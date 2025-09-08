https://sputnik-abkhazia.ru/20250908/poseschaemost-ritsinskogo-natsparka-s-yanvarya-po-sentyabr-v-2024-i-2025-godakh-1057376628.html

Посещаемость Рицинского нацпарка с января по сентябрь в 2024 и 2025 годах

Посещаемость Рицинского нацпарка с января по сентябрь в 2024 и 2025 годах

Sputnik Абхазия

Более 340 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за восемь месяцев 2025 года. 08.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-08T16:46+0300

2025-09-08T16:46+0300

2025-09-08T16:46+0300

Более 340 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за восемь месяцев 2025 года. Это на 61 709 посетителей меньше, чем годом ранее. С января по сентябрь в этом году было продано билетов на сумму 224,9 млн рублей, в прошлом году — на 265,05 млн.

