Более 380 рейсов обслужил сухумский аэропорт с 1 мая
Более 380 рейсов обслужил сухумский аэропорт с 1 мая
Единственный в Абхазии аэропорт стал принимать гражданские суда 1 мая 2025 года, он не работал более 30 лет.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Сухумский аэропорт обслужил 388 рейсов с начала работы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года. Сейчас в Сухум летают рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Сухумский аэропорт обслужил 388 рейсов с начала работы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
C 1 мая через него прошли более 80 тысяч пассажиров, службы воздушной гавани обработали более 600 тонн багажа.
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года.
Сейчас в Сухум летают рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска.