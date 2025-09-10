Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Зажәаҳәа аҿиара ԥку ахәыҷқәа ашкол аҿы рԥеиԥш: аспециалистцәа рыҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟьақәа: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак ицәажәара
13:34
8 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Афорум "Visit Apsny" ахықәкы, алагала: Атуризм аминистрра ахаҭарнак ицәажәара
13:42
18 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Турбаза
Бархатный сезон в Абхазии: преимущества и возможности
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Актуальный комментарий
Абхазия после ливня. Работа МЧС
14:33
9 мин
Актуальный комментарий
ФК "Апсны" завершил участие во втором туре Медиалиги
14:45
7 мин
Актуальный комментарий
Ливни в Абхазии: прогнозы климатолога
14:52
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ашьҭахь Тҟәарчал араион фымцала аиқәыршәара: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак
18:04
8 мин
Аицәажәара
Аԥсны амшқәа зеиԥшрахо: аҳагәаҭаҩ лыҿцәажәара
18:12
17 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Трудовые мигранты в Абхазии: кто, откуда и сколько?
18:34
12 мин
Турбаза
Бархатный сезон в Абхазии: преимущества и возможности
18:46
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ашьҭахь Тҟәарчал араион фымцала аиқәыршәара: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак
21:04
8 мин
Аицәажәара
Аԥсны амшқәа зеиԥшрахо: аҳагәаҭаҩ лыҿцәажәара
21:12
17 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Трудовые мигранты в Абхазии: кто, откуда и сколько?
21:34
12 мин
Турбаза
Бархатный сезон в Абхазии: преимущества и возможности
21:46
12 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Почти 280 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк летом 2025 года

08:36 10.09.2025 (обновлено: 08:40 10.09.2025)
Почти 280 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк летом 2025 года.
Это на 50 061 посетителя меньше, чем годом ранее.

Традиционно самым слабым в плане посещаемости месяцем был июнь, в августе туристов было почти в 2,5 раза больше. 25 тысяч посетителей из общего числа — дети.
Выручка с продажи билетов этим летом превысила 182 млн рублей.
