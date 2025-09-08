https://sputnik-abkhazia.ru/20250908/1057373785.html
"Кровавая Луна": полное лунное затмение наблюдали в разных регионах мира
"Кровавая Луна": полное лунное затмение наблюдали в разных регионах мира
Sputnik Абхазия
Полное лунное затмение произошло 7 сентября. 08.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-08T11:38+0300
2025-09-08T11:38+0300
2025-09-08T11:38+0300
фото
мультимедиа
астрология
луна
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/08/1057373967_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_5684065d4d2260099b351f14b4780ed7.jpg
Во время затмений Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии. Тень планеты закрывает Луну, а солнечный свет, преломляясь в атмосфере Земли, достигает лунной поверхности и окрашивает ее в красно-оранжевый цвет.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/08/1057373967_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf10b290089369abc17001a8994c6bde.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, фото , мультимедиа, астрология, луна
фото, фото , мультимедиа, астрология, луна
"Кровавая Луна": полное лунное затмение наблюдали в разных регионах мира
Полное лунное затмение произошло 7 сентября.
Во время затмений Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии. Тень планеты закрывает Луну, а солнечный свет, преломляясь в атмосфере Земли, достигает лунной поверхности и окрашивает ее в красно-оранжевый цвет.
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Полное лунное затмение произошло 7 сентября.
Полное лунное затмение произошло 7 сентября.
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
В это время Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии.
В это время Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии.
© AP Photo Ariel Schalit
Удивительное природное явление фиксировали люди во многих регионах мира.
Удивительное природное явление фиксировали люди во многих регионах мира.
© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк
Его было хорошо видно даже невооруженным глазом.
Его было хорошо видно даже невооруженным глазом.
© AP Photo Fatima Shbair
Солнечный свет, преломляясь, окрашивает луну в оранжево-красный цвет.
Солнечный свет, преломляясь, окрашивает луну в оранжево-красный цвет.
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк
Такое явление принято называть "кровавой" луной.
Такое явление принято называть "кровавой" луной.
© Getty Images / Robertus Pudyanto
Иногда, благодаря североамериканским индейцам и фермерам, ее также называют "кукурузной".
Иногда, благодаря североамериканским индейцам и фермерам, ее также называют "кукурузной".
© Getty Images / VCG/Shen Junfeng
Лунное затмение - время суеверий, в древности оно часто вызывало страх.
Лунное затмение - время суеверий, в древности оно часто вызывало страх.
© Getty Images / Anadolu/Ercin Erturk
Люди связывали его с мифами о драконах или демонах, пожирающих Луну, и предсказаниями бед, таких как войны и катастрофы.
Люди связывали его с мифами о драконах или демонах, пожирающих Луну, и предсказаниями бед, таких как войны и катастрофы.
© Getty Images / Anadolu/Ismail Kaplan
К счастью, наука развенчала эти мифы.
К счастью, наука развенчала эти мифы.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк
Сейчас лунное затмение для большинства людей - повод сделать хорошую фотографию
Сейчас лунное затмение для большинства людей - повод сделать хорошую фотографию