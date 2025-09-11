Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Пляжные истории: лето в Абхазии
Осень в Абхазии в этом году наступила неожиданно быстро, уже в первые недели сентября стало заметно прохладнее, пошли дожди, расстроив "бархатных" туристов, надеявшихся на бабье лето. Жаркие летние каникулы останутся в памяти, на фото, а еще в объективе Sputnik.
Пляжные истории: лето в Абхазии

15:44 11.09.2025 (обновлено: 15:57 11.09.2025)
Подписаться
Солнце еще светит, но уже не обжигает, море уже отдает прохладой, а вечерами хочется укутаться в плед – лето в Абхазии подошло к концу.
Осень в Абхазии в этом году наступила неожиданно быстро, уже в первые недели сентября стало заметно прохладнее, пошли дожди, расстроив "бархатных" туристов, надеявшихся на бабье лето. Жаркие летние каникулы останутся в памяти, на фото, а еще в объективе Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот и лето в Абхазии официально подошло к концу, осень в этот раз неожиданно быстро вступила в свои права.

Вот и лето в Абхазии официально подошло к концу, осень в этот раз неожиданно быстро вступила в свои права. - Sputnik Абхазия
1/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот и лето в Абхазии официально подошло к концу, осень в этот раз неожиданно быстро вступила в свои права.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако теплые дни еще будут, еще можно будет покупаться на море, но местные жители на пляже встречаются реже.

Однако теплые дни еще будут, еще можно будет покупаться на море, но местные жители на пляже встречаются реже. - Sputnik Абхазия
2/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако теплые дни еще будут, еще можно будет покупаться на море, но местные жители на пляже встречаются реже.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сентябрь и октябрь в Абхазии считаются "бархатными" сезонами, когда палящая жара спадает, в море еще искупаться можно, а на пляжах больше свободного места.

Сентябрь и октябрь в Абхазии считаются &quot;бархатными&quot; сезонами, когда палящая жара спадает, в море еще искупаться можно, а на пляжах больше свободного места. - Sputnik Абхазия
3/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сентябрь и октябрь в Абхазии считаются "бархатными" сезонами, когда палящая жара спадает, в море еще искупаться можно, а на пляжах больше свободного места.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лето в этом году было по-настоящему жарким, у гостей республики было предостаточно солнечных дней, чтобы еще целый год вспоминать о летних каникулах.

Лето в этом году было по-настоящему жарким, у гостей республики было предостаточно солнечных дней, чтобы еще целый год вспоминать о летних каникулах. - Sputnik Абхазия
4/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лето в этом году было по-настоящему жарким, у гостей республики было предостаточно солнечных дней, чтобы еще целый год вспоминать о летних каникулах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Каково детям возвращаться за школьные парты и домашние задания после беззаботных дней у моря.

Каково детям возвращаться за школьные парты и домашние задания после беззаботных дней у моря. - Sputnik Абхазия
5/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Каково детям возвращаться за школьные парты и домашние задания после беззаботных дней у моря.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А вот школьники Абхазии еще могут побаловать себя вечерними походами на море после получения новых знаний.

А вот школьники Абхазии еще могут побаловать себя вечерними походами на море после получения новых знаний. - Sputnik Абхазия
6/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

А вот школьники Абхазии еще могут побаловать себя вечерними походами на море после получения новых знаний.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пляжи заметно поредели уже в первые недели сентября, большинство вернулись домой к трудовым и учебным будням.

Пляжи заметно поредели уже в первые недели сентября, большинство вернулись домой к трудовым и учебным будням. - Sputnik Абхазия
7/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пляжи заметно поредели уже в первые недели сентября, большинство вернулись домой к трудовым и учебным будням.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но им будет что вспомнить, к примеру, неспешные прогулки на сапах по морской глади, знакомство с достопримечательностями, вкусное абхазское вино, сыр и многое другое.

Но им будет что вспомнить, к примеру, неспешные прогулки на сапах по морской глади, знакомство с достопримечательностями, вкусное абхазское вино, сыр и многое другое. - Sputnik Абхазия
8/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но им будет что вспомнить, к примеру, неспешные прогулки на сапах по морской глади, знакомство с достопримечательностями, вкусное абхазское вино, сыр и многое другое.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Песочные баррикады, радостные возгласы, прыжки с волнорезов — лето уходит, остаются воспоминания

Песочные баррикады, радостные возгласы, прыжки с волнорезов — лето уходит, остаются воспоминания - Sputnik Абхазия
9/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Песочные баррикады, радостные возгласы, прыжки с волнорезов — лето уходит, остаются воспоминания

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазское лето – это когда мама зовет с берега, чтобы угостить самым сладким арбузом, а потом – снова плескаться в море с друзьями.

Абхазское лето – это когда мама зовет с берега, чтобы угостить самым сладким арбузом, а потом – снова плескаться в море с друзьями. - Sputnik Абхазия
10/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазское лето – это когда мама зовет с берега, чтобы угостить самым сладким арбузом, а потом – снова плескаться в море с друзьями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Силуэты туристов на фоне заката создают тихую картину завершения дня.

Силуэты туристов на фоне заката создают тихую картину завершения дня. - Sputnik Абхазия
11/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Силуэты туристов на фоне заката создают тихую картину завершения дня.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А еще лето – это время преодоления страхов, пусть и не все получается с первого раза.

А еще лето – это время преодоления страхов, пусть и не все получается с первого раза. - Sputnik Абхазия
12/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

А еще лето – это время преодоления страхов, пусть и не все получается с первого раза.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплые тона неба и моря придают пляжу волшебство последних летних вечеров.

Теплые тона неба и моря придают пляжу волшебство последних летних вечеров. - Sputnik Абхазия
13/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплые тона неба и моря придают пляжу волшебство последних летних вечеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас бы собрать компанию и поиграть на горячем песке в волейбол, а не отвечать на рабочие письма.

Сейчас бы собрать компанию и поиграть на горячем песке в волейбол, а не отвечать на рабочие письма. - Sputnik Абхазия
14/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас бы собрать компанию и поиграть на горячем песке в волейбол, а не отвечать на рабочие письма.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лето – приключения с друзьями, о которых не всегда стоит рассказывать маме.

Лето – приключения с друзьями, о которых не всегда стоит рассказывать маме. - Sputnik Абхазия
15/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лето – приключения с друзьями, о которых не всегда стоит рассказывать маме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С собой кто-то увезет сувениры, а кто-то новых друзей или даже романтическую историю

С собой кто-то увезет сувениры, а кто-то новых друзей или даже романтическую историю - Sputnik Абхазия
16/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

С собой кто-то увезет сувениры, а кто-то новых друзей или даже романтическую историю

© Sputnik / Томас Тхайцук

Словом, не зря говорят, что лето – маленькая жизнь.

Словом, не зря говорят, что лето – маленькая жизнь. - Sputnik Абхазия
17/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Словом, не зря говорят, что лето – маленькая жизнь.

