"Три свадьбы и один побег": история создания кино
"Три свадьбы и один побег": история создания кино
15.09.2025
2025-09-15T15:07+0300
2025-09-15T15:07+0300
2025-09-15T15:37+0300
"Три свадьбы и один побег": история создания кино
О работе над фильмом "Три свадьбы и один побег", который выиграл на кинофестивале короткометражного и дебютного кино "Короче" специальный приз телеканала "Россия 1", рассказала сценарист картины.
Слушайте подкаст.
"Три свадьбы и один побег": история создания кино
15:07 15.09.2025 (обновлено: 15:37 15.09.2025)
Алиса Габлия – сценарист фильма "Три свадьбы и один побег"
О работе над фильмом "Три свадьбы и один побег", который выиграл на кинофестивале короткометражного и дебютного кино "Короче" специальный приз телеканала "Россия 1", рассказала сценарист картины.