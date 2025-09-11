Горизонтальные связи и новые партнеры: инклюзивный туризм в Абхазии расширяет работу

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
13:05
7 мин
Аицәажәара
Аԥсны амшқәа зеиԥшрахо: аҳагәаҭаҩ лыҿцәажәара
13:12
16 мин
Аԥсуа жәар
Ҳара ҳжәар
13:28
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсшәа зҵарц зҭаху рзы хәыдаԥсадатәи акурсқәа
13:34
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ковид мамзаргьы агрипп: ахьҭа алаларақәа зырацәахаз аҳақьым лыҿцәажәараҿы
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Как сегодня в Абхазии платят за свет: интервью с начальником Энергосбыта
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Поручение президента по продвижению абхазского языка: интервью с лингвистом
14:33
24 мин
Инструкция по применению
Как бороться с молью
14:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа очамчыраа ирынаҭаз аԥхасҭа:ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
18:05
17 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
18:22
7 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Последствия ливня в Сухуме: интервью с начальником УГХ
18:34
14 мин
Радио
Как сегодня в Абхазии платят за свет: интервью с начальником Энергосбыта
18:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа очамчыраа ирынаҭаз аԥхасҭа:ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
21:05
17 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
21:22
7 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Последствия ливня в Сухуме: интервью с начальником УГХ
21:34
14 мин
Радио
Как сегодня в Абхазии платят за свет: интервью с начальником Энергосбыта
21:49
10 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Актуальный комментарий
Последствия ливня в Сухуме: интервью с начальником УГХ
14:44
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Президент Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава рассказала в эфире радио Sputnik о том, как прошел форум и какие связи Абхазия смогла установить.По ее словам, за три рабочих дня форума ей удалось наладить множество горизонтальных связей и партнерских отношений, которые, в первую очередь, принесут пользу в создании доступной среды на территории Республики Абхазия, а также станут важным шагом к развитию международного сотрудничества. Она отметила, что раньше не представляла, где можно найти такое количество некоммерческих организаций и представителей общественного сектора, работающих в сфере доступной среды.Ассоциация подписала соглашения с НКО, школами и образовательными центрами из Якутии, Татарстана, Удмуртии, а также из городов Пенза, Пермь, Санкт-Петербург и Москва. Всё это стало возможным благодаря участию в форуме.Гергедава добавила, что не зря взяла с собой печать — она оказалась очень востребованной.
абхазия, новости, инклюзивное образование, мультимедиа, видео, видео

Горизонтальные связи и новые партнеры: инклюзивный туризм в Абхазии расширяет работу

09:59 11.09.2025
© Видео /Sputnik234
Подписаться
В Нижнем Новгороде прошел инклюзивный форум "Территория ритма", в котором Абхазия также приняла участие.
Президент Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава рассказала в эфире радио Sputnik о том, как прошел форум и какие связи Абхазия смогла установить.
"На форуме "Территория ритма" в Нижнем Новгороде Ассоциация инклюзивного туризма Абхазии подписала 15 партнерских соглашений с некоммерческими организациями из разных регионов России", - отметила Гергедава.
По ее словам, за три рабочих дня форума ей удалось наладить множество горизонтальных связей и партнерских отношений, которые, в первую очередь, принесут пользу в создании доступной среды на территории Республики Абхазия, а также станут важным шагом к развитию международного сотрудничества. Она отметила, что раньше не представляла, где можно найти такое количество некоммерческих организаций и представителей общественного сектора, работающих в сфере доступной среды.
Ассоциация подписала соглашения с НКО, школами и образовательными центрами из Якутии, Татарстана, Удмуртии, а также из городов Пенза, Пермь, Санкт-Петербург и Москва. Всё это стало возможным благодаря участию в форуме.
Гергедава добавила, что не зря взяла с собой печать — она оказалась очень востребованной.
