Более 380 рейсов обслужил сухумский аэропорт с 1 мая

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҩыратә ԥышәара а-7-тәи аклассқәа рҿы: аспециалист лыҿцәажәара
13:05
11 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Иури Воронов игәалашәара иамшуп: аҵарауаҩ Владимир Занҭариа иҿцәажәара
13:16
14 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Шьынқәба иҩны-амузеи ашҟа уназго амҩа ԥхасҭахеит: аҭагылазаашьа зеиԥшроу еилаҳкаауеит
13:34
11 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа очамчыраа ирынаҭаз аԥхасҭа:ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Водоснабжение, начало учебного года: чем живет сегодня Галский район?
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Последствия ливня в Сухуме: интервью с начальником УГХ
14:33
14 мин
Радио
Трудовые мигранты в Абхазии: кто, откуда и сколько?
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсҭазаара ахьӡала": Џьынџьалԥҳа агәыразратә аукцион иазкны
18:04
20 мин
On air
18:25
5 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Делегация Абхазии на XI Санкт-Петербургском форуме объединённых культур
18:44
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсҭазаара ахьӡала": Џьынџьалԥҳа агәыразратә аукцион иазкны
21:04
20 мин
On air
21:25
5 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Анацәа реимадара: Аџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа рҭаацәа Чечентәыла иҟан
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
13:33
19 мин
Аицәажәара
Урыстәыла аҵаразы алшарақәа: Агастрономиа аинститут астудент ицәажәара
13:52
7 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Диалог между культурами: как сегодня работает народная дипломатия
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Делегация Абхазии на XI Санкт-Петербургском форуме объединенных культур
14:33
10 мин
Актуальный комментарий
Учителя русского языка из Абхазии повышают квалификацию в Москве
14:43
5 мин
Радио
Абхазия в Медиалиге: полузащитник "Апсны" о новом формате футбола
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250912/bolee-380-reysov-obsluzhil-sukhumskiy-aeroport-s-1-maya-1057494057.html
Более 380 рейсов обслужил сухумский аэропорт с 1 мая
Более 380 рейсов обслужил сухумский аэропорт с 1 мая
Sputnik Абхазия
Единственный в Абхазии аэропорт стал принимать гражданские суда 1 мая 2025 года, он не работал более 30 лет. 12.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-12T12:25+0300
2025-09-12T13:33+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухумский аэропорт
сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/0f/1055312179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c32eff7c931a8c104acccb8f8b0601ed.jpg
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Сухумский аэропорт обслужил 388 рейсов с начала работы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года. Сейчас в Сухум летают рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250908/1057389208.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/0f/1055312179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1359e0e2fa00a6d6fe0725dfed081546.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, сухумский аэропорт, сухум
абхазия, новости, сухумский аэропорт, сухум

Более 380 рейсов обслужил сухумский аэропорт с 1 мая

12:25 12.09.2025 (обновлено: 13:33 12.09.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукПервый широкофюзеляжный самолет компании iFly
Первый широкофюзеляжный самолет компании iFly - Sputnik Абхазия, 1920, 12.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Единственный в Абхазии аэропорт стал принимать гражданские суда 1 мая 2025 года, он не работал более 30 лет.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Сухумский аэропорт обслужил 388 рейсов с начала работы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
C 1 мая через него прошли более 80 тысяч пассажиров, службы воздушной гавани обработали более 600 тонн багажа.
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года.
Сейчас в Сухум летают рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска.
Запуск авиарейсов из Нижнего Новгорода в Батуми - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2025
Авиасообщение между Сухумом и Нижним Новгородом планируют продлить
8 сентября, 22:44
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0