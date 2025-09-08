Проекты "Гостеприимная Абхазия" и "Новые медиа Абхазии" презентовали в Сухуме

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Иаку асоциалтә шәахтә азы" азакәан апроект иагны иҟои: адепутат ихҳәа
13:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсни Ааигәатәи Мрагылареи, Африкеи, Алада-Мрагыларатәи Азиеи реимадарақәа
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥснытәи акоманда Амедиалигаҿы: раԥхьатәи аԥышәа ҳалацәажәоит
13:33
27 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Поручения президента в сфере образования. Интервью с депутатами Парламента
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Проект "Доступная Страна души" представили на форуме "Территория ритма" в Нижнем Новгороде
14:33
17 мин
Актуальный комментарий
Фестиваль "Органные вечера" в Пицунде стартует 8 сентября
14:50
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацитрустә сезон ааигәахәоит: ақыҭанхамҩа аминистр иҿцәажәара
18:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Иаку асоциалтә шәахтә азы" азакәан апроект иагны иҟои: адепутат ихҳәа
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Юбилейный сезон в Абхазском театре: как готовили "Голого короля"
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацитрустә сезон ааигәахәоит: ақыҭанхамҩа аминистр иҿцәажәара
21:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Иаку асоциалтә шәахтә азы" азакәан апроект иагны иҟои: адепутат ихҳәа
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Юбилейный сезон в Абхазском театре: как готовили "Голого короля"
21:34
25 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250908/proekty-gostepriimnaya-abkhaziya-i-novye-media-abkhazii-prezentovali-v-sukhume-1057384731.html
Проекты "Гостеприимная Абхазия" и "Новые медиа Абхазии" презентовали в Сухуме
Проекты "Гостеприимная Абхазия" и "Новые медиа Абхазии" презентовали в Сухуме
Sputnik Абхазия
Проекты инициированы финалистами конкурса "Команда Абхазии", их презентации планируются по всем районам страны. 08.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-08T17:29+0300
2025-09-08T17:35+0300
в абхазии
абхазия
новости
конкурс "команда абхазии"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/08/1057384343_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_db4118c004e0cf7bd9271b596199a71b.jpg
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Проекты "Гостеприимная Абхазия" и "Новые медиа Абхазии" презентовали в Сухуме в понедельник, 8 сентября. Гендиректор организации "Команда Абхазии" Георгий Габуния рассказал жителям столицы и Сухумского района о проектах, реализуемых финалистами и победителями одноименного конкурса. "На сегодняшний день "Команда Абхазии" позиционирует себя как организация, которая формирует человеческий капитал страны. Можно придумать множество хороших проектов, но их должны реализовывать люди. Задача "Команды Абхазии" в том, чтобы найти людей, которые эти проекты будут реализовывать", – пояснил Габуния. По его словам, туризм – флагманская отрасль в экономике страны, и потому государство особенно заинтересовано в его развитии. Цель конкурса "Гостеприимная Абхазия" – сделать туризм круглогодичным. Этот конкурс имеет более 21 направления, в частности, эко- и этнотуризм, детский туризм и другие. Глава Минтуризма Астамур Логуа подчеркнул, что благодаря конкурсу можно получить хорошие знания, а авторы лучших проектов смогут не только получить грант в миллион рублей, но также принять участие в программе льготного кредитования для того, чтобы реализовать свою идею. О другом конкурсе, "Новые медиа Абхазии", рассказал гендиректор "Апснымедиа" Роберт Джопуа. Он призвал участников встречи подать заявки на проект."Это важно как минимум потому, что у коллег, которые будут выступать в качестве экспертов, огромный опыт. Даже мне, проработавшему в журналистике определенное время, это интересно, и больше чем уверен, много нового узнаю для себя. Это уникальный конкурс, уникальная возможность для журналистского сообщества, для блогерского сообщества Абхазии. Помимо там профессиональных навыков, участие дает человеческое общение – новые знакомства, новые лица, новые взгляды, новое мышление. Это всегда идет на пользу", – уверен он.Презентации проектов пройдут и в других районах страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250904/1057316619.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250825/1057114848.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/08/1057384343_164:0:1116:714_1920x0_80_0_0_2fbf5b556c46bd15b58b021d183235a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, конкурс "команда абхазии"
абхазия, новости, конкурс "команда абхазии"

Проекты "Гостеприимная Абхазия" и "Новые медиа Абхазии" презентовали в Сухуме

17:29 08.09.2025 (обновлено: 17:35 08.09.2025)
© Sputnik / Акоп КущянПроекты "Гостеприимная Абхазия" и "Новые медиа Абхазии" презентовали в Сухуме
Проекты Гостеприимная Абхазия и Новые медиа Абхазии презентовали в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
Подписаться
Проекты инициированы финалистами конкурса "Команда Абхазии", их презентации планируются по всем районам страны.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Проекты "Гостеприимная Абхазия" и "Новые медиа Абхазии" презентовали в Сухуме в понедельник, 8 сентября.
Гендиректор организации "Команда Абхазии" Георгий Габуния рассказал жителям столицы и Сухумского района о проектах, реализуемых финалистами и победителями одноименного конкурса.
"На сегодняшний день "Команда Абхазии" позиционирует себя как организация, которая формирует человеческий капитал страны. Можно придумать множество хороших проектов, но их должны реализовывать люди. Задача "Команды Абхазии" в том, чтобы найти людей, которые эти проекты будут реализовывать", – пояснил Габуния.
По его словам, туризм – флагманская отрасль в экономике страны, и потому государство особенно заинтересовано в его развитии. Цель конкурса "Гостеприимная Абхазия" – сделать туризм круглогодичным. Этот конкурс имеет более 21 направления, в частности, эко- и этнотуризм, детский туризм и другие.
Туристы в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2025
В Абхазии
Сформирован наблюдательный совет конкурса "Гостеприимная Абхазия"
4 сентября, 16:32
Глава Минтуризма Астамур Логуа подчеркнул, что благодаря конкурсу можно получить хорошие знания, а авторы лучших проектов смогут не только получить грант в миллион рублей, но также принять участие в программе льготного кредитования для того, чтобы реализовать свою идею.
О другом конкурсе, "Новые медиа Абхазии", рассказал гендиректор "Апснымедиа" Роберт Джопуа. Он призвал участников встречи подать заявки на проект.
"Это важно как минимум потому, что у коллег, которые будут выступать в качестве экспертов, огромный опыт. Даже мне, проработавшему в журналистике определенное время, это интересно, и больше чем уверен, много нового узнаю для себя. Это уникальный конкурс, уникальная возможность для журналистского сообщества, для блогерского сообщества Абхазии. Помимо там профессиональных навыков, участие дает человеческое общение – новые знакомства, новые лица, новые взгляды, новое мышление. Это всегда идет на пользу", – уверен он.
Презентации проектов пройдут и в других районах страны.
Интервью с основателем Мастерской новых медиа Юлей Аблец - Sputnik Абхазия, 1920, 25.08.2025
Интервью с основателем "Мастерской новых медиа" Юлией Аблец
25 августа, 14:32
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0