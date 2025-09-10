https://sputnik-abkhazia.ru/20250910/pochti-280-tysyach-chelovek-posetili-ritsinskiy-natspark-letom-2025-goda-1057415378.html

Почти 280 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк летом 2025 года

Почти 280 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк летом 2025 года. Это на 50 061 посетителя меньше, чем годом ранее.Традиционно самым слабым в плане посещаемости месяцем был июнь, в августе туристов было почти в 2,5 раза больше. 25 тысяч посетителей из общего числа — дети. Выручка с продажи билетов этим летом превысила 182 млн рублей.

