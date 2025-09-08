Абхазия
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
"Кровавая Луна": полное лунное затмение наблюдали в разных регионах мира
"Кровавая Луна": полное лунное затмение наблюдали в разных регионах мира
"Кровавая Луна": полное лунное затмение наблюдали в разных регионах мира

11:38 08.09.2025
Полное лунное затмение произошло 7 сентября.
Во время затмений Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии. Тень планеты закрывает Луну, а солнечный свет, преломляясь в атмосфере Земли, достигает лунной поверхности и окрашивает ее в красно-оранжевый цвет.
Полное лунное затмение произошло 7 сентября.

Полное лунное затмение произошло 7 сентября.

В это время Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии.

В это время Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии.

Удивительное природное явление фиксировали люди во многих регионах мира.

© AP Photo Ariel Schalit

Удивительное природное явление фиксировали люди во многих регионах мира.

Его было хорошо видно даже невооруженным глазом.

Его было хорошо видно даже невооруженным глазом.

Солнечный свет, преломляясь, окрашивает луну в оранжево-красный цвет.

© AP Photo Fatima Shbair

Солнечный свет, преломляясь, окрашивает луну в оранжево-красный цвет.

Такое явление принято называть "кровавой" луной.

Такое явление принято называть "кровавой" луной.

Иногда, благодаря североамериканским индейцам и фермерам, ее также называют "кукурузной".

© Getty Images / Robertus Pudyanto

Иногда, благодаря североамериканским индейцам и фермерам, ее также называют "кукурузной".

Лунное затмение - время суеверий, в древности оно часто вызывало страх.

© Getty Images / VCG/Shen Junfeng

Лунное затмение - время суеверий, в древности оно часто вызывало страх.

Люди связывали его с мифами о драконах или демонах, пожирающих Луну, и предсказаниями бед, таких как войны и катастрофы.

© Getty Images / Anadolu/Ercin Erturk

Люди связывали его с мифами о драконах или демонах, пожирающих Луну, и предсказаниями бед, таких как войны и катастрофы.

К счастью, наука развенчала эти мифы.

© Getty Images / Anadolu/Ismail Kaplan

К счастью, наука развенчала эти мифы.

Сейчас лунное затмение для большинства людей - повод сделать хорошую фотографию

Сейчас лунное затмение для большинства людей - повод сделать хорошую фотографию

