Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в 2024-2025 годах

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроектқәа "Зысасгәашә аарту Аԥсны", "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" ӡырган араионқәа рҿы: алкаақәа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
13:34
14 мин
Аиҿцәажәара
"Аԥшаҳәаҿы анеиааирақәа": итрадициахаз арт-фестиваль Амилаҭтә библиотекаҿы
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
100 лет СЭС Абхазии. Интервью с Заслуженным врачом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Лада -Ешыратәи абжьаратә школ аиҭашьақәыргылара иаҿуп: аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
18:34
16 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Лада -Ешыратәи абжьаратә школ аиҭашьақәыргылара иаҿуп: аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
21:34
16 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
21:50
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атәанчахәқәа реизырҳаразы азакәан апроект иалацәажәаран иҟоуп Жәлар Реизараҿы
13:17
5 мин
Аицәажәара
Лада -Ешыратәи абжьаратә школ аиҭашьақәыргылара иаҿуп: аиҳабы лыҿцәажәара
13:22
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Актуальный комментарий
Прогноз погоды в Абхазии до конца сентября
14:52
6 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в 2024-2025 годах
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в 2024-2025 годах
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в 2024-2025 годах

10:28 18.09.2025 (обновлено: 11:12 18.09.2025)
Подписаться
Средние розничные цены на некоторые виды продуктов в Абхазии_русс - Sputnik Абхазия
Госкомитет по статистике опубликовал средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии.
Большинство из них подорожало по сравнению с прошлым годом. Особенно сильно увеличилась стоимость сливочного масла.
В августе 2025 года килограмм стоил 1210 рублей, что на 386 рублей больше, чем в прошлом году.
Также наблюдается рост цен на мясо и молочные продукты.
