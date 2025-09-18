Подработки артистов и сотрудничество с Россией: Кове о планах и проблемах в сфере культуры

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроектқәа "Зысасгәашә аарту Аԥсны", "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" ӡырган араионқәа рҿы: алкаақәа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
13:34
14 мин
Аиҿцәажәара
"Аԥшаҳәаҿы анеиааирақәа": итрадициахаз арт-фестиваль Амилаҭтә библиотекаҿы
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
100 лет СЭС Абхазии. Интервью с Заслуженным врачом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Лада-Ешыратәи ашкол аҿы арҽеиратә усқәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
18:34
16 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Лада-Ешыратәи ашкол аҿы арҽеиратә усқәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
21:34
16 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
21:50
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атәанчахәқәа реизырҳаразы азакәан апроект иалацәажәаран иҟоуп Жәлар Реизараҿы
13:04
13 мин
Аицәажәара
Лада-Ешыратәи ашкол аҿы арҽеиратә усқәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Арӡынба ихьӡала аҽыуаа рпарад: ауснагӡатә аиҿкааҩцәа иреиуоу лцәажәара
13:33
9 мин
Аицәажәара
Ашәҟәыҩҩы Симонов Аҟәа дыргәаладыршәеит: Гәлиа имузеи аиҳабы лыҽцәажәара
13:42
17 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Гудаута: поступления в бюджет, реконструкция набережной, турсезон
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Прогноз погоды в Абхазии до конца сентября
14:34
6 мин
Актуальный комментарий
РУСДРАМ на фестивале "АПСНЫ" и на Форуме объединенных культур
14:40
20 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа ахаҿра аиӷьтәра иазку аусқәа: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
18:04
16 мин
Аицәажәара
Аҽаҩраныҳәа Лыхнашҭа: Гәдоуҭа араион ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы иҿцәажәара
18:21
9 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Роль и полномочия районных собраний депутатов
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа ахаҿра аиӷьтәра иазку аусқәа: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
21:04
16 мин
Аицәажәара
Аҽаҩраныҳәа Лыхнашҭа: Гәдоуҭа араион ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы иҿцәажәара
21:21
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Роль и полномочия районных собраний депутатов
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250918/podrabotki-artistov-i-sotrudnichestvo-s-rossiey-kove-o-planakh-i-problemakh-v-sfere-kultury-1057640842.html
Подработки артистов и сотрудничество с Россией: Кове о планах и проблемах в сфере культуры
Подработки артистов и сотрудничество с Россией: Кове о планах и проблемах в сфере культуры
Sputnik Абхазия
Министр культуры Абхазии Даур Кове в интервью радио Sputnik рассказал о текущей работе, планах и проблемах в области творчества. 18.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-18T20:09+0300
2025-09-18T20:09+0300
в абхазии
абхазия
россия
видео
мультимедиа
даур кове
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/12/1057634895_0:68:3067:1793_1920x0_80_0_0_cecfe79b2b9aa6b4f6d1498a1c33c079.jpg
Министр культуры Абхазии Даур Кове в беседе с ведущим радио Sputnik затронул тему подработок артистов. Многие профессиональные певцы и танцоры создают свои шоу-группы для выступлений на свадьбах и корпоративах. По его словам, они вынуждены идти на такие шаги из-за низких зарплат. При этом он отметил, что выступления артистов украшают праздничные мероприятия, но плохо сказываются на их основной работе. Особое внимание Кове уделил вопросам сотрудничества с Министерством культуры России. Одной из предстоящих задач он назвал необходимость разработки и подписания соглашения о регламентировании порядка ввоза и вывоза музейных экспонатов. Этот документ позволил бы проводить выставки музейных экспонатов в обеих странах. Кроме того, Кове напомнил, что на форуме в Санкт-Петербурге министерства культуры двух стран подписали соглашение, которое предусматривает совместную работу на 2026-2028 годы. Также Минкульт Абхазии и Агентство стратегических инициатив подпишут меморандум о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге 9 октября. Кове выразил уверенность, что этот документ даст хороший, серьезный импульс для продвижения всего творческого потенциала республики. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/12/1057634895_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_ab3ab814c8b52c9fef2b8bf4eeea4ba9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, россия, видео, мультимедиа, даур кове, культура, видео
абхазия, россия, видео, мультимедиа, даур кове, культура, видео

Подработки артистов и сотрудничество с Россией: Кове о планах и проблемах в сфере культуры

20:09 18.09.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
Министр культуры Абхазии Даур Кове в интервью радио Sputnik рассказал о текущей работе, планах и проблемах в области творчества.
Министр культуры Абхазии Даур Кове в беседе с ведущим радио Sputnik затронул тему подработок артистов.
Многие профессиональные певцы и танцоры создают свои шоу-группы для выступлений на свадьбах и корпоративах. По его словам, они вынуждены идти на такие шаги из-за низких зарплат.
При этом он отметил, что выступления артистов украшают праздничные мероприятия, но плохо сказываются на их основной работе.
Особое внимание Кове уделил вопросам сотрудничества с Министерством культуры России. Одной из предстоящих задач он назвал необходимость разработки и подписания соглашения о регламентировании порядка ввоза и вывоза музейных экспонатов.
Этот документ позволил бы проводить выставки музейных экспонатов в обеих странах. Кроме того, Кове напомнил, что на форуме в Санкт-Петербурге министерства культуры двух стран подписали соглашение, которое предусматривает совместную работу на 2026-2028 годы.
Также Минкульт Абхазии и Агентство стратегических инициатив подпишут меморандум о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге 9 октября. Кове выразил уверенность, что этот документ даст хороший, серьезный импульс для продвижения всего творческого потенциала республики.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0