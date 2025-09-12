https://sputnik-abkhazia.ru/20250912/zasedanie-shtaba-po-energobezopasnosti-proshlo-v-kabmine-1057506000.html

Заседание штаба по энергобезопасности прошло в Кабмине

Участники обсудили результаты деятельности штаба, установку приборов учета, уровень собираемости за электричество и другие вопросы.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заседание республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к энергетическим сетям под председательством премьер-министра Владимира Делба прошло в Кабмине Абхазии.Вице-премьер Джансух Нанба сообщил, что сейчас на складе Госстандарта хранится более 4300 майнинг-аппаратов. Сотрудники комитета с начала года изъяли 259 "машинок", передали в суд 13 материалов.Нанба добавил, что борьбой с майнингом занимаются и другие ведомства. Сотрудники МВД с января изъяли 456 "машинок", которые сейчас хранятся на охраняемых складах и будут переданы Госстандарту.Министр энергетики Батал Мушба рассказал о повышении уровня собираемости за электричество, по итогам восьми месяцев он составил 48%. Собираемость у юрлиц составляет 74,4%, у физлиц — 31,4%.Кроме того, в августе в Абхазии установили 327 приборов учета. По словам Мушба, это новая модель, предложенная российской компанией-производителем, сейчас ее тестируют. Он также добавил, что сейчас ежесуточное потребление в стране составляет 4-4,5 млн кВт⋅ч. Премьер-министр Владимир Делба подчеркнул, что главная задача штаба – пройти осенне-зимний период с минимальным дефицитом электричества. По словам гендиректора "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, с начала 2025 года Абхазия потребила на 61 млн кВт электричества меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Осенью и зимой дефицит будет зависеть от температуры окружающей среды и от погоды, но если брать среднестатистический показатель за этот период, то нехватка будет, но не такая большая, как годом ранее.

