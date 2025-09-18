https://sputnik-abkhazia.ru/20250918/srednie-roznichnye-tseny-na-nekotorye-produkty-v-abkhazii-v-2024-2025-godakh-1057619757.html
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в 2024-2025 годах
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в 2024-2025 годах
Госкомитет по статистике опубликовал средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии. 18.09.2025
2025-09-18T10:28+0300
2025-09-18T10:28+0300
2025-09-18T11:12+0300
Госкомитет по статистике опубликовал средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии. Большинство из них подорожало по сравнению с прошлым годом. Особенно сильно увеличилась стоимость сливочного масла. В августе 2025 года килограмм стоил 1210 рублей, что на 386 рублей больше, чем в прошлом году. Также наблюдается рост цен на мясо и молочные продукты.
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в 2024-2025 годах
10:28 18.09.2025 (обновлено: 11:12 18.09.2025)
