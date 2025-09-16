Укрепление связей: Пилия о Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям

Абхазия
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәеи аиҩызаратә қалақьқәеи русеицура: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Аиааира амш аҳаҭыр азы аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа: Мықә ахада иҿцәажәара
13:33
13 мин
Аицәажәара
Аиааира амш азгәаҭара: Аҟәа аҵараусбарҭа ахаҭарнак лыҿцәажара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Классификации и единый реестр отелей: эксперт о поручениях президента Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте создан в Абхазии
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҟәа ахақәиҭтәраз аҵыхәтәантәи ажәылара: аветеран игәалашәара
18:04
13 мин
Аицәажәара
Аиааира амш аҳаҭыр азы аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа: Мықә ахада иҿцәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
"Чистый двор": интервью с инициаторами проекта
18:34
15 мин
Турбаза
Классификации и единый реестр отелей: эксперт о поручениях президента Абхазии
18:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҟәа ахақәиҭтәраз аҵыхәтәантәи ажәылара: аветеран игәалашәара
21:04
13 мин
Аицәажәара
Аиааира амш аҳаҭыр азы аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа: Мықә ахада иҿцәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
"Чистый двор": интервью с инициаторами проекта
21:34
15 мин
Турбаза
Классификации и единый реестр отелей: эксперт о поручениях президента Абхазии
21:49
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроектқәа "Зысасгәашә аарту Аԥсны", "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" ӡырган араионқәа рҿы: алкаақәа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
13:34
14 мин
Аиҿцәажәара
"Аԥшаҳәаҿы анеиааирақәа": итрадициахаз арт-фестиваль Амилаҭтә библиотекаҿы
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
100 лет СЭС Абхазии. Интервью с Заслуженным врачом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Лада -Ешыратәи абжьаратә школ аиҭашьақәыргылара иаҿуп: аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
18:34
16 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Лада -Ешыратәи абжьаратә школ аиҭашьақәыргылара иаҿуп: аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
21:34
16 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
21:50
10 мин
Укрепление связей: Пилия о Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям
Укрепление связей: Пилия о Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям
Несмотря на небольшую численность населения, Абхазия — многонациональная республика, где проживают представители различных этносов и религиозных общин, отметил в беседе на радио Sputnik член Общественной палаты Давид Пилия.По его словам, создание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Абхазии станет важным шагом на пути к укреплению связей между всеми группами населения. Этот орган, подчеркнул он, поможет сформировать условия для развития и самореализации каждого гражданина, родившегося и живущего в республике.
Укрепление связей: Пилия о Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям

20:00 16.09.2025 (обновлено: 12:23 17.09.2025)
Бадра Гунба издал указ о создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Абхазии.
Несмотря на небольшую численность населения, Абхазия — многонациональная республика, где проживают представители различных этносов и религиозных общин, отметил в беседе на радио Sputnik член Общественной палаты Давид Пилия.
По его словам, создание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Абхазии станет важным шагом на пути к укреплению связей между всеми группами населения. Этот орган, подчеркнул он, поможет сформировать условия для развития и самореализации каждого гражданина, родившегося и живущего в республике.
