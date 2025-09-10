Абхазия
Хаос в Непале: горящие президентский дворец, парламент и полицейский участок
Хаос в Непале: горящие президентский дворец, парламент и полицейский участок
Хаос в Непале: горящие президентский дворец, парламент и полицейский участок
Страна погрузилась в волну протестов после введения властями запрета на использование социальных сетей и на фоне усилившегося недовольства коррупцией в... 10.09.2025, Sputnik Абхазия
Основную силу демонстраций составляют представители поколения Z — молодежь, требующая свободы слова и прозрачности власти.8 сентября, в первый день акций, по разным регионам страны прошли масштабные столкновения. Силовики применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны. Погибли как минимум 19 человек. В Катманду протестующие ворвались в здание парламента и подожгли вход. Полиция открыла огонь, укрывшись внутри здания.9 сентября протесты продолжились. В крупных городах люди вышли на улицы, несмотря на угрозу разгона. Обстановка крайне напряженная.Хронику сопротивления, гнева и борьбы за свободу смотрите в фотоленте Sputnik.
11:56 10.09.2025 (обновлено: 12:35 10.09.2025)
Страна погрузилась в волну протестов после введения властями запрета на использование социальных сетей и на фоне усилившегося недовольства коррупцией в правительстве.
Основную силу демонстраций составляют представители поколения Z — молодежь, требующая свободы слова и прозрачности власти.
8 сентября, в первый день акций, по разным регионам страны прошли масштабные столкновения. Силовики применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны. Погибли как минимум 19 человек. В Катманду протестующие ворвались в здание парламента и подожгли вход. Полиция открыла огонь, укрывшись внутри здания.
9 сентября протесты продолжились. В крупных городах люди вышли на улицы, несмотря на угрозу разгона. Обстановка крайне напряженная.
Хронику сопротивления, гнева и борьбы за свободу смотрите в фотоленте Sputnik.
© AP Photo Niranjan Shrestha

Демонстранты делают селфи и празднуют в Сингха Дурбаре, здании различных министерств и ведомств правительства Непала, после поджога.

Демонстранты делают селфи и празднуют в Сингха Дурбаре, здании различных министерств и ведомств правительства Непала, после поджога. - Sputnik Абхазия
1/12
© AP Photo Niranjan Shrestha

Демонстранты делают селфи и празднуют в Сингха Дурбаре, здании различных министерств и ведомств правительства Непала, после поджога.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

Непальский протестующий позирует с часами, снятыми со стены Федерального парламента в Катманду.

Непальский протестующий позирует с часами, снятыми со стены Федерального парламента в Катманду. - Sputnik Абхазия
2/12
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

Непальский протестующий позирует с часами, снятыми со стены Федерального парламента в Катманду.

© Getty Images / NurPhoto/Yunish Gurung

Протестующий, облаченный в национальный флаг Непала, поджигает правительственный автомобиль в Махендрапуле в Покхаре.

Протестующий, облаченный в национальный флаг Непала, поджигает правительственный автомобиль в Махендрапуле в Покхаре. - Sputnik Абхазия
3/12
© Getty Images / NurPhoto/Yunish Gurung

Протестующий, облаченный в национальный флаг Непала, поджигает правительственный автомобиль в Махендрапуле в Покхаре.

© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

На снимке с воздуха видно, как демонстранты поджигают общественные здания во многих местах, включая здание парламента, в округах Катманду, Лалитпур и Бхактапур.

На снимке с воздуха видно, как демонстранты поджигают общественные здания во многих местах, включая здание парламента, в округах Катманду, Лалитпур и Бхактапур. - Sputnik Абхазия
4/12
© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

На снимке с воздуха видно, как демонстранты поджигают общественные здания во многих местах, включая здание парламента, в округах Катманду, Лалитпур и Бхактапур.

© Getty Images / Anadolu/Sunil Pradhan

Мужчина вывешивает пиратский флаг, в то время как дым и пламя поднимаются из Сингха Дурбар после поджога.

Мужчина вывешивает пиратский флаг, в то время как дым и пламя поднимаются из Сингха Дурбар после поджога. - Sputnik Абхазия
5/12
© Getty Images / Anadolu/Sunil Pradhan

Мужчина вывешивает пиратский флаг, в то время как дым и пламя поднимаются из Сингха Дурбар после поджога.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

Непальские протестующие сожгли блокпост в Катманду.

Непальские протестующие сожгли блокпост в Катманду. - Sputnik Абхазия
6/12
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

Непальские протестующие сожгли блокпост в Катманду.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

Президентский дворец охвачен огнем.

Президентский дворец охвачен огнем. - Sputnik Абхазия
7/12
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

Президентский дворец охвачен огнем.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

Непальские протестующие подожгли центральный офис Непальского конгресса в Лалитпуре.

Непальские протестующие подожгли центральный офис Непальского конгресса в Лалитпуре. - Sputnik Абхазия
8/12
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

Непальские протестующие подожгли центральный офис Непальского конгресса в Лалитпуре.

© AP Photo Niranjan Shrestha

Протестующие празднуют в Сингха Дурбаре.

Протестующие празднуют в Сингха Дурбаре. - Sputnik Абхазия
9/12
© AP Photo Niranjan Shrestha

Протестующие празднуют в Сингха Дурбаре.

© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

Власти Катманду применили слезоточивый газ, резиновые пули и боевые патроны в ответ на штурм демонстрантами общественных зданий.

Власти Катманду применили слезоточивый газ, резиновые пули и боевые патроны в ответ на штурм демонстрантами общественных зданий. - Sputnik Абхазия
10/12
© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

Власти Катманду применили слезоточивый газ, резиновые пули и боевые патроны в ответ на штурм демонстрантами общественных зданий.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

Непальские протестующие разгромили Верховный суд Непала в Катманду.

Непальские протестующие разгромили Верховный суд Непала в Катманду. - Sputnik Абхазия
11/12
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

Непальские протестующие разгромили Верховный суд Непала в Катманду.

© AP Photo Niranjan Shrestha

Протестующий выкрикивает лозунги с национальным флагом после поджога полицейского участка во время протестов.

Протестующий выкрикивает лозунги с национальным флагом после поджога полицейского участка во время протестов. - Sputnik Абхазия
12/12
© AP Photo Niranjan Shrestha

Протестующий выкрикивает лозунги с национальным флагом после поджога полицейского участка во время протестов.

