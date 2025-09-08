Абхазия
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Посещаемость Рицинского нацпарка с января по сентябрь в 2024 и 2025 годах
Посещаемость Рицинского нацпарка с января по сентябрь в 2024 и 2025 годах
Sputnik Абхазия
Более 340 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за восемь месяцев 2025 года. 08.09.2025, Sputnik Абхазия
в абхазии
инфографика
мультимедиа
новости
абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Более 340 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за восемь месяцев 2025 года. Это на 61 709 посетителей меньше, чем годом ранее. С января по сентябрь в этом году было продано билетов на сумму 224,9 млн рублей, в прошлом году — на 265,05 млн.
Посещаемость Рицинского нацпарка с января по сентябрь в 2024 и 2025 годах

16:46 08.09.2025
Более 340 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за восемь месяцев 2025 года.
Это на 61 709 посетителей меньше, чем годом ранее.
С января по сентябрь в этом году было продано билетов на сумму 224,9 млн рублей, в прошлом году — на 265,05 млн.
Более 340 тысяч людей посетили Рицинский нацпарк за восемь месяцев 2025 года - Sputnik Абхазия
