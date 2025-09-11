11 сентября: самая масштабная террористическая атака в истории США

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
13:05
7 мин
Аицәажәара
Аԥсны амшқәа зеиԥшрахо: аҳагәаҭаҩ лыҿцәажәара
13:12
16 мин
Аԥсуа жәар
Ҳара ҳжәар
13:28
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсшәа зҵарц зҭаху рзы хәыдаԥсадатәи акурсқәа
13:34
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ковид мамзаргьы агрипп: ахьҭа алаларақәа зырацәахаз аҳақьым лыҿцәажәараҿы
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Как сегодня в Абхазии платят за свет: интервью с начальником Энергосбыта
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Поручение президента по продвижению абхазского языка: интервью с лингвистом
14:33
24 мин
Инструкция по применению
Как бороться с молью
14:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа очамчыраа ирынаҭаз аԥхасҭа:ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
18:05
17 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
18:22
7 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Последствия ливня в Сухуме: интервью с начальником УГХ
18:34
14 мин
Радио
Как сегодня в Абхазии платят за свет: интервью с начальником Энергосбыта
18:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа очамчыраа ирынаҭаз аԥхасҭа:ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
21:05
17 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
21:22
7 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Последствия ливня в Сухуме: интервью с начальником УГХ
21:34
14 мин
Радио
Как сегодня в Абхазии платят за свет: интервью с начальником Энергосбыта
21:49
10 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Актуальный комментарий
Последствия ливня в Сухуме: интервью с начальником УГХ
14:44
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250911/1057432935.html
11 сентября: самая масштабная террористическая атака в истории США
11 сентября: самая масштабная террористическая атака в истории США
Sputnik Абхазия
11 сентября 2001 года весь мир следил за трагедией в Нью-Йорке. 24 года назад террористы направили захваченные самолеты на башни Всемирного торгового центра... 11.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-11T09:30+0300
2025-09-11T09:30+0300
фото
мультимедиа
теракты 11 сентября (2001)
сша
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0a/1057433113_0:938:2000:2063_1920x0_80_0_0_2bfd0fa7a696337341376643e7ce856d.jpg
События этого дня стали поворотным моментом в мировой политике: начались войны в Афганистане и Ираке, спецслужбы получили невиданные полномочия, а само понятие "безопасность" обрело новое значение.Но за официальной версией трагедии до сих пор остаются вопросы. Некоторые эксперты и очевидцы утверждают, что падение башен было вызвано не только ударами самолетов, а на месте были найдены следы взрывчатки.
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0a/1057433113_0:750:2000:2250_1920x0_80_0_0_42ca37991a73d452da09959c31659a3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, теракты 11 сентября (2001), сша
фото, фото , мультимедиа, теракты 11 сентября (2001), сша

11 сентября: самая масштабная террористическая атака в истории США

09:30 11.09.2025
Подписаться
11 сентября 2001 года весь мир следил за трагедией в Нью-Йорке. 24 года назад террористы направили захваченные самолеты на башни Всемирного торгового центра. Погибли почти 3 тысячи человек.
События этого дня стали поворотным моментом в мировой политике: начались войны в Афганистане и Ираке, спецслужбы получили невиданные полномочия, а само понятие "безопасность" обрело новое значение.
Но за официальной версией трагедии до сих пор остаются вопросы. Некоторые эксперты и очевидцы утверждают, что падение башен было вызвано не только ударами самолетов, а на месте были найдены следы взрывчатки.
© Getty Images / Spencer Platt

НЬЮ-ЙОРК — 11 СЕНТЯБРЯ: Захваченный рейс 175 авиакомпании United Airlines из Бостона врезался в южную башню Всемирного торгового центра и взорвался в 9:03 утра 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. В результате крушения двух авиалайнеров, захваченных террористами, лояльными лидеру "Аль-Каиды" Усаме бен Ладену, и последовавшего за этим обрушения башен-близнецов погибло около 2800 человек.

НЬЮ-ЙОРК — 11 СЕНТЯБРЯ: Захваченный рейс 175 авиакомпании United Airlines из Бостона врезался в южную башню Всемирного торгового центра и взорвался в 9:03 утра 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. В результате крушения двух авиалайнеров, захваченных террористами, лояльными лидеру &quot;Аль-Каиды&quot; Усаме бен Ладену, и последовавшего за этим обрушения башен-близнецов погибло около 2800 человек. - Sputnik Абхазия
1/12
© Getty Images / Spencer Platt

НЬЮ-ЙОРК — 11 СЕНТЯБРЯ: Захваченный рейс 175 авиакомпании United Airlines из Бостона врезался в южную башню Всемирного торгового центра и взорвался в 9:03 утра 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. В результате крушения двух авиалайнеров, захваченных террористами, лояльными лидеру "Аль-Каиды" Усаме бен Ладену, и последовавшего за этим обрушения башен-близнецов погибло около 2800 человек.

© Getty Images / Mario Tama

Мирные жители укрываются, когда облако пыли от краха Всемирного торгового центра окутывает нижний Манхэттен, 11 сентября 2001 года.

Мирные жители укрываются, когда облако пыли от краха Всемирного торгового центра окутывает нижний Манхэттен, 11 сентября 2001 года. - Sputnik Абхазия
2/12
© Getty Images / Mario Tama

Мирные жители укрываются, когда облако пыли от краха Всемирного торгового центра окутывает нижний Манхэттен, 11 сентября 2001 года.

© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

Фотография с воздуха после терактов 11 сентября на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Датирована 2001 годом.

Фотография с воздуха после терактов 11 сентября на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Датирована 2001 годом. - Sputnik Абхазия
3/12
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

Фотография с воздуха после терактов 11 сентября на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Датирована 2001 годом.

© Getty Images / Ezra Shaw

Мужчина зовет друга, который в ужасе отреагировал на обрушение башен-близнецов Всемирного торгового центра после столкновения с коммерческими авиалайнерами в результате предполагаемого теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Мужчина зовет друга, который в ужасе отреагировал на обрушение башен-близнецов Всемирного торгового центра после столкновения с коммерческими авиалайнерами в результате предполагаемого теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - Sputnik Абхазия
4/12
© Getty Images / Ezra Shaw

Мужчина зовет друга, который в ужасе отреагировал на обрушение башен-близнецов Всемирного торгового центра после столкновения с коммерческими авиалайнерами в результате предполагаемого теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

© Getty Images / Mario Tama

Люди идут по улице в районе, где 11 сентября 2001 года обрушились здания Всемирного торгового центра после того, как два самолета врезались в башни-близнецы, предположительно в результате террористического акта.

Люди идут по улице в районе, где 11 сентября 2001 года обрушились здания Всемирного торгового центра после того, как два самолета врезались в башни-близнецы, предположительно в результате террористического акта. - Sputnik Абхазия
5/12
© Getty Images / Mario Tama

Люди идут по улице в районе, где 11 сентября 2001 года обрушились здания Всемирного торгового центра после того, как два самолета врезались в башни-близнецы, предположительно в результате террористического акта.

© Getty Images / Mario Tama

Велосипедное сиденье, покрытое осадком после того, как Всемирный торговый центр был врезан двумя самолетами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Велосипедное сиденье, покрытое осадком после того, как Всемирный торговый центр был врезан двумя самолетами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. - Sputnik Абхазия
6/12
© Getty Images / Mario Tama

Велосипедное сиденье, покрытое осадком после того, как Всемирный торговый центр был врезан двумя самолетами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

© Getty Images / Mario Tama

Люди эвакуируются из зоны вокруг Всемирного торгового центра после того, как в него врезались два самолета 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Люди эвакуируются из зоны вокруг Всемирного торгового центра после того, как в него врезались два самолета 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. - Sputnik Абхазия
7/12
© Getty Images / Mario Tama

Люди эвакуируются из зоны вокруг Всемирного торгового центра после того, как в него врезались два самолета 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

Цветная фотография пожарного Нью-Йорка среди обломков Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября. Датирована 2001 годом.

Цветная фотография пожарного Нью-Йорка среди обломков Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября. Датирована 2001 годом. - Sputnik Абхазия
8/12
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

Цветная фотография пожарного Нью-Йорка среди обломков Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября. Датирована 2001 годом.

© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

Цветная фотография Манхэттена после террористических атак на Всемирный торговый центр. 2001 год.

Цветная фотография Манхэттена после террористических атак на Всемирный торговый центр. 2001 год. - Sputnik Абхазия
9/12
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

Цветная фотография Манхэттена после террористических атак на Всемирный торговый центр. 2001 год.

© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

Цветная фотография двух спасателей, входящих в башню American Express после атак на Всемирный торговый центр. Датирована 2001 годом

Цветная фотография двух спасателей, входящих в башню American Express после атак на Всемирный торговый центр. Датирована 2001 годом - Sputnik Абхазия
10/12
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

Цветная фотография двух спасателей, входящих в башню American Express после атак на Всемирный торговый центр. Датирована 2001 годом

© Getty Images / Jose Jimenez/Primera Hora

Человек погибает, упав с башни Всемирного торгового центра после того, как два самолета врезались в башни-близнецы 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Человек погибает, упав с башни Всемирного торгового центра после того, как два самолета врезались в башни-близнецы 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. - Sputnik Абхазия
11/12
© Getty Images / Jose Jimenez/Primera Hora

Человек погибает, упав с башни Всемирного торгового центра после того, как два самолета врезались в башни-близнецы 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

© Getty Images / UCG/Universal Images Group/Joan Slatkin

Стена здания, увешанная фотографиями пропавших друзей и родственников после терактов 11 сентября, Грамерси-парк, Нью-Йорк.

Стена здания, увешанная фотографиями пропавших друзей и родственников после терактов 11 сентября, Грамерси-парк, Нью-Йорк. - Sputnik Абхазия
12/12
© Getty Images / UCG/Universal Images Group/Joan Slatkin

Стена здания, увешанная фотографиями пропавших друзей и родственников после терактов 11 сентября, Грамерси-парк, Нью-Йорк.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0