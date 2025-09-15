https://sputnik-abkhazia.ru/20250915/ostorozhno-spoyler-filmografiya-nikolasa-keydzha-i-zheltoglazye-krokodily-pankol-1057377125.html
"Осторожно, спойлер!": фильмография Николаса Кейджа и "Желтоглазые крокодилы" Панколь
Современная проза "Желтоглазые крокодилы" Катрин Панколь и фильмография Николаса Кейджа в очередном эпизоде "Осторожно, спойлер!".
Современная проза "Желтоглазые крокодилы" Катрин Панколь и фильмография Николаса Кейджа в очередном эпизоде "Осторожно, спойлер!". В центре обсуждения будет новый параноидальный триллер с участием актера "Серфер".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.