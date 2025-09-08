https://sputnik-abkhazia.ru/20250908/proekty-gostepriimnaya-abkhaziya-i-novye-media-abkhazii-prezentovali-v-sukhume-1057384731.html

Проекты "Гостеприимная Абхазия" и "Новые медиа Абхазии" презентовали в Сухуме

Проекты "Гостеприимная Абхазия" и "Новые медиа Абхазии" презентовали в Сухуме

Sputnik Абхазия

Проекты инициированы финалистами конкурса "Команда Абхазии", их презентации планируются по всем районам страны. 08.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-08T17:29+0300

2025-09-08T17:29+0300

2025-09-08T17:35+0300

в абхазии

абхазия

новости

конкурс "команда абхазии"

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/08/1057384343_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_db4118c004e0cf7bd9271b596199a71b.jpg

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Проекты "Гостеприимная Абхазия" и "Новые медиа Абхазии" презентовали в Сухуме в понедельник, 8 сентября. Гендиректор организации "Команда Абхазии" Георгий Габуния рассказал жителям столицы и Сухумского района о проектах, реализуемых финалистами и победителями одноименного конкурса. "На сегодняшний день "Команда Абхазии" позиционирует себя как организация, которая формирует человеческий капитал страны. Можно придумать множество хороших проектов, но их должны реализовывать люди. Задача "Команды Абхазии" в том, чтобы найти людей, которые эти проекты будут реализовывать", – пояснил Габуния. По его словам, туризм – флагманская отрасль в экономике страны, и потому государство особенно заинтересовано в его развитии. Цель конкурса "Гостеприимная Абхазия" – сделать туризм круглогодичным. Этот конкурс имеет более 21 направления, в частности, эко- и этнотуризм, детский туризм и другие. Глава Минтуризма Астамур Логуа подчеркнул, что благодаря конкурсу можно получить хорошие знания, а авторы лучших проектов смогут не только получить грант в миллион рублей, но также принять участие в программе льготного кредитования для того, чтобы реализовать свою идею. О другом конкурсе, "Новые медиа Абхазии", рассказал гендиректор "Апснымедиа" Роберт Джопуа. Он призвал участников встречи подать заявки на проект."Это важно как минимум потому, что у коллег, которые будут выступать в качестве экспертов, огромный опыт. Даже мне, проработавшему в журналистике определенное время, это интересно, и больше чем уверен, много нового узнаю для себя. Это уникальный конкурс, уникальная возможность для журналистского сообщества, для блогерского сообщества Абхазии. Помимо там профессиональных навыков, участие дает человеческое общение – новые знакомства, новые лица, новые взгляды, новое мышление. Это всегда идет на пользу", – уверен он.Презентации проектов пройдут и в других районах страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250904/1057316619.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250825/1057114848.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, конкурс "команда абхазии"