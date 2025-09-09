https://sputnik-abkhazia.ru/20250909/rossiyskaya-finansovaya-pomosch-v-abkhazii-s-2008-po-2025-god-1057395417.html

Российская финансовая помощь в Абхазии с 2008 по 2025 год

Российская финансовая помощь в Абхазии с 2008 по 2025 год

Sputnik Абхазия

17 лет дипотношениям между Россией и Абхазией. 09.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-09T12:53+0300

2025-09-09T12:53+0300

2025-09-09T13:08+0300

инфографика

мультимедиа

абхазия

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/11/1032436341_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6f843fbb4c0d1d1e0921c91a099b2009.jpg

17 лет дипотношениям между Россией и Абхазией. Москва и Сухум 9 сентября 2008 года подписали договоры о взаимопомощи, союзничестве и стратегическом партнерстве. Россия оказывает финансовую помощь и инвестирует в экономику Абхазии. Сейчас в Абхазии зарегистрированы больше 200 совместных с Россией предприятий, которые работают в сферах связи, туризма, топливно-энергетического комплекса и строительства.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

инфографика, мультимедиа, абхазия, россия, инфографика