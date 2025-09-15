https://sputnik-abkhazia.ru/20250915/tri-svadby-i-odin-pobeg-istoriya-sozdaniya-kino-1057559433.html

"Три свадьбы и один побег": история создания кино

"Три свадьбы и один побег": история создания кино Sputnik Абхазия О работе над фильмом "Три свадьбы и один побег", который выиграл на кинофестивале короткометражного и дебютного кино "Короче" специальный приз телеканала "Россия 1", рассказала сценарист картины. Слушайте подкаст.

ГостиАлиса Габлия – сценарист фильма "Три свадьбы и один побег"О работе над фильмом "Три свадьбы и один побег", который выиграл на кинофестивале короткометражного и дебютного кино "Короче" специальный приз телеканала "Россия 1", рассказала сценарист картины.Слушайте подкаст.

