Доходы бюджета Абхазии в январе-августе 2024 и 2025 годов

Доходы бюджета Абхазии в январе-августе 2024 и 2025 годов

12.09.2025

2025-09-12T09:51+0300

2025-09-12T09:51+0300

2025-09-12T11:12+0300

Доходная часть бюджета Абхазии за восемь месяцев 2025 года составила 12,13 млрд рублей. Это на 21,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Кабмина Абхазии, собственные доходы республики выросли до 7,61 млрд рублей, в том числе налоговые поступления увеличились на 16,1%. Финансовая помощь из России составила 4,52 млрд рублей, увеличившись на 39,8%.

2025

