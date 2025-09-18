https://sputnik-abkhazia.ru/20250918/podrabotki-artistov-i-sotrudnichestvo-s-rossiey-kove-o-planakh-i-problemakh-v-sfere-kultury-1057640842.html

Подработки артистов и сотрудничество с Россией: Кове о планах и проблемах в сфере культуры

Министр культуры Абхазии Даур Кове в интервью радио Sputnik рассказал о текущей работе, планах и проблемах в области творчества. 18.09.2025, Sputnik Абхазия

Министр культуры Абхазии Даур Кове в беседе с ведущим радио Sputnik затронул тему подработок артистов. Многие профессиональные певцы и танцоры создают свои шоу-группы для выступлений на свадьбах и корпоративах. По его словам, они вынуждены идти на такие шаги из-за низких зарплат. При этом он отметил, что выступления артистов украшают праздничные мероприятия, но плохо сказываются на их основной работе. Особое внимание Кове уделил вопросам сотрудничества с Министерством культуры России. Одной из предстоящих задач он назвал необходимость разработки и подписания соглашения о регламентировании порядка ввоза и вывоза музейных экспонатов. Этот документ позволил бы проводить выставки музейных экспонатов в обеих странах. Кроме того, Кове напомнил, что на форуме в Санкт-Петербурге министерства культуры двух стран подписали соглашение, которое предусматривает совместную работу на 2026-2028 годы. Также Минкульт Абхазии и Агентство стратегических инициатив подпишут меморандум о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге 9 октября. Кове выразил уверенность, что этот документ даст хороший, серьезный импульс для продвижения всего творческого потенциала республики. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

