Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
ВчераСегодня
К эфиру
"Три свадьбы и один побег": история создания кино
"Три свадьбы и один побег": история создания кино
О работе над фильмом "Три свадьбы и один побег", который выиграл на кинофестивале короткометражного и дебютного кино "Короче" специальный приз телеканала "Россия 1", рассказала сценарист картины. Слушайте подкаст.
ГостиАлиса Габлия – сценарист фильма "Три свадьбы и один побег"О работе над фильмом "Три свадьбы и один побег", который выиграл на кинофестивале короткометражного и дебютного кино "Короче" специальный приз телеканала "Россия 1", рассказала сценарист картины.Слушайте подкаст.
15:07 15.09.2025 (обновлено: 15:37 15.09.2025)
Гости
Алиса Габлия – сценарист фильма "Три свадьбы и один побег"
О работе над фильмом "Три свадьбы и один побег", который выиграл на кинофестивале короткометражного и дебютного кино "Короче" специальный приз телеканала "Россия 1", рассказала сценарист картины.
Слушайте подкаст.
