https://sputnik-abkhazia.ru/20250911/1057469119.html

Пляжные истории: лето в Абхазии

Пляжные истории: лето в Абхазии

Sputnik Абхазия

Солнце еще светит, но уже не обжигает, море уже отдает прохладой, а вечерами хочется укутаться в плед – лето в Абхазии подошло к концу. 11.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-11T15:44+0300

2025-09-11T15:44+0300

2025-09-11T15:57+0300

в абхазии

лето

море

мультимедиа

абхазия

фото

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057463011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6730e35d745cb81e7bb6a5232d041817.jpg

Осень в Абхазии в этом году наступила неожиданно быстро, уже в первые недели сентября стало заметно прохладнее, пошли дожди, расстроив "бархатных" туристов, надеявшихся на бабье лето. Жаркие летние каникулы останутся в памяти, на фото, а еще в объективе Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, лето, море, мультимедиа, абхазия, фото