Посещаемость Рицинского нацпарка с января по сентябрь в 2024 и 2025 годах
Посещаемость Рицинского нацпарка с января по сентябрь в 2024 и 2025 годах
Более 340 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за восемь месяцев 2025 года.
Более 340 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за восемь месяцев 2025 года. Это на 61 709 посетителей меньше, чем годом ранее. С января по сентябрь в этом году было продано билетов на сумму 224,9 млн рублей, в прошлом году — на 265,05 млн.
Посещаемость Рицинского нацпарка с января по сентябрь в 2024 и 2025 годах
