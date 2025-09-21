Цирк уехал: "Созвездие смелых" завершило гастроли в Абхазии

https://sputnik-abkhazia.ru/20250921/tsirk-uekhal-sozvezdie-smelykh-zavershilo-gastroli-v-abkhazii-1057696417.html
16:15 21.09.2025 (обновлено: 09:00 22.09.2025)
Сочинский цирк-шапито "Созвездие смелых" завершил гастроли в Абхазии. О том, как они проходили, какой интерес вызвали представления, рассказали в эфире радио Sputnik работники цирка.
Цирк-шапито в Абхазии вызвал нереальный интерес, многие зрители приходили по два-три раза, отметила главный администратор Сочинского цирка в Сухуме Вера Мещанова.
"Я думаю, что нереальный интерес. Некоторые приходят по два-три раза. А есть и те, кто в четвертый раз даже приходят. У нас уже люди знают всех по именам артистов, и даже знают некоторые клички животных", — отметила Мещанова.
Сочинский цирк приехал в Абхазию более трех месяцев назад. Изначально планировалось завершить гастроли в республике 14 сентября, но из-за спроса представления продлили еще на одну неделю.