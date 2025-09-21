Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250921/tsirk-uekhal-sozvezdie-smelykh-zavershilo-gastroli-v-abkhazii-1057696417.html
Цирк уехал: "Созвездие смелых" завершило гастроли в Абхазии
Цирк уехал: "Созвездие смелых" завершило гастроли в Абхазии
Sputnik Абхазия
Сочинский цирк-шапито "Созвездие смелых" завершил гастроли в Абхазии. О том, как они проходили, какой интерес вызвали представления, рассказали в эфире радио... 21.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-21T16:15+0300
2025-09-22T09:00+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/14/1057679961_0:168:1280:888_1920x0_80_0_0_21cf4f75ad83f1a2950e3d2a42f9b293.jpg
Цирк-шапито в Абхазии вызвал нереальный интерес, многие зрители приходили по два-три раза, отметила главный администратор Сочинского цирка в Сухуме Вера Мещанова. "Я думаю, что нереальный интерес. Некоторые приходят по два-три раза. А есть и те, кто в четвертый раз даже приходят. У нас уже люди знают всех по именам артистов, и даже знают некоторые клички животных", — отметила Мещанова. Сочинский цирк приехал в Абхазию более трех месяцев назад. Изначально планировалось завершить гастроли в республике 14 сентября, но из-за спроса представления продлили еще на одну неделю.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/14/1057679961_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c2b9cae6112cfba7f5f57eb2b94ddd32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео

Цирк уехал: "Созвездие смелых" завершило гастроли в Абхазии

16:15 21.09.2025 (обновлено: 09:00 22.09.2025)
© Видео /Sputnik
Подписаться
Сочинский цирк-шапито "Созвездие смелых" завершил гастроли в Абхазии. О том, как они проходили, какой интерес вызвали представления, рассказали в эфире радио Sputnik работники цирка.
Цирк-шапито в Абхазии вызвал нереальный интерес, многие зрители приходили по два-три раза, отметила главный администратор Сочинского цирка в Сухуме Вера Мещанова.
"Я думаю, что нереальный интерес. Некоторые приходят по два-три раза. А есть и те, кто в четвертый раз даже приходят. У нас уже люди знают всех по именам артистов, и даже знают некоторые клички животных", — отметила Мещанова.
Сочинский цирк приехал в Абхазию более трех месяцев назад. Изначально планировалось завершить гастроли в республике 14 сентября, но из-за спроса представления продлили еще на одну неделю.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0