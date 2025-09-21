https://sputnik-abkhazia.ru/20250921/sputnik-nedeli-gibel-stanislava-lakoba-vizit-v-yuzhnuyu-osetiyu-festival-apsny-v-moskve-1057693739.html

Sputnik недели: гибель Станислава Лакоба, визит в Южную Осетию, фестиваль "Апсны" в Москве

Sputnik недели: гибель Станислава Лакоба, визит в Южную Осетию, фестиваль "Апсны" в Москве

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 15 по 21 сентября. 21.09.2025

О том, как погиб известный абхазский ученый Станислав Лакоба и какие в связи с этим трагическим событием изменения внес в свой рабочий график президент республики Бадра Гунба, какие встречи глава государства провел на минувшей неделе и в каких церемониях за рубежом принял участие, а также, как прошло открытие V фестиваля "Апсны" в Москве, читайте в материале Sputnik.Невосполнимая утрата для АбхазииВечером 20 сентября стало известно о гибели выдающегося абхазского историка, профессора, академика, политического и государственного деятеля Станислава Лакоба.Ученый вместе с супругой попали в ДТП. Пострадавших доставили в Гудаутскую ЦРБ, но спасти Лакоба не удалось.Президент Абхазии Бадра Гунба отменил запланированный визит в Москву и принял решение вернуться из Цхинвала в Сухум в связи с гибелью Станислава Лакоба.Как сообщает пресс-служба главы государства, Гунба планировал принять участие в пятом, юбилейном фестивале "Апсны", который открылся в российской столице 21 сентября.Сотрудничество с ТатарстаномРазвитие культурного сотрудничества обсудили президент Бадра Гунба и делегация из Татарстана, сообщили в пресс-службе главы государства.Президент подчеркнул важность укрепления многолетних отношений и напомнил, что Абхазия всегда помнит помощь Татарстана в военные и послевоенные годы.Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев поблагодарил за теплый прием и отметил, что Татарстан заинтересован в развитии культурного взаимодействия, в том числе в проведении обменных гастролей и участии в фестивалях и форумах на территории обеих республик.Поздравление коллегБадра Гунба поздравил народ и сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведра и Росарио Мурильо с Днем независимости республики.В частности, глава государства отметил, что этот праздник символизирует героическую борьбу никарагуанского народа за свободу и право самостоятельно определять свое будущее, является олицетворением верности идеалам справедливости, национального достоинства и независимости, которые близки и народу Абхазии.100-летие СЭССанитарно-эпидемиологическая служба Абхазии отметила столетие со дня образования 15 сентября.В связи с этой знаменательной датой президент республики Бадра Гунба присвоил ряд почетных званий медицинским работникам - "Заслуженный врач Республики Абхазия" и "Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия".Медалью "За заслуги перед отечественным здравоохранением" награждена глава республиканской СЭС Алла Беляева.Звания присвоены за многолетний труд и профессионализм врачей, которые посвятили жизнь охране здоровья жителей Абхазии, отмечается в указе президента.Визит в братскую республикуДелегация из Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба приняла участие в мероприятиях, посвященных 35-летию со Дня провозглашения Республики Южная Осетия в Цхинвале, который отмечают 20 сентября.Президента Абхазии встретил премьер-министр РЮО Константин Джуссоев. Его приветствовали традиционными национальными танцами и угощениями. Глава государства также выступил с речью на I Международном экономическом форуме в Цхинвале.За большой личный вклад в развитие сотрудничества между двумя республиками Гунба был награжден Орденом Дружбы Республики Южная Осетия.Абхазская делегация возложила цветы к мемориалу защитников Родины и посетила этнографический праздник "Осетинское подворье".Состоялся также ряд встреч. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба обсудил вопросы сотрудничества со своим югоосетинским коллегой Константином Джуссоевым, сообщили в пресс-службе Кабмина.Делба отметил, что I Международный экономический форум, на который пригласили делегацию из Абхазии, еще раз подтверждает стремление республик развивать торгово-экономические, социальные и гуманитарные связи.В интервью ТАСС Делба подчеркнул, что Абхазия готова к совместной работе с Южной Осетией над экономическими проектами, направленными на повышение благосостояния граждан и развитие сотрудничества.Кроме того, в рамках рабочей поездки были подписаны несколько документов. Одними из них стали Соглашение о режиме торговли товарами и Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности, а также Соглашение о сотрудничестве между Национальным банком Республики Абхазия и Национальным банком Республики Южная Осетия.Кроме того, было подписано Соглашение об установлении побратимских отношений между Сухумом и Цхинвалом.В абхазскую делегацию вошли спикер Парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, глава администрации Сухума Тимур Агрба, министры и депутаты.Воспитание молодежи и инспекция в село МыкуСотрудничество в области общественно-патриотического воспитания молодежи и обмен опытом по поддержке ветеранов обсудили вице-президент Абхазии Беслан Бигуаа и представители Администрации Президента России, сообщили в пресс-службе главы государства.Бигуаа встретился с замначальника департамента общественно-патриотических проектов Управления Президента РФ по общественным проектам Павлом Рыжинским и ветераном боевых действий, представителем Ассоциации ветеранов СВО Александром Урюпиным.На уходящей неделе Беслан Бигуаа также посетил село Мыку, где осмотрел ход ремонтно-восстановительных работ.В преддверии Дня Победы в Очамчырском районе проходит подготовка к конноспортивным соревнованиям на поляне Мыкуашта – проводится выравнивание дорожного полотна на подъездных путях к поляне, а также ремонт дороги, ведущей к Мыкускому храму.Фестиваль "Апсны"V Фестиваль абхазской культуры "Апсны" открылся в саду Эрмитаж в Москве в воскресенье, 21 сентября.Вице-президент Абхазии Беслан Бигуаа поприветствовал гостей фестиваля и зачитал поздравительный адрес президента Бадры Гунба."Фестиваль "Апсны" — это прекрасная возможность для популяризации Абхазии. Благодаря ему все больше людей узнают о нашей стране, ее самобытной культуре, древних традициях", — отмечается в тексте поздравления.Программа фестиваля очень разнообразна — здесь были доступны многочисленные локации, которые представили большой интерес для гостей.Заседание Парламента и открытие памятникаПервое после летних каникул рабочее заседание Парламента состоялось в понедельник, 15 сентября.Депутаты обсудили вопросы, связанные с рассмотрением отдельных законопроектов на предстоящих заседаниях осенней сессии, сообщила пресс-служба Народного Собрания.Днем позже в селе Кутол прошла церемония открытия памятника депутату Парламента республики Вахтангу Голандзия, который был убит в результате стрельбы в стенах Народного Собрания.На памятном мероприятии присутствовали однополчане Голандзия, коллеги во главе со спикером Лашей Ашуба, односельчане, представители общественности.Выступая перед собравшимися, глава администрации села Аляс Голандзия отметил, что установка памятника стала возможной благодаря инициативе и поддержке жителей села.Соглашения о сотрудничествеСоглашение о сотрудничестве подписали Минпросвещения Абхазии и Северо-Кавказский федеральный университет.Подписи под документом поставили министр просвещения республики Хана Гунба и и.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова. Стороны обсудили дорожную карту по совместным мероприятиям.Гунба отметила, что впереди предстоит большой объем работы, и выразила надежду на плотное, активное и продуктивное сотрудничество с университетом.В свою очередь Шебзухова подчеркнула, что многолетнее взаимодействие уже приносит ощутимые результаты.Новое соглашение о сотрудничестве также подписали АГУ и СКФУ, сообщили в абхазском университете.Стороны обсудили совместные образовательные и научные проекты, в том числе создание Международной научно-исследовательской лаборатории археологических исследований, обмен студентами и преподавателями, участие в конференциях и программы повышения квалификации.Международная конференция в МосквеВице-премьер, глава МВД Абхазии Роберт Киут принял участие в V международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Он рассказал о профилактике молодежного экстремизма в Абхазии.По словам Киут, работа абхазских правоохранителей построена на упреждении и профилактике экстремизма. Вместе с Минпросвещения МВД проводит в школах и вузах лекции и тематические беседы, встречи с родителями, сотрудничает со школьными психологами.Встреча с артистами Абазинского театраМинистр культуры Абхазии Даур Кове принял артистов Государственного республиканского абазинского драмтеатра.Кове подчеркнул выдающийся вклад артистов в развитие и популяризацию театрального искусства в республике, сообщили в Минкульте.Он вручил благодарственные письма Ратхе Кунижевой, Луизе Шереметовой и Бэлле Татаршао, поблагодарив их за преданность делу и высокое мастерство.Гости Абхазии выразили благодарность за признание их труда.Слет молодежиДелегация из Абхазии участвовала в слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.В ее составе было 40 человек в возрасте от 18 до 35 лет, а также двое несовершеннолетних. Возглавил группу вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Таращ Хагба.Команда президентской платформы "Россия — страна возможностей" передала делегации Абхазии расписанный вручную самовар.В этом году фестиваль собрал 2000 человек, 1000 из которых — делегаты из зарубежных стран. Он проходил с 17 по 21 сентября.Ливень и потопСильный ливень обрушился на Сухум, Сухумский район и Гулрыпшский район вечером в субботу, 20 сентября. Непогода второй раз за последнюю неделю привела к подтоплениям улиц и домов, а ветер местами оборвал провода и повалил деревья.Всю минувшую ночь жилищно-коммунальные службы городов и районов занимались устранением последствий стихии. Во время непогоды никто не пострадал.

