11 сентября: самая масштабная террористическая атака в истории США

2025-09-11T09:30+0300

События этого дня стали поворотным моментом в мировой политике: начались войны в Афганистане и Ираке, спецслужбы получили невиданные полномочия, а само понятие "безопасность" обрело новое значение.Но за официальной версией трагедии до сих пор остаются вопросы. Некоторые эксперты и очевидцы утверждают, что падение башен было вызвано не только ударами самолетов, а на месте были найдены следы взрывчатки.

