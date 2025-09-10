Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Стать гражданином России: что нужно знать жителям Абхазии
Стать гражданином России: что нужно знать жителям Абхазии
абхазия
россия
Стать гражданином России: что нужно знать жителям Абхазии

12:35 10.09.2025 (обновлено: 13:05 10.09.2025)
В соответствии с указом президента России, претендовать на российское гражданство могут лица, достигшие 18 лет, дееспособные, состоявшие в гражданстве Абхазии на 26 августа 2008 года и не утратившие его на момент подачи заявления.
Sputnik

Более 2 000 заявлений на получение российского гражданства подали жители Абхазии с августа, сообщили в Консульской службе Посольства России в Абхазии.

Кто может подать заявление

Претендовать на получение российского гражданства могут совершеннолетние дееспособные граждане Абхазии.
Важное условие – заявитель должен состоять в абхазском гражданстве на 26 августа 2008 года и не утратить его в день подачи заявления о приеме в гражданство России.

Первые шаги

Прием документов на получение российского гражданства начался в августе этого года.
Для посещения консульского отдела необходимо записаться на прием. Сделать это можно через систему МИД России, доступную на сайте посольства в Абхазии.
На электронную почту заявителя придет письмо с датой, в которую он должен прийти в сервисное бюро на улице Званба, 9. Бюро работает по будням с 09:00 до 17:00.
Там заявитель заполняет анкету для дальнейшего представления в консульский отдел – чтобы избежать больших очередей, граждан записывают на определенные дату и время. Там же можно получить консультацию по интересующим вопросам.
Какие документы нужны

Претендент на российское гражданство должен собрать пакет документов и представить оригиналы и копии в консульскую службу.
Консульский отдел работает по будням с 9:00 до 18:00 по адресу улица Лакоба, дом 45, вход со стороны улицы Аидгылара.
Перечень необходимых документов:
Заявление в двух экземплярах;
Действующий паспорт гражданина Абхазии;
Документ, подтверждающий наличие гражданства Абхазии по состоянию на 26 августа 2008 года;
Документ, подтверждающий постоянное проживание в Абхазии (в случае отсутствия отметки в паспорте);
Свидетельство о заключении или расторжении брака, о перемене фамилии, имени или отчества (при наличии);
Свидетельство о рождении;
Один из документов, подтверждающих наличие в прошлом гражданства СССР (при наличии): свидетельство о рождении, паспорт, заграничный паспорт;
Военный билет или военное удостоверение (при наличии);
Три фотографии размером 3×4 см;
Квитанция об оплате консульского сбора и сборов в счет возмещения фактических расходов. Направление на оплату выдается сотрудником консульского отдела после проверки заявления. Оплата производится через Сбербанк Абхазии.
Документ, подтверждающий наличие у заявителя гражданства Абхазии на 26 августа 2008 года, можно получить в паспортном управлении МВД по личному заявлению.
Оно находится в Сухуме по адресу улица Героев-пограничников, 3, работает с 09:00 до 18:00 по будням. Срок оформления справки – от 3 до 7 рабочих дней.

Заявители с детьми

Если у заявителя есть несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой/попечительством, и если под его опекой находятся совершеннолетние недееспособные лица, информацию о них нужно вписать в заявление.
Если подается заявление о приеме в гражданство ребенка, включая усыновленных и подопечных, родитель или опекун должен дополнительно представить:
Свидетельство о рождении ребенка;
Свой российский загранпаспорт и паспорт гражданина РФ (при наличии);
Свой паспорт гражданина Абхазии (при наличии);
Российский загранпаспорт и паспорт гражданина РФ второго родителя (при наличии);
Паспорт гражданина Абхазии второго родителя (при наличии);
Документ, подтверждающий законное основание нахождения ребенка на территории Республики Абхазия (для детей до 14 лет);
Свидетельство об установлении отцовства (при наличии);
Свидетельство об усыновлении ребенка — в случае, если в свидетельстве о рождении нет сведений об усыновителе как о родителе;
Документы органа опеки и попечительства: об установлении факта отсутствия родительского или родственного попечения над ребенком, о назначении опекуна или попечителя (в случае, если заявление подает он);
Решение суда о признании лица недееспособным (в случае подачи заявления на совершеннолетнего недееспособного);
Документы, подтверждающие все случаи изменения фамилии, имени или отчества (в случае изменения);
Согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства России, заверенное российским нотариусом либо в консульском отделе посольства.
После предоставления пакета документов, сотрудники консульства проверяют их на соблюдение всех норм. Если нет замечаний, людей направляют на оплату квитанций в Сбербанк Абхазии.
Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство осуществляется в срок до шести месяцев со дня подачи.
Если документы содержат опечатки и ошибки или если представлены не в полном объеме, заявления не принимаются и возвращаются заявителю.
