Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
ФК "Апсны" завершил участие во втором туре Медиалиги
ФК "Апсны" завершил участие во втором туре Медиалиги
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Футбольный клуб "Апсны" завершил участие во втором туре Медиалиги. 07.09.2025, Sputnik Абхазия
ФК "Апсны" завершил участие во втором туре Медиалиги

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Футбольный клуб "Апсны" завершил участие во втором туре Медиалиги.
В седьмом матче турнира на стадионе "Москвич" абхазская команда уступила московскому "Чертаново" со счетом 3:4.
В первом тайме преимущество было на стороне "Апсны" — абхазские футболисты вели со счетом 2:0.
На стадионе Москвич стартовал футбольный матч - Sputnik Абхазия, 1920, 07.09.2025
В Абхазии
Первый тайм ответного матча завершился победой "Апсны"
18:27
Во втором тайме соперник сумел сократить отставание: Дмитрий Заварухин забил гол, и счет стал 2:3. Позже российская команда реализовала "красный мяч", при котором один гол засчитывается за два, и довела итоговый результат до 4:3.
Напомним, дебютный матч "Апсны" прошел 30 августа в Сухуме.
