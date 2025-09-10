Хаос в Непале: горящие президентский дворец, парламент и полицейский участок

Основную силу демонстраций составляют представители поколения Z — молодежь, требующая свободы слова и прозрачности власти.8 сентября, в первый день акций, по разным регионам страны прошли масштабные столкновения. Силовики применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны. Погибли как минимум 19 человек. В Катманду протестующие ворвались в здание парламента и подожгли вход. Полиция открыла огонь, укрывшись внутри здания.9 сентября протесты продолжились. В крупных городах люди вышли на улицы, несмотря на угрозу разгона. Обстановка крайне напряженная.Хронику сопротивления, гнева и борьбы за свободу смотрите в фотоленте Sputnik.
Страна погрузилась в волну протестов после введения властями запрета на использование социальных сетей и на фоне усилившегося недовольства коррупцией в правительстве.
Основную силу демонстраций составляют представители поколения Z — молодежь, требующая свободы слова и прозрачности власти.
8 сентября, в первый день акций, по разным регионам страны прошли масштабные столкновения. Силовики применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны. Погибли как минимум 19 человек. В Катманду протестующие ворвались в здание парламента и подожгли вход. Полиция открыла огонь, укрывшись внутри здания.
9 сентября протесты продолжились. В крупных городах люди вышли на улицы, несмотря на угрозу разгона. Обстановка крайне напряженная.
