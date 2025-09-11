https://sputnik-abkhazia.ru/20250911/gorizontalnye-svyazi-i-novye-partnery-inklyuzivnyy-turizm-v-abkhazii-rasshiryaet-rabotu-1057415713.html

Горизонтальные связи и новые партнеры: инклюзивный туризм в Абхазии расширяет работу

Президент Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава рассказала в эфире радио Sputnik о том, как прошел форум и какие связи Абхазия смогла установить.По ее словам, за три рабочих дня форума ей удалось наладить множество горизонтальных связей и партнерских отношений, которые, в первую очередь, принесут пользу в создании доступной среды на территории Республики Абхазия, а также станут важным шагом к развитию международного сотрудничества. Она отметила, что раньше не представляла, где можно найти такое количество некоммерческих организаций и представителей общественного сектора, работающих в сфере доступной среды.Ассоциация подписала соглашения с НКО, школами и образовательными центрами из Якутии, Татарстана, Удмуртии, а также из городов Пенза, Пермь, Санкт-Петербург и Москва. Всё это стало возможным благодаря участию в форуме.Гергедава добавила, что не зря взяла с собой печать — она оказалась очень востребованной.

