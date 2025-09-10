Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
"Сближение и культурное обогащение": Россотрудничеству исполнилось сто лет

19:52 10.09.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, преемником которого сегодня является Россотрудничество, было основано в 1925 году. В этом году ведущему российскому агентству, специализирующемуся на гуманитарных и культурных связях, исполняется 100 лет.
В студии радио Sputnik Абхазия заместитель председателя Государственной Думы России, политик и журналист Петр Толстой, а также руководитель представительства Россотрудничества в Сербии Евгений Баранов обсудили роль агентства в международной гуманитарной политике.
По мнению Толстого, Россотрудничество в Абхазии играет важную роль в сближении народов и культурном обмене. Он отметил, что сотрудники ведомства глубоко погружены в местную культурную среду и тонко её чувствуют.
"Очень важно, чтобы люди знакомились с культурой Абхазии. Но ещё важнее — чтобы она сохранялась и не растворялась в туристических форматах. Абхазы должны беречь свою историю, тогда и отношение к ней со стороны гостей, в том числе из России, будет соответствующим", — подчеркнул Толстой.
Подробнее о гуманитарной работе Россотрудничества, сохранении исторической памяти и борьбе за справедливое освещение истории — в интервью на радио Sputnik.
