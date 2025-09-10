https://sputnik-abkhazia.ru/20250910/sblizhenie-i-kulturnoe-obogaschenie-rossotrudnichestvu-ispolnilos-sto-let--1057427492.html

"Сближение и культурное обогащение": Россотрудничеству исполнилось сто лет

Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, преемником которого сегодня является Россотрудничество, было основано в 1925 году. В этом году ведущему... 10.09.2025, Sputnik Абхазия

В студии радио Sputnik Абхазия заместитель председателя Государственной Думы России, политик и журналист Петр Толстой, а также руководитель представительства Россотрудничества в Сербии Евгений Баранов обсудили роль агентства в международной гуманитарной политике.По мнению Толстого, Россотрудничество в Абхазии играет важную роль в сближении народов и культурном обмене. Он отметил, что сотрудники ведомства глубоко погружены в местную культурную среду и тонко её чувствуют.Подробнее о гуманитарной работе Россотрудничества, сохранении исторической памяти и борьбе за справедливое освещение истории — в интервью на радио Sputnik.

