Триумфальное возвращение: "Голый король" снова в Сухуме

Спустя 63 года "Голый король" по пьесе-сказке Евгения Шварца триумфально вернулся на сцену Абхазского драматического театра. В понедельник, 8 сентября... 10.09.2025, Sputnik Абхазия

93 сезон в Абхазском драматическом театре открылся премьерой спектакля “Голый король”. Постановка по пьесе Евгения Шварца вернулась на абхазскую сцену спустя 63 года. Режиссер-постановщик Тамерлан Дзудцов работал над постановкой с июня. Ему удалось собрать на одной сцене актеров четырех поколений.

