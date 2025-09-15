https://sputnik-abkhazia.ru/20250915/prostranstvo-druzhby-sukhum--nizhniy-novgorod-kak-razvivayutsya-pobratimskie-svyazi-1057560902.html

"Пространство дружбы: Сухум — Нижний Новгород". Как развиваются побратимские связи?

"Пространство дружбы: Сухум — Нижний Новгород". Как развиваются побратимские связи?

15.09.2025

2025-09-15T15:32+0300

2025-09-15T15:32+0300

2025-09-15T15:40+0300

Гости:Светлана Помпаева – председатель Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода;Руслан Авидзба – начальник УГХ администрации города Сухум.Открытая лекция и экскурсия об истории Сухумской крепости и важности сохранения исторического облика городов провели в рамках мероприятия "Пространство дружбы: Сухум — Нижний Новгород". Оно проходит в рамках "Международного экопроекта по развитию побратимских связей", организовано администрациями Сухума и Нижнего Новгорода при содействии "Команды Абхазии". Серия мероприятий в Сухуме запланирована до 1 декабря. Слушайте подкаст.

