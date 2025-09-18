Растущие аппетиты: Израиль готовится к эпохе войн

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроектқәа "Зысасгәашә аарту Аԥсны", "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" ӡырган араионқәа рҿы: алкаақәа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
13:34
14 мин
Аиҿцәажәара
"Аԥшаҳәаҿы анеиааирақәа": итрадициахаз арт-фестиваль Амилаҭтә библиотекаҿы
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
100 лет СЭС Абхазии. Интервью с Заслуженным врачом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Лада-Ешыратәи ашкол аҿы арҽеиратә усқәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
18:34
16 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Лада-Ешыратәи ашкол аҿы арҽеиратә усқәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
21:34
16 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
21:50
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атәанчахәқәа реизырҳаразы азакәан апроект иалацәажәаран иҟоуп Жәлар Реизараҿы
13:04
13 мин
Аицәажәара
Лада-Ешыратәи ашкол аҿы арҽеиратә усқәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Арӡынба ихьӡала аҽыуаа рпарад: ауснагӡатә аиҿкааҩцәа иреиуоу лцәажәара
13:33
9 мин
Аицәажәара
Ашәҟәыҩҩы Симонов Аҟәа дыргәаладыршәеит: Гәлиа имузеи аиҳабы лыҽцәажәара
13:42
17 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Гудаута: поступления в бюджет, реконструкция набережной, турсезон
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Прогноз погоды в Абхазии до конца сентября
14:34
6 мин
Актуальный комментарий
РУСДРАМ на фестивале "АПСНЫ" и на Форуме объединенных культур
14:40
20 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа ахаҿра аиӷьтәра иазку аусқәа: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
18:04
16 мин
Аицәажәара
Аҽаҩраныҳәа Лыхнашҭа: Гәдоуҭа араион ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы иҿцәажәара
18:21
9 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Роль и полномочия районных собраний депутатов
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа ахаҿра аиӷьтәра иазку аусқәа: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
21:04
16 мин
Аицәажәара
Аҽаҩраныҳәа Лыхнашҭа: Гәдоуҭа араион ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы иҿцәажәара
21:21
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Роль и полномочия районных собраний депутатов
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250918/rastuschie-appetity-izrail-gotovitsya-k-epokhe-voyn-1057619893.html
Растущие аппетиты: Израиль готовится к эпохе войн
Растущие аппетиты: Израиль готовится к эпохе войн
Sputnik Абхазия
После начала нового кровопролитного штурма Газы израильской армией общее число погибших палестинцев перевалило за 65 тысяч человек. 18.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-18T17:18+0300
2025-09-18T17:18+0300
израиль
в мире
сектор газа
мнение
авторы
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/18/1055518127_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd7e9c1f9bed30209931c8a21aed8edc.jpg
В Израиле утверждают, что данные завышены. В Палестине, наоборот, предупреждают, что множество тел еще остается под завалами разрушенных зданий, пишет Давид Нармания для РИА Новости.В подтверждение этого еще одна новость. По данным портала Responsible Statecraft, палата представителей американского конгресса планирует поддержать законопроект, который призван максимально развязать руки американцам в поставках вооружений для ЦАХАЛ. Речь идет о том, чтобы в следующем финансовом году снять ограничения для механизма War Reserve Stock for Allies — Israel (WRSA-I).По словам бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Джоша Пола, это — "наименее прозрачный способ предоставления оружия Израилю". И — сюрприз-сюрприз — именно через него с 7 октября 2023 года ЦАХАЛ получила львиную долю поставок вооружений из США.Суть в том, что по этой схеме глава Пентагона может передавать союзнику вооружения без одобрения президента и тем более конгресса.Иными словами, Вашингтон не просто не против действий Нетаньяху — он еще и готов подсобить ему оружием. А оно, судя по тому, что ЦАХАЛ готовится разменять третий год в попытках захватить территорию размером с два Мариуполя, не будет лишним.Все это гораздо красноречивее слов осуждения в адрес Израиля, нежели озвученное для проформы осуждение ударов по Дохе на прошлой неделе.У палестинцев группа поддержки действует куда менее дерзко. Взять столь пафосно подаваемые Евросоюзом санкции, которые введены, если верить фрау фон дер Ляйен, из-за "ужасающих событий, происходящих ежедневно в секторе Газа".На деле речь идет о том, что Брюссель перестанет оказывать Израилю финансовую поддержку и лишит его продукцию льготного доступа на европейские рынки. Иными словами, Израиль просто станет для европейцев обычной страной, а не привилегированным партнером.Вот уж поистине сокрушительный удар, за который поколения палестинцев еще долго будут добрым словом вспоминать европейцев, решивших не оставаться в стороне и встать на их защиту. С 18 пакетами антироссийских санкций, конечно, не сравнить.Тяжелыми последствиями для Израиля обернулся и саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Дохе, которую недавно бомбили его ВВС. В этот раз обошлось без жертв, а участники встречи предложили ни много ни мало исключить агрессора из ООН — организации, чья комиссия на днях обвинила Израиль в геноциде в секторе Газа.Правда, механизм, как именно это можно сделать, прописан крайне поверхностно, а в истории подобный пример был всего один — в 1971-м, когда вместо Тайваня в организации стала заседать КНР. И то с юридической точки зрения это выглядело так, что право представлять Китай перешло от Тайбэя к Пекину.Дорога в тысячу ли, безусловно, начинается с первого шага — пусть и такого осторожного. И Нетаньяху не зря предупреждает своих сограждан о возможной изоляции и пытается сделать из страны супер-Спарту.Вот только делает он это не оттого, что перечисленные меры возымели эффект, а потому, что ЦАХАЛ, судя по всему, не планирует останавливаться на достигнутом. А в очереди за сектором Газа уже проглядываются как минимум другие территории, а как максимум — целые страны.И как такое происходит в мире, основанном на правилах? Кто бы знал…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250917/ikh-borba-izrail-pytaetsya-okonchatelno-reshit-palestinskiy-vopros-1057596408.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250911/nepala-nedostatochno-bortsy-s-rezhimom-skhodyat-s-uma-ot-nenavisti-k-putinu-1057453811.html
израиль
сектор газа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Давид Нармания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg
Давид Нармания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/18/1055518127_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_14fccd747ec9816031384d0ac0831b1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
израиль, в мире, сектор газа, мнение, авторы, колумнисты
израиль, в мире, сектор газа, мнение, авторы, колумнисты

Растущие аппетиты: Израиль готовится к эпохе войн

17:18 18.09.2025
© AP Photo /Ohad ZwigenbergЛюди отдыхают и укрываются в подземном гараже в качестве меры предосторожности от возможных иранских ракетных атак в Тель-Авиве, Израиль
Люди отдыхают и укрываются в подземном гараже в качестве меры предосторожности от возможных иранских ракетных атак в Тель-Авиве, Израиль - Sputnik Абхазия, 1920, 18.09.2025
© AP Photo /Ohad Zwigenberg
Подписаться
Давид Нармания - Sputnik Абхазия
Давид Нармания
Все материалы
После начала нового кровопролитного штурма Газы израильской армией общее число погибших палестинцев перевалило за 65 тысяч человек.
В Израиле утверждают, что данные завышены. В Палестине, наоборот, предупреждают, что множество тел еще остается под завалами разрушенных зданий, пишет Давид Нармания для РИА Новости.
А в США, судя по всему, считают эти цифры недостаточными — иначе объяснить свежие новости трудно. А именно: как сообщает Axios, одним из вопросов, которые госсекретарь Марко Рубио обсуждал во время визита в Израиль, стала возможность аннексии Западного берега реки Иордан — по всей видимости, Нетаньяху решил не ограничиваться Газой, а в Вашингтоне против этого ничего не имеют.
В подтверждение этого еще одна новость. По данным портала Responsible Statecraft, палата представителей американского конгресса планирует поддержать законопроект, который призван максимально развязать руки американцам в поставках вооружений для ЦАХАЛ. Речь идет о том, чтобы в следующем финансовом году снять ограничения для механизма War Reserve Stock for Allies — Israel (WRSA-I).
По словам бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Джоша Пола, это — "наименее прозрачный способ предоставления оружия Израилю". И — сюрприз-сюрприз — именно через него с 7 октября 2023 года ЦАХАЛ получила львиную долю поставок вооружений из США.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 17.09.2025
Их борьба: Израиль пытается окончательно решить палестинский вопрос
Вчера, 12:03
Суть в том, что по этой схеме глава Пентагона может передавать союзнику вооружения без одобрения президента и тем более конгресса.
Иными словами, Вашингтон не просто не против действий Нетаньяху — он еще и готов подсобить ему оружием. А оно, судя по тому, что ЦАХАЛ готовится разменять третий год в попытках захватить территорию размером с два Мариуполя, не будет лишним.
Все это гораздо красноречивее слов осуждения в адрес Израиля, нежели озвученное для проформы осуждение ударов по Дохе на прошлой неделе.
У палестинцев группа поддержки действует куда менее дерзко. Взять столь пафосно подаваемые Евросоюзом санкции, которые введены, если верить фрау фон дер Ляйен, из-за "ужасающих событий, происходящих ежедневно в секторе Газа".
На деле речь идет о том, что Брюссель перестанет оказывать Израилю финансовую поддержку и лишит его продукцию льготного доступа на европейские рынки. Иными словами, Израиль просто станет для европейцев обычной страной, а не привилегированным партнером.
Вот уж поистине сокрушительный удар, за который поколения палестинцев еще долго будут добрым словом вспоминать европейцев, решивших не оставаться в стороне и встать на их защиту. С 18 пакетами антироссийских санкций, конечно, не сравнить.
Тяжелыми последствиями для Израиля обернулся и саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Дохе, которую недавно бомбили его ВВС. В этот раз обошлось без жертв, а участники встречи предложили ни много ни мало исключить агрессора из ООН — организации, чья комиссия на днях обвинила Израиль в геноциде в секторе Газа.
Горящие здания во время протестов в Непале - Sputnik Абхазия, 1920, 11.09.2025
Непала недостаточно: "борцы с режимом" сходят с ума от ненависти к Путину
11 сентября, 10:04
Правда, механизм, как именно это можно сделать, прописан крайне поверхностно, а в истории подобный пример был всего один — в 1971-м, когда вместо Тайваня в организации стала заседать КНР. И то с юридической точки зрения это выглядело так, что право представлять Китай перешло от Тайбэя к Пекину.
Дорога в тысячу ли, безусловно, начинается с первого шага — пусть и такого осторожного. И Нетаньяху не зря предупреждает своих сограждан о возможной изоляции и пытается сделать из страны супер-Спарту.
Вот только делает он это не оттого, что перечисленные меры возымели эффект, а потому, что ЦАХАЛ, судя по всему, не планирует останавливаться на достигнутом. А в очереди за сектором Газа уже проглядываются как минимум другие территории, а как максимум — целые страны.
И как такое происходит в мире, основанном на правилах? Кто бы знал…
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0