Цирк уехал: "Созвездие смелых" завершило гастроли в Абхазии

Сочинский цирк-шапито "Созвездие смелых" завершил гастроли в Абхазии. 21.09.2025

Цирк-шапито в Абхазии вызвал нереальный интерес, многие зрители приходили по два-три раза, отметила главный администратор Сочинского цирка в Сухуме Вера Мещанова. "Я думаю, что нереальный интерес. Некоторые приходят по два-три раза. А есть и те, кто в четвертый раз даже приходят. У нас уже люди знают всех по именам артистов, и даже знают некоторые клички животных", — отметила Мещанова. Сочинский цирк приехал в Абхазию более трех месяцев назад. Изначально планировалось завершить гастроли в республике 14 сентября, но из-за спроса представления продлили еще на одну неделю.

