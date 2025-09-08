https://sputnik-abkhazia.ru/20250908/1057373785.html

"Кровавая Луна": полное лунное затмение наблюдали в разных регионах мира

Полное лунное затмение произошло 7 сентября. 08.09.2025, Sputnik Абхазия

Во время затмений Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии. Тень планеты закрывает Луну, а солнечный свет, преломляясь в атмосфере Земли, достигает лунной поверхности и окрашивает ее в красно-оранжевый цвет.

