Осторожно, спойлер!
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
"Осторожно, спойлер!": фильмография Николаса Кейджа и "Желтоглазые крокодилы" Панколь
"Осторожно, спойлер!": фильмография Николаса Кейджа и "Желтоглазые крокодилы" Панколь
"Осторожно, спойлер!": фильмография Николаса Кейджа и "Желтоглазые крокодилы" Панколь

11:03 15.09.2025 (обновлено: 11:07 15.09.2025)
Современная проза "Желтоглазые крокодилы" Катрин Панколь и фильмография Николаса Кейджа в очередном эпизоде "Осторожно, спойлер!". В центре обсуждения будет новый параноидальный триллер с участием актера "Серфер".
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
