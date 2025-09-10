https://sputnik-abkhazia.ru/20250910/stat-grazhdaninom-rossii-chto-nuzhno-znat-zhitelyam-abkhazii-1057278679.html

Стать гражданином России: что нужно знать жителям Абхазии

В соответствии с указом президента России, претендовать на российское гражданство могут лица, достигшие 18 лет, дееспособные, состоявшие в гражданстве Абхазии... 10.09.2025, Sputnik Абхазия

SputnikБолее 2 000 заявлений на получение российского гражданства подали жители Абхазии с августа, сообщили в Консульской службе Посольства России в Абхазии.Кто может подать заявлениеПретендовать на получение российского гражданства могут совершеннолетние дееспособные граждане Абхазии.Важное условие – заявитель должен состоять в абхазском гражданстве на 26 августа 2008 года и не утратить его в день подачи заявления о приеме в гражданство России.Первые шагиПрием документов на получение российского гражданства начался в августе этого года.Для посещения консульского отдела необходимо записаться на прием. Сделать это можно через систему МИД России, доступную на сайте посольства в Абхазии. На электронную почту заявителя придет письмо с датой, в которую он должен прийти в сервисное бюро на улице Званба, 9. Бюро работает по будням с 09:00 до 17:00.Там заявитель заполняет анкету для дальнейшего представления в консульский отдел – чтобы избежать больших очередей, граждан записывают на определенные дату и время. Там же можно получить консультацию по интересующим вопросам.Какие документы нужныПретендент на российское гражданство должен собрать пакет документов и представить оригиналы и копии в консульскую службу.Консульский отдел работает по будням с 9:00 до 18:00 по адресу улица Лакоба, дом 45, вход со стороны улицы Аидгылара.Перечень необходимых документов:Документ, подтверждающий наличие у заявителя гражданства Абхазии на 26 августа 2008 года, можно получить в паспортном управлении МВД по личному заявлению.Оно находится в Сухуме по адресу улица Героев-пограничников, 3, работает с 09:00 до 18:00 по будням. Срок оформления справки – от 3 до 7 рабочих дней.Заявители с детьмиЕсли у заявителя есть несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой/попечительством, и если под его опекой находятся совершеннолетние недееспособные лица, информацию о них нужно вписать в заявление.Если подается заявление о приеме в гражданство ребенка, включая усыновленных и подопечных, родитель или опекун должен дополнительно представить:После предоставления пакета документов, сотрудники консульства проверяют их на соблюдение всех норм. Если нет замечаний, людей направляют на оплату квитанций в Сбербанк Абхазии.Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство осуществляется в срок до шести месяцев со дня подачи.Если документы содержат опечатки и ошибки или если представлены не в полном объеме, заявления не принимаются и возвращаются заявителю.

