"Голый король" снова на сцене: как осетины готовили премьеру в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Зажәаҳәа аҿиара ԥку ахәыҷқәа ашкол аҿы рԥеиԥш: аспециалистцәа рыҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟьақәа: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак ицәажәара
13:34
8 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Афорум "Visit Apsny" ахықәкы, алагала: Атуризм аминистрра ахаҭарнак ицәажәара
13:42
18 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Турбаза
Бархатный сезон в Абхазии: преимущества и возможности
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Актуальный комментарий
Абхазия после ливня. Работа МЧС
14:33
9 мин
Актуальный комментарий
ФК "Апсны" завершил участие во втором туре Медиалиги
14:45
7 мин
Актуальный комментарий
Ливни в Абхазии: прогнозы климатолога
14:52
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ашьҭахь Тҟәарчал араион фымцала аиқәыршәара: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак
18:04
8 мин
Аицәажәара
Аԥсны амшқәа зеиԥшрахо: аҳагәаҭаҩ лыҿцәажәара
18:12
17 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Трудовые мигранты в Абхазии: кто, откуда и сколько?
18:34
12 мин
Турбаза
Бархатный сезон в Абхазии: преимущества и возможности
18:46
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ашьҭахь Тҟәарчал араион фымцала аиқәыршәара: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак
21:04
8 мин
Аицәажәара
Аԥсны амшқәа зеиԥшрахо: аҳагәаҭаҩ лыҿцәажәара
21:12
17 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Трудовые мигранты в Абхазии: кто, откуда и сколько?
21:34
12 мин
Турбаза
Бархатный сезон в Абхазии: преимущества и возможности
21:46
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
13:05
7 мин
Аицәажәара
Аԥсны амшқәа зеиԥшрахо: аҳагәаҭаҩ лыҿцәажәара
13:12
16 мин
Аԥсуа жәар
Ҳара ҳжәар
13:28
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсшәа зҵарц зҭаху рзы хәыдаԥсадатәи акурсқәа
13:34
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ковид мамзаргьы агрипп: ахьҭа алаларақәа зырацәахаз аҳақьым лыҿцәажәараҿы
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Как сегодня в Абхазии платят за свет: интервью с начальником Энергосбыта
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Поручение президента по продвижению абхазского языка: интервью с лингвистом
14:33
24 мин
Инструкция по применению
Как бороться с молью
14:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
On air
18:16
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
18:19
7 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
"Голый король" — пьеса в двух действиях Евгения Шварца, созданная по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена "Новое платье короля", "Свинопас" и "Принцесса на горошине".
Премьера спектакля "Голый король" состоялась в Абхазском театре 8 сентября. Следующий показ пройдет 10 сентября. В постановке задействовано 25 актеров, главную роль сыграл Алхас Шамба.
Спектакль "Голый король" объединил четыре поколения абхазских актеров, сказал в эфире радио Sputnik режиссер постановки Тамерлан Дзудцов.
Впервые со многими артистами Абхазского театра он познакомился в 2022 году на фестивале "Сцена без границ" во Владикавказе. Увидев их профессиональную игру, у него возникло желание поработать с ними. Спустя три года такая возможность ему представилась.
Кроме того, режиссер подчеркнул, что Абхазский театр богат разноплановыми артистами, которые несут абхазскую культуру в массы.
Работа над костюмами шла около месяца, рассказал художник по костюмам Хох Бекоев. Многие ткани и элементы к платьям нашли в Абхазии, но некоторые вещи пришлось заказывать в России.
Впервые спектакль "Голый король" зрители Абхазского театра увидели 63 года назад в постановке профессионального абхазского режиссера Нелли Эшба.
