрепить международные связи АГУ и развивать образовательные и научные программы с университетами России и других стран.Он выступал с докладами на более чем 80 международных и всесоюзных конференциях, включая Всемирный конгресс математиков в Москве, и регулярно участвует в оппонировании докторских диссертаций.Его деятельность по укреплению российско-абхазских связей отмечена Благодарностью Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2021 году.Алеко Алексеевич Гварамия — пример ученого, который сочетает выдающиеся научные достижения с активной общественной и образовательной деятельностью, внося значительный вклад в развитие науки и высшего образования Абхазии и международное сотрудничество.
В 1986 году ему было присвоено звание профессора.
Гварамия является автором более 120 научных публикаций, в которых он открыл новые перспективные направления, связывающие теорию квазигрупп с абстрактной теорией автоматов.
За выдающийся вклад в науку, образование и подготовку высококвалифицированных кадров в Абхазии Алеко Гварамия удостоен высшей награды Республики Абхазия — ордена "Честь и слава" I степени.
