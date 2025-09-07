https://sputnik-abkhazia.ru/20250907/fk-apsny-zavershil-uchastie-vo-vtorom-ture-medialigi-1057369406.html
ФК "Апсны" завершил участие во втором туре Медиалиги
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Футбольный клуб "Апсны" завершил участие во втором туре Медиалиги.
В седьмом матче турнира на стадионе "Москвич" абхазская команда уступила московскому "Чертаново" со счетом 3:4.
В первом тайме преимущество было на стороне "Апсны" — абхазские футболисты вели со счетом 2:0.
Во втором тайме соперник сумел сократить отставание: Дмитрий Заварухин забил гол, и счет стал 2:3. Позже российская команда реализовала "красный мяч", при котором один гол засчитывается за два, и довела итоговый результат до 4:3.
Напомним, дебютный матч "Апсны" прошел 30 августа в Сухуме.