https://sputnik-abkhazia.ru/20250913/rasskazat-o-trendakh-i-sozdat-obraz-o-chem-budet-vi-forum-visit-apsny-1057526164.html

Рассказать о трендах и создать образ: о чем будет VI форум Visit Apsny

Рассказать о трендах и создать образ: о чем будет VI форум Visit Apsny

Sputnik Абхазия

6 и 7 октября в Абхазии пройдет шестой форум Visit Apsny и третья выставка Apsny Horeca. 13.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-13T20:08+0300

2025-09-13T20:08+0300

2025-09-13T20:08+0300

в абхазии

абхазия

видео

мультимедиа

новости

туризм

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0d/1057525393_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d838ab184d1f074a89b2ba25509e00e9.jpg

О том, какие темы будут подняты на форуме, какие эксперты приедут в Абхазию и о чем они будут говорить, рассказала в эфире радио Sputnik президент "Союза туризма Абхазии" Анна Калягина. "Мы все понимаем, что отрасль нуждается в конкретных действиях, уже не в декларациях. Мы очень много можем говорить, но действия должны быть более, наверное, решительные и более поступательные и конкретные. Поэтому у нас сейчас время громких заявлений уже прошло. Гостиницы у нас, к сожалению, устаревают, уровень сервиса часто не соответствует ожиданиям туристов. И чтобы они не искали альтернативные направления, нам надо совершенствоваться. Поэтому мы на этом форуме решили дать ответ на ключевые вопросы: как нам двигаться дальше, как превратить туризм в полноценную опору экономики Абхазии", – пояснила Калягина. По ее словам, форум соберет экспертов из России и Абхазии, которые будут делиться инновационными подходами, расскажут про тренды в отрасли и высокие стандарты качества. Еще одна важная тема форума – классификация отелей.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, видео, мультимедиа, новости, туризм, видео