Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Триумфальное возвращение: "Голый король" снова в Сухуме
Триумфальное возвращение: "Голый король" снова в Сухуме
Sputnik Абхазия
Спустя 63 года "Голый король" по пьесе-сказке Евгения Шварца триумфально вернулся на сцену Абхазского драматического театра. В понедельник, 8 сентября... 10.09.2025, Sputnik Абхазия
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
абхазский драматический театр
93 сезон в Абхазском драматическом театре открылся премьерой спектакля “Голый король”. Постановка по пьесе Евгения Шварца вернулась на абхазскую сцену спустя 63 года. Режиссер-постановщик Тамерлан Дзудцов работал над постановкой с июня. Ему удалось собрать на одной сцене актеров четырех поколений.
Триумфальное возвращение: "Голый король" снова в Сухуме

20:20 10.09.2025 (обновлено: 21:27 10.09.2025)
Подписаться
Спустя 63 года "Голый король" по пьесе-сказке Евгения Шварца триумфально вернулся на сцену Абхазского драматического театра. В понедельник, 8 сентября состоялась премьера спектакля в постановке осетинского режиссера-постановщика Тамерлана Дзудцова.
93 сезон в Абхазском драматическом театре открылся премьерой спектакля “Голый король”. Постановка по пьесе Евгения Шварца вернулась на абхазскую сцену спустя 63 года.

Режиссер-постановщик Тамерлан Дзудцов работал над постановкой с июня. Ему удалось собрать на одной сцене актеров четырех поколений.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль “Голый король” по пьесе Евгения Шварца вернулся на абхазскую сцену 63 года спустя.

Спектакль “Голый король” по пьесе Евгения Шварца вернулся на абхазскую сцену 63 года спустя. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль “Голый король” по пьесе Евгения Шварца вернулся на абхазскую сцену 63 года спустя.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Его поставил осетинский режиссер Тамерлан Дзудцов.

Его поставил осетинский режиссер Тамерлан Дзудцов. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Его поставил осетинский режиссер Тамерлан Дзудцов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене он создал гармоничный ансамбль из актеров четырех поколений.

На сцене он создал гармоничный ансамбль из актеров четырех поколений. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене он создал гармоничный ансамбль из актеров четырех поколений.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке задействовано 25 актеров, главную роль сыграл Алхас Шамба.

В постановке задействовано 25 актеров, главную роль сыграл Алхас Шамба. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке задействовано 25 актеров, главную роль сыграл Алхас Шамба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Работа над “Голым королем” шла с июня.

Работа над “Голым королем” шла с июня. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работа над “Голым королем” шла с июня.

© Sputnik / Томас Тхайцук

“Голый король” — пьеса в двух действиях Евгения Шварца.

“Голый король” — пьеса в двух действиях Евгения Шварца. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

“Голый король” — пьеса в двух действиях Евгения Шварца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Она создана по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена "Новое платье короля", "Свинопас" и "Принцесса на горошине".

Она создана по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена &quot;Новое платье короля&quot;, &quot;Свинопас&quot; и &quot;Принцесса на горошине&quot;. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Она создана по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена "Новое платье короля", "Свинопас" и "Принцесса на горошине".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это живая, сатирическая и веселая история, которая и сегодня не теряет актуальности."

Это живая, сатирическая и веселая история, которая и сегодня не теряет актуальности.&quot; - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это живая, сатирическая и веселая история, которая и сегодня не теряет актуальности."

© Sputnik / Томас Тхайцук

В ней каждый найдет что- то для себя, а также посмеется над глупостью и тщеславием некоторых героев.

В ней каждый найдет что- то для себя, а также посмеется над глупостью и тщеславием некоторых героев. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В ней каждый найдет что- то для себя, а также посмеется над глупостью и тщеславием некоторых героев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке тонкий юмор соседствует с сарказмом, любовью и душевностью.

В постановке тонкий юмор соседствует с сарказмом, любовью и душевностью. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке тонкий юмор соседствует с сарказмом, любовью и душевностью.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Нестареющая классика, художественное решение заставляют окунуться в стремительное действие и прожить вместе с героями эту историю.

Нестареющая классика, художественное решение заставляют окунуться в стремительное действие и прожить вместе с героями эту историю. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Нестареющая классика, художественное решение заставляют окунуться в стремительное действие и прожить вместе с героями эту историю.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Отдельного внимания в спектакле стоят костюмы.

Отдельного внимания в спектакле стоят костюмы. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отдельного внимания в спектакле стоят костюмы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Их выполнил художник по костюмам Хоз Бекоев.

Их выполнил художник по костюмам Хоз Бекоев. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Их выполнил художник по костюмам Хоз Бекоев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Работа над костюмами шла в течение месяца.

Работа над костюмами шла в течение месяца. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работа над костюмами шла в течение месяца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие ткани и элементы к платьям нашли в Абхазии, но некоторые вещи пришлось заказывать в России.

Многие ткани и элементы к платьям нашли в Абхазии, но некоторые вещи пришлось заказывать в России. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие ткани и элементы к платьям нашли в Абхазии, но некоторые вещи пришлось заказывать в России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Особое внимание привлекает уникальная афиша 1962 года, приуроченная к первой постановке “Голого короля” в Абхазском театре.

Особое внимание привлекает уникальная афиша 1962 года, приуроченная к первой постановке “Голого короля” в Абхазском театре. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Особое внимание привлекает уникальная афиша 1962 года, приуроченная к первой постановке “Голого короля” в Абхазском театре.

