Хаос в Непале: горящие президентский дворец, парламент и полицейский участок

Хаос в Непале: горящие президентский дворец, парламент и полицейский участок

Страна погрузилась в волну протестов после введения властями запрета на использование социальных сетей и на фоне усилившегося недовольства коррупцией в... 10.09.2025, Sputnik Абхазия

Основную силу демонстраций составляют представители поколения Z — молодежь, требующая свободы слова и прозрачности власти.8 сентября, в первый день акций, по разным регионам страны прошли масштабные столкновения. Силовики применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны. Погибли как минимум 19 человек. В Катманду протестующие ворвались в здание парламента и подожгли вход. Полиция открыла огонь, укрывшись внутри здания.9 сентября протесты продолжились. В крупных городах люди вышли на улицы, несмотря на угрозу разгона. Обстановка крайне напряженная.Хронику сопротивления, гнева и борьбы за свободу смотрите в фотоленте Sputnik.

