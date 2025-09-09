Абхазия
Российская финансовая помощь в Абхазии с 2008 по 2025 год

12:53 09.09.2025 (обновлено: 13:08 09.09.2025)
Подписаться
17 лет дипотношениям между Россией и Абхазией.
Москва и Сухум 9 сентября 2008 года подписали договоры о взаимопомощи, союзничестве и стратегическом партнерстве.
Россия оказывает финансовую помощь и инвестирует в экономику Абхазии.
Сейчас в Абхазии зарегистрированы больше 200 совместных с Россией предприятий, которые работают в сферах связи, туризма, топливно-энергетического комплекса и строительства.
