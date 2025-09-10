Триумфальное возвращение: "Голый король" снова в Сухуме
Режиссер-постановщик Тамерлан Дзудцов работал над постановкой с июня. Ему удалось собрать на одной сцене актеров четырех поколений.
Спектакль “Голый король” по пьесе Евгения Шварца вернулся на абхазскую сцену 63 года спустя.
Спектакль “Голый король” по пьесе Евгения Шварца вернулся на абхазскую сцену 63 года спустя.
Его поставил осетинский режиссер Тамерлан Дзудцов.
Его поставил осетинский режиссер Тамерлан Дзудцов.
На сцене он создал гармоничный ансамбль из актеров четырех поколений.
На сцене он создал гармоничный ансамбль из актеров четырех поколений.
В постановке задействовано 25 актеров, главную роль сыграл Алхас Шамба.
В постановке задействовано 25 актеров, главную роль сыграл Алхас Шамба.
Работа над “Голым королем” шла с июня.
Работа над “Голым королем” шла с июня.
“Голый король” — пьеса в двух действиях Евгения Шварца.
“Голый король” — пьеса в двух действиях Евгения Шварца.
Она создана по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена "Новое платье короля", "Свинопас" и "Принцесса на горошине".
Она создана по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена "Новое платье короля", "Свинопас" и "Принцесса на горошине".
Это живая, сатирическая и веселая история, которая и сегодня не теряет актуальности."
Это живая, сатирическая и веселая история, которая и сегодня не теряет актуальности."
В ней каждый найдет что- то для себя, а также посмеется над глупостью и тщеславием некоторых героев.
В ней каждый найдет что- то для себя, а также посмеется над глупостью и тщеславием некоторых героев.
В постановке тонкий юмор соседствует с сарказмом, любовью и душевностью.
В постановке тонкий юмор соседствует с сарказмом, любовью и душевностью.
Нестареющая классика, художественное решение заставляют окунуться в стремительное действие и прожить вместе с героями эту историю.
Нестареющая классика, художественное решение заставляют окунуться в стремительное действие и прожить вместе с героями эту историю.
Отдельного внимания в спектакле стоят костюмы.
Отдельного внимания в спектакле стоят костюмы.
Их выполнил художник по костюмам Хоз Бекоев.
Их выполнил художник по костюмам Хоз Бекоев.
Работа над костюмами шла в течение месяца.
Работа над костюмами шла в течение месяца.
Многие ткани и элементы к платьям нашли в Абхазии, но некоторые вещи пришлось заказывать в России.
Многие ткани и элементы к платьям нашли в Абхазии, но некоторые вещи пришлось заказывать в России.
Особое внимание привлекает уникальная афиша 1962 года, приуроченная к первой постановке “Голого короля” в Абхазском театре.
Особое внимание привлекает уникальная афиша 1962 года, приуроченная к первой постановке “Голого короля” в Абхазском театре.