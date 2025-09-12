https://sputnik-abkhazia.ru/20250912/bolee-380-reysov-obsluzhil-sukhumskiy-aeroport-s-1-maya-1057494057.html

Более 380 рейсов обслужил сухумский аэропорт с 1 мая

Более 380 рейсов обслужил сухумский аэропорт с 1 мая

12.09.2025

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Сухумский аэропорт обслужил 388 рейсов с начала работы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года. Сейчас в Сухум летают рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска.

