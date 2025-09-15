"Пространство дружбы: Сухум — Нижний Новгород". Как развиваются побратимские связи?

Абхазия
Гости:Светлана Помпаева – председатель Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода;Руслан Авидзба – начальник УГХ администрации города Сухум.Открытая лекция и экскурсия об истории Сухумской крепости и важности сохранения исторического облика городов провели в рамках мероприятия "Пространство дружбы: Сухум — Нижний Новгород". Оно проходит в рамках "Международного экопроекта по развитию побратимских связей", организовано администрациями Сухума и Нижнего Новгорода при содействии "Команды Абхазии". Серия мероприятий в Сухуме запланирована до 1 декабря. Слушайте подкаст.
15:32 15.09.2025 (обновлено: 15:40 15.09.2025)
Гости:
Светлана Помпаева – председатель Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода;
Руслан Авидзба – начальник УГХ администрации города Сухум.
Открытая лекция и экскурсия об истории Сухумской крепости и важности сохранения исторического облика городов провели в рамках мероприятия "Пространство дружбы: Сухум — Нижний Новгород". Оно проходит в рамках "Международного экопроекта по развитию побратимских связей", организовано администрациями Сухума и Нижнего Новгорода при содействии "Команды Абхазии". Серия мероприятий в Сухуме запланирована до 1 декабря.
Слушайте подкаст.
