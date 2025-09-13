Рассказать о трендах и создать образ: о чем будет VI форум Visit Apsny

Абхазия
О том, какие темы будут подняты на форуме, какие эксперты приедут в Абхазию и о чем они будут говорить, рассказала в эфире радио Sputnik президент "Союза туризма Абхазии" Анна Калягина. "Мы все понимаем, что отрасль нуждается в конкретных действиях, уже не в декларациях. Мы очень много можем говорить, но действия должны быть более, наверное, решительные и более поступательные и конкретные. Поэтому у нас сейчас время громких заявлений уже прошло. Гостиницы у нас, к сожалению, устаревают, уровень сервиса часто не соответствует ожиданиям туристов. И чтобы они не искали альтернативные направления, нам надо совершенствоваться. Поэтому мы на этом форуме решили дать ответ на ключевые вопросы: как нам двигаться дальше, как превратить туризм в полноценную опору экономики Абхазии", – пояснила Калягина. По ее словам, форум соберет экспертов из России и Абхазии, которые будут делиться инновационными подходами, расскажут про тренды в отрасли и высокие стандарты качества. Еще одна важная тема форума – классификация отелей.
20:08 13.09.2025
6 и 7 октября в Абхазии пройдет шестой форум Visit Apsny и третья выставка Apsny Horeca.
О том, какие темы будут подняты на форуме, какие эксперты приедут в Абхазию и о чем они будут говорить, рассказала в эфире радио Sputnik президент "Союза туризма Абхазии" Анна Калягина.
"Мы все понимаем, что отрасль нуждается в конкретных действиях, уже не в декларациях. Мы очень много можем говорить, но действия должны быть более, наверное, решительные и более поступательные и конкретные. Поэтому у нас сейчас время громких заявлений уже прошло. Гостиницы у нас, к сожалению, устаревают, уровень сервиса часто не соответствует ожиданиям туристов. И чтобы они не искали альтернативные направления, нам надо совершенствоваться. Поэтому мы на этом форуме решили дать ответ на ключевые вопросы: как нам двигаться дальше, как превратить туризм в полноценную опору экономики Абхазии", – пояснила Калягина.
По ее словам, форум соберет экспертов из России и Абхазии, которые будут делиться инновационными подходами, расскажут про тренды в отрасли и высокие стандарты качества. Еще одна важная тема форума – классификация отелей.
