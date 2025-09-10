https://sputnik-abkhazia.ru/20250910/golyy-korol-snova-na-stsene-kak-osetiny-gotovili-premeru-v-abkhazii-1057415611.html

"Голый король" снова на сцене: как осетины готовили премьеру в Абхазии

"Голый король" снова на сцене: как осетины готовили премьеру в Абхазии

Sputnik Абхазия

"Голый король" — пьеса в двух действиях Евгения Шварца, созданная по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена "Новое платье короля", "Свинопас" и "Принцесса на... 10.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-10T11:44+0300

2025-09-10T11:44+0300

2025-09-10T11:58+0300

в абхазии

абхазия

новости

абхазский драматический театр

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0a/1057421695_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_f5dda246d4555e6e822e81612c1a58db.jpg

Премьера спектакля "Голый король" состоялась в Абхазском театре 8 сентября. Следующий показ пройдет 10 сентября. В постановке задействовано 25 актеров, главную роль сыграл Алхас Шамба.Спектакль "Голый король" объединил четыре поколения абхазских актеров, сказал в эфире радио Sputnik режиссер постановки Тамерлан Дзудцов.Впервые со многими артистами Абхазского театра он познакомился в 2022 году на фестивале "Сцена без границ" во Владикавказе. Увидев их профессиональную игру, у него возникло желание поработать с ними. Спустя три года такая возможность ему представилась.Кроме того, режиссер подчеркнул, что Абхазский театр богат разноплановыми артистами, которые несут абхазскую культуру в массы. Работа над костюмами шла около месяца, рассказал художник по костюмам Хох Бекоев. Многие ткани и элементы к платьям нашли в Абхазии, но некоторые вещи пришлось заказывать в России. Впервые спектакль "Голый король" зрители Абхазского театра увидели 63 года назад в постановке профессионального абхазского режиссера Нелли Эшба.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, абхазский драматический театр, мультимедиа, видео