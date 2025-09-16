https://sputnik-abkhazia.ru/20250916/ukreplenie-svyazey-piliya-o-sovete-po-mezhnatsionalnym-i-mezhkonfessionalnym-otnosheniyam--1057591599.html
Укрепление связей: Пилия о Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям
Бадра Гунба издал указ о создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Абхазии.
Несмотря на небольшую численность населения, Абхазия — многонациональная республика, где проживают представители различных этносов и религиозных общин, отметил в беседе на радио Sputnik член Общественной палаты Давид Пилия.По его словам, создание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Абхазии станет важным шагом на пути к укреплению связей между всеми группами населения. Этот орган, подчеркнул он, поможет сформировать условия для развития и самореализации каждого гражданина, родившегося и живущего в республике.
20:00 16.09.2025 (обновлено: 12:23 17.09.2025)
Бадра Гунба издал указ о создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Абхазии.
Несмотря на небольшую численность населения, Абхазия — многонациональная республика, где проживают представители различных этносов и религиозных общин, отметил в беседе на радио Sputnik член Общественной палаты Давид Пилия.
По его словам, создание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Абхазии станет важным шагом на пути к укреплению связей между всеми группами населения. Этот орган, подчеркнул он, поможет сформировать условия для развития и самореализации каждого гражданина, родившегося и живущего в республике.