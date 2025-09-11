Пляжные истории: лето в Абхазии
Вот и лето в Абхазии официально подошло к концу, осень в этот раз неожиданно быстро вступила в свои права.
Вот и лето в Абхазии официально подошло к концу, осень в этот раз неожиданно быстро вступила в свои права.
Однако теплые дни еще будут, еще можно будет покупаться на море, но местные жители на пляже встречаются реже.
Однако теплые дни еще будут, еще можно будет покупаться на море, но местные жители на пляже встречаются реже.
Сентябрь и октябрь в Абхазии считаются "бархатными" сезонами, когда палящая жара спадает, в море еще искупаться можно, а на пляжах больше свободного места.
Сентябрь и октябрь в Абхазии считаются "бархатными" сезонами, когда палящая жара спадает, в море еще искупаться можно, а на пляжах больше свободного места.
Лето в этом году было по-настоящему жарким, у гостей республики было предостаточно солнечных дней, чтобы еще целый год вспоминать о летних каникулах.
Лето в этом году было по-настоящему жарким, у гостей республики было предостаточно солнечных дней, чтобы еще целый год вспоминать о летних каникулах.
Каково детям возвращаться за школьные парты и домашние задания после беззаботных дней у моря.
Каково детям возвращаться за школьные парты и домашние задания после беззаботных дней у моря.
А вот школьники Абхазии еще могут побаловать себя вечерними походами на море после получения новых знаний.
А вот школьники Абхазии еще могут побаловать себя вечерними походами на море после получения новых знаний.
Пляжи заметно поредели уже в первые недели сентября, большинство вернулись домой к трудовым и учебным будням.
Пляжи заметно поредели уже в первые недели сентября, большинство вернулись домой к трудовым и учебным будням.
Но им будет что вспомнить, к примеру, неспешные прогулки на сапах по морской глади, знакомство с достопримечательностями, вкусное абхазское вино, сыр и многое другое.
Но им будет что вспомнить, к примеру, неспешные прогулки на сапах по морской глади, знакомство с достопримечательностями, вкусное абхазское вино, сыр и многое другое.
Песочные баррикады, радостные возгласы, прыжки с волнорезов — лето уходит, остаются воспоминания
Песочные баррикады, радостные возгласы, прыжки с волнорезов — лето уходит, остаются воспоминания
Абхазское лето – это когда мама зовет с берега, чтобы угостить самым сладким арбузом, а потом – снова плескаться в море с друзьями.
Абхазское лето – это когда мама зовет с берега, чтобы угостить самым сладким арбузом, а потом – снова плескаться в море с друзьями.
Силуэты туристов на фоне заката создают тихую картину завершения дня.
Силуэты туристов на фоне заката создают тихую картину завершения дня.
А еще лето – это время преодоления страхов, пусть и не все получается с первого раза.
А еще лето – это время преодоления страхов, пусть и не все получается с первого раза.
Теплые тона неба и моря придают пляжу волшебство последних летних вечеров.
Теплые тона неба и моря придают пляжу волшебство последних летних вечеров.
Сейчас бы собрать компанию и поиграть на горячем песке в волейбол, а не отвечать на рабочие письма.
Сейчас бы собрать компанию и поиграть на горячем песке в волейбол, а не отвечать на рабочие письма.
Лето – приключения с друзьями, о которых не всегда стоит рассказывать маме.
Лето – приключения с друзьями, о которых не всегда стоит рассказывать маме.
С собой кто-то увезет сувениры, а кто-то новых друзей или даже романтическую историю
С собой кто-то увезет сувениры, а кто-то новых друзей или даже романтическую историю
Словом, не зря говорят, что лето – маленькая жизнь.
Словом, не зря говорят, что лето – маленькая жизнь.