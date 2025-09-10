https://sputnik-abkhazia.ru/20250910/pochti-280-tysyach-chelovek-posetili-ritsinskiy-natspark-letom-2025-goda-1057415378.html
Почти 280 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк летом 2025 года
Почти 280 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк летом 2025 года
Sputnik Абхазия
Почти 280 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк летом 2025 года. 10.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-10T08:36+0300
2025-09-10T08:36+0300
2025-09-10T08:40+0300
в абхазии
инфографика
мультимедиа
новости
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/01/1032952876_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_c23d573280fb4fa1d5d8c2c54689fe9d.jpg
Почти 280 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк летом 2025 года. Это на 50 061 посетителя меньше, чем годом ранее.Традиционно самым слабым в плане посещаемости месяцем был июнь, в августе туристов было почти в 2,5 раза больше. 25 тысяч посетителей из общего числа — дети. Выручка с продажи билетов этим летом превысила 182 млн рублей.
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/01/1032952876_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_8030e53fc12631bf0f3e1877151c8ace.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, мультимедиа, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), инфографика
инфографика, мультимедиа, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), инфографика
Почти 280 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк летом 2025 года
08:36 10.09.2025 (обновлено: 08:40 10.09.2025)
Почти 280 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк летом 2025 года.
Это на 50 061 посетителя меньше, чем годом ранее.
Традиционно самым слабым в плане посещаемости месяцем был июнь, в августе туристов было почти в 2,5 раза больше. 25 тысяч посетителей из общего числа — дети.
Выручка с продажи билетов этим летом превысила 182 млн рублей.