11 сентября: самая масштабная террористическая атака в истории США
НЬЮ-ЙОРК — 11 СЕНТЯБРЯ: Захваченный рейс 175 авиакомпании United Airlines из Бостона врезался в южную башню Всемирного торгового центра и взорвался в 9:03 утра 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. В результате крушения двух авиалайнеров, захваченных террористами, лояльными лидеру "Аль-Каиды" Усаме бен Ладену, и последовавшего за этим обрушения башен-близнецов погибло около 2800 человек.
Мирные жители укрываются, когда облако пыли от краха Всемирного торгового центра окутывает нижний Манхэттен, 11 сентября 2001 года.
Фотография с воздуха после терактов 11 сентября на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Датирована 2001 годом.
Мужчина зовет друга, который в ужасе отреагировал на обрушение башен-близнецов Всемирного торгового центра после столкновения с коммерческими авиалайнерами в результате предполагаемого теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Люди идут по улице в районе, где 11 сентября 2001 года обрушились здания Всемирного торгового центра после того, как два самолета врезались в башни-близнецы, предположительно в результате террористического акта.
Велосипедное сиденье, покрытое осадком после того, как Всемирный торговый центр был врезан двумя самолетами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Люди эвакуируются из зоны вокруг Всемирного торгового центра после того, как в него врезались два самолета 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Цветная фотография пожарного Нью-Йорка среди обломков Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября. Датирована 2001 годом.
Цветная фотография Манхэттена после террористических атак на Всемирный торговый центр. 2001 год.
Цветная фотография двух спасателей, входящих в башню American Express после атак на Всемирный торговый центр. Датирована 2001 годом
Человек погибает, упав с башни Всемирного торгового центра после того, как два самолета врезались в башни-близнецы 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Стена здания, увешанная фотографиями пропавших друзей и родственников после терактов 11 сентября, Грамерси-парк, Нью-Йорк.
